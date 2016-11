“La cancha de hockey municipal no tiene mantenimiento, está abandonada”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Para el ex director de Deportes, José Lomartiro, la cancha necesita un mantenimiento que no tiene

El funcionario de la administración Moccero, hace unos 10 días y antes de los últimos trabajos realizados por el municipio, dejó en claro que la cancha forma parte de un mega proyecto y que todo indica fue dejado de lado por el actual Gobierno. Explicó que los pozos que tiene la cancha son producto de no mantenerla con dos o tres ‘peinados’ semanales

La controversia por el traslado de la cancha municipal de hockey a Huanguelén sigue dando que hablar y hasta mereció un reflexión por parte del Jefe comunal, ya que en declaraciones públicas desestimó el traslado.

Frente a esta realidad habló el ex director de Deportes de la anterior administración municipal, José Alberto Lomartiro, quien en una entrevista radial y sin filtro afirmó que “dieron marcha atrás con la cancha sintética porque se dieron cuenta que metían la pata hasta el caracú”.

En la entrevista al ex funcionario municipal, dijo que junto al ex intendente Moccero llevaron adelante el proyecto que a futuro sería un parque modelo. “Se logró la cancha de hockey sintético y se pretendía seguir trabajando”, dijo Lomartiro para indicar, además, que dejó en manos del director de Deportes del nuevo Gobierno, Alexis Cortés, el proyecto para que, si les parecía factible, trabajaran para llevarlo a cabo, siempre pensando en el desarrollo de actividades para la ciudad.

Lomartiro expresó que “nos sorprendió a todos la noticia, en mi caso no estaba en la ciudad, pero me llegaba la información que el concejal Fabián González había presentado un proyecto exhibiendo el estado de abandono de la cancha de hockey y después de aprobarse la minuta de comunicación, sale el posible traslado…” y de inmediato reflexionó que “me pareció una locura, un disparate, que al menos se haya pensado en trasladar la cancha de hockey sintético”.

Seguidamente, expresó que “el Intendente se dio cuenta que iba a meter la pata y dio marcha atrás con la decisión, pero esto no quiere decir que Huanguelén no merezca tener una cancha de esas características”.

Agregó que “a Club Atlético le va muy bien en este deporte y es una digna aspiración querer tener una cancha sintética, legítima aspiración como la de cualquiera de los clubes de Coronel Suárez, todas las instituciones… pero esto no implica sacar una cancha para trasladarla a otro lugar, con todo lo que ello implica, ya que se puede romper la alfombra”.

“No le costó ni un peso al municipio”

José Alberto Lomartiro afirmó que “arrancamos el proyecto con Ricardo Moccero hace cuatro años y hablábamos de la primera cancha de hockey sintética del distrito, porque se proyectó antes que la de Boca Juniors, pero cuando se depende de decisiones políticas se demoran las concreciones, tanto que las de un club pueden alcanzarse mucho antes”.

“Nos presentamos en la Secretaría de Deportes de la Provincia y a través de un crédito del Banco Mundial se decide hacer 12 canchas, aunque sólo se hicieron cuatro, en La Matanza, Pilar, Coronel Suárez y Patagones, realizando estas dos últimas la empresa Tarnousky”, historió Lomartiro.

El funcionario agregó que “después que dejamos la administración