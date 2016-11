La oposición no quiere que el aumento de las tasas sea del 50%

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Carlos Delgado, presidente del Concejo Deliberante señaló que la presión fiscal es excesiva y que las tasas no deben aumentar más allá del 20%

"El año que viene el gobierno nacional aseguró que la inflación no iba a superar el 20 %. Las tasas no deberían superar por mucho estos guarismos", dijo Carlos Delgado, presidente del Concejo Deliberante. Para Augusto Berg si se promedian los aumentos de los últimos cuatro años el incremento sería del 30% anual

Ante la presentación del proyecto de Presupuesto por parte del Ejecutivo al Concejo Deliberante, ya comienzan a moverse las fichas y el intercambio de opiniones dentro de los distintos bloques analizando lo pretendido por la administración municipal.

Vale recordar que el presupuesto asciende casi a 600 millones de pesos, que prevé aumentos de entre 50 y 60% en las distintas tasas y que, de acuerdo a lo elevado, se ejecutaría la Ordenanza de ayuda a los clubes deportivos, se harían cambios en las áreas de Relaciones Institucionales, la Dirección de Seguridad se transformará en subsecretaría, con ascenso para los funcionarios y que tendrá una partida dedicada a proyectos de interés social donde los suarenses podrán elegir en qué obras o iniciativas populares se destina ese dinero y otra partida para la compra del predio de la Oleaginosa en Huanguelén.

Según comentó la secretaria de Hacienda, Silvana Weimann, el presupuesto busca sostener el gasto al mismo tiempo que incrementa el presupuesto en áreas como Salud, en Servicios Públicos y en Vialidad.

No más del 20%

El presidente del Concejo Deliberante, el radical Carlos Delgado, al ser consultado sobre el Presupuesto apuntó que “de acuerdo a lo que se observa tiene un valor presupuestado de $597 millones de pesos, algo más de 150 o 160 millones más que el anterior y ese aumento está dado con un presunto incremento de tasas y el resto con valores coparticipables”.

Para Delgado hay que tener en cuenta que la masa salarial está respaldada también en los valores coparticipables, por lo menos desde los últimos tres ejercicios.

“En los últimos presupuestos la masa salarial se llevó el 80 por ciento del presupuesto, lo cual es mucho, queremos saber con este aumento del presupuesto qué porcentaje se llevará”, mencionó el presidente del Concejo Deliberante.

Entre otras cuestiones, Delgado dijo que “no hay que olvidarse que los que pagan tasas son los mismos que pagan los impuestos nacionales y provinciales, hay que ver hasta dónde se afecta el sistema de costos. Estas tasas forman parte de la presión fiscal, hoy los ingresos de la población están comprometidos”.

Además hizo hincapié en que el año que viene el gobierno nacional aseguró que la inflación no iba a superar el 20 por ciento, con lo que las tasas no deberían superar por mucho estos guarismos.

“Hay que ver cómo se hicieron las proyecciones, hasta dónde llega la pauta salarial, qué se quiere lograr en el 2017 y qué contribuciones se reciben desde Provincia y Nación. Nosotros no hemos sido consultados con anterioridad ni hemos participado en el armado del presupuesto”, remarcó Delgado.

También señaló que “sería importante que ante un mayor volumen de dinero que llega por coparticipación, se baje la presión tributaria municipal, porque en pos de lograr una mejor recaudación se pretende un aumento que en algunos casos no se podrá pagar”.

“La coparticipación es muy importante en todo sentido, no solamente de los impuestos provinciales, sino la del juego, la del fondo sojero, los fondos educativos y evidentemente la proyección que ellos tuvieron es de un solo tipo y el dato es dado en forma general y estimado, lo que supone que va a haber también un incremento fuerte de la presión impositiva de la Provincia de Buenos Aires” sostuvo el presidente del Concejo.

“Yo estoy viendo que la presión fiscal de la Provincia de Buenos Aires va a ser importante, los impuestos más importantes que cobra la Provincia son el Inmobiliario Rural, Urbano y los Ingresos Brutos y en base a eso voy a tomar las palabras de un industrial del ramo de la alimentación, quien dijo: ‘si siguen así no vamos a poder trabajar’” indicó finalmente.

Presupuesto participativo

Por otra parte, y consultado en torno al Presupuesto 2017 y el aumento de las tasas propuesto por el Ejecutivo, el concejal oficialista de Cambiemos, Augusto Berg, indicó que “se propone un 60% de aumento para tasa vial y un 50% para tasas urbanas y si sacamos un promedio de los últimos cuatro años estaríamos en un 30% anual de aumento”.

