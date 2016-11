“No apoyaremos aumentos abusivos”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Oscar Durand, presidente del bloque del MPV, señaló que no votarán aumento abusivos en momentos de recesión y alta presión fiscal

Lo afirmó el presidente de la bancada del MPV, Oscar Durand, la más amplia de la oposición. También pidió mejorar las prestaciones de acuerdo a las tasas que se cobran

Oscar Durand presidente de la bancada del MPV, fue consultado sobre el presupuesto y la visión de su agrupación sobre las pretensiones del Departamento Ejecutivo. “Estamos debatiendo el monto del incremento de las tasas, pero no avalaremos los valores desmedidos que pretende el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto para la Municipalidad” anticipó el concejal, al inicio de su reflexión.

Explicó que “hemos comenzado con el análisis tanto del Presupuesto como de las ordenanzas Fiscal e Impositiva pero nos encontramos con algunas dudas por lo cual será necesario una ronda de consultas con los responsables de cada área de la Municipalidad” ahondando al señalar que “nuevamente nos encontramos con una forma de liquidar la tasa por Seguridad e Higiene, por ejemplo, que afecta al sector comercial del distrito que está pasando un momento de plena recesión y una fuerte presión tributaria, y encima el municipio pretende agravar la situación con un impuesto, porque en definitiva no se brinda ningún servicio por este tributo”.

En cuanto a las tasas urbanas, Durand consideró que “un 50% es un monto abusivo que no avalaremos de ninguna manera. Ha transcurrido prácticamente un año de gestión y el vecino ha soportado una falta de cumplimiento de todos los servicios básicos como la falta de alumbrado por lámparas quemadas no reemplazadas, falta de limpieza y conservación de la vía pública, poco mantenimiento a los espacios verdes… Hemos visto a la ciudad sucia, realmente sucia, como nunca antes se la vio”.

Durand resaltó que “hay un incumplimiento sostenido de los servicios públicos, por lo cual es impensable cargar al frentista con semejante aumento por un antojo del Ejecutivo que no tiene justificativo alguno” sentenció.





Según Oscar Durand, en la gestión de gobierno anterior la prioridad eran los vecinos de los barrios. “Las máquinas estaban en la ciudad cabecera y trabajaban todo el tiempo, tanto en horario normal como en horas extras, optimizando así los equipos de trabajo y las horas de servicio de cara al vecino. El cambio llegó y se nota…” se lamentó.

Añadió que a los problemas de la ciudad cabecera y del resto de las localidades se suman los problemas de la red vial rural. “Casualmente en ambas reparticiones hubo sucesivos cambios en las conducciones del área durante el año, sin pautas claras ni la asignación de recursos económicos suficientes que provocaron cambios de funcionarios e idas y vueltas, lo que perjudicó notablemente el cumplimiento de los servicios” indicó.

A todo esto, reflexionó que los vecinos están soportando fuertemente una presión tributaria despiadada con los tarifazos que han sido desmedidos en todo sentido. “Insisto que desde nuestro bloque consideramos que es impensable pensar en un aumento de tasas como pretende el Departamento Ejecutivo” reiteró.

Consideró el jefe de bancada que el distrito presenta un panorama difícil en cuanto a la situación social, con serias problemáticas que no han encontrado solución y enfatizó que “la asistencia en cuanto ayudas y traslados de personas con diversas enfermedades, que han sido eje de en la gestión de gobierno anterior durante veinte años, han desaparecido entre la noche del 10 de diciembre pasado y la mañana del 11”.

“No hay asistencia a las instituciones ni a los clubes a pesar de la existencia de la ordenanza que en su momento sancionó el Concejo Deliberante, aunque si bien esto último al menos está presupuestado para el próximo ejercicio por lo que entiendo se cumplirá pero en fin… una innumerable serie de falencias que la Administración Municipal justifica bajo el discurso de la herencia recibida y de que no había dinero, sin embargo hace un par de semanas hubo que ampliar el monto del Presupuesto 2016 porque se verificó la existencia de dinero en plazo fijo, con lo cual el dinero estaba mientras se argumentaba lo contrario, se resentían servicios y se rebajaban las becas y asistencias técnicas por lo cual creemos que es necesaria más transparencia, más diálogo con el Concejo Deliberante porque cada vez que el Intendente nos llamó, lo que solicitó fue facilitado y aprobado en un trámite ágil, tanto las moratorias, como la ampliación del Presupuesto, compensaciones de partidas y otras cuestiones pero lo que queremos es poder estudiar lo que solicite y no siempre tener que aprobar todo sobre tablas”.

Para Oscar Durand por ahora solo han sido buenas intenciones que no se han concretado en la realidad y reclamó que no debe hablarse de austeridad cuando hay una planta de funcionarios políticos cada vez mayor.

Según estima el concejal, la aprobación del Presupuesto dependerá de intensos encuentros de trabajos con todos los sectores de la comunidad, de algunos de los cuales ya conocen la opinión.

En lo que respecta a la creación del organismo vial que se pretende constituir el año que viene, Oscar Durand anticipó que “estamos de acuerdo pero consideramos que debe ser mayor el porcentaje de la Tasa Vial que se destine a tal fin, de lo contrario esto está llamado al fracaso y esto ha quedado demostrado en las últimas reuniones que hemos mantenido al respecto”.