El presidente de la bancada oficialista agregó que “si tomamos en cuenta las cosas que incluyó el Departamento Ejecutivo dentro del presupuesto, para que cierre, y teniendo en cuenta que de coparticipación viene un 70% del presupuesto, no tiene de dónde recaudar para incorporar todo lo que incorporó dentro del presupuesto”.

“Dentro del presupuesto se encuentran 4 millones de pesos para la Oleaginosa, que es un pedido que vienen realizando los vecinos de Huanguelén hace mucho tiempo, por otro lado hay dos millones de pesos para el Fondo de Fortalecimiento a las Entidades Deportivas, algo que también lo venimos peleando hace bastante tiempo y el Intendente tuvo la decisión política de incorporarlo dentro del Presupuesto; y alrededor de 6 millones de pesos para presupuesto participativo, donde todas las instituciones del Distrito van a poder decidir qué hacer con esos fondos” señaló.

Finalmente aceptó que “nunca es bueno un aumento de tasas y te lo puedo decir yo, que muchas veces he peleado por el no aumento de tasas pero para poder cerrar el presupuesto con estas cosas que he mencionado es necesario el aumento de tasas”.

Los sueldos se llevarán el 72%

El concejal de UNOS; Guillermo Recalde, fue cauto a la hora de analizar el Presupuesto municipal. “Es un presupuesto de casi 600 millones de pesos, que destina casi todos los recursos a la secretaría de Salud, con el Hospital, las salas periféricas y el Hogar de Ancianos y, además, se ha volcado mucho dinero para el funcionamiento corriente, mientras que todo lo que llega para obras e infraestructura se espera por fuera del presupuesto”, indicó Recalde.

“Hay casi 380 millones de pesos que llegarán por coparticipación y unos 200 para la recaudación local, por eso los concejales debemos estudiar el porqué del incremento que solicita el intendente y cómo serán distribuidos esos fondos”, remarcó.

En cuanto al dinero que se llevará la masa salarial, Recalde dijo que “será del 72 % del total del presupuesto, que es una carga importante pero no tan elevada como se dijo”.

“Nosotros queremos ver qué ahorro se realizará en la planta política y en todo el funcionamiento del municipio”, agregó.

Para Recalde, el dinero que se llevará el Fondo de Fortalecimiento de Clubes, la puesta en valor del predio de la oleaginosa de Huanguelén y las instituciones del distrito no justifican el 50% de aumento de las tasas.

“El presupuesto nacional se presentó con un incremento del 17% de inflación proyectada y el local debería tener ese aumento. El dinero extra que el Ejecutivo dijo que deberá contemplar surge de la palabra empeñada en campaña o de hacer cumplir las ordenanzas vigentes”, indicó.

Otro punto polémico del presupuesto es el artículo 3, por el que fuera criticado en su momento el ex intendente Ricardo Moccero, que otorga al Ejecutivo la posibilidad de modificar partidas sin el aval del Concejo Deliberante.

“Lo hemos criticado a Moccero y hoy lo pone de la misma manera el Ejecutivo que encabeza Palacio. A pesar de tener un techo y un monto específico, sabemos que pasar por sobre el Concejo no es una actitud colaboracionista del gobierno”, dijo el concejal.

“Noviembre ha empezado con todo y nos queda mucho trabajo por hacer”, dijo el Concejal de UNOS, aludiendo con esto a que el Cuerpo Deliberativo suarense tiene dos temas centrales para tratar: el Presupuesto 2017 y el proyecto de Comisión Vial para los caminos rurales.

Con respecto a la posición de la bancada oficialista de apoyar el incremento de tasas, consideró que “hay un desconocimiento de la situación real que está viviendo nuestro Distrito, la provincia y el país. La gente no puede soportar un incremento de tasas del 50%. Ni siquiera el sector agropecuario puede soportar un 60% de aumento en la tasa vial. Evidentemente los costos en ese sentido y la rentabilidad del sector agropecuario no están tan grandes como para abonar un 60% de incremento en la tasa vial. Y uno lo ve en la calle, se observa a diario, no creo que ninguna persona esté dispuesta o pueda pagar un 50% de incremento de tasas. Habrá que dialogar bastante, pelear bastante, qué es lo que necesitamos para Coronel Suárez y hacia dónde vamos. Que me expliquen y que me digan cuál es el ahorro relacionado con el presupuesto”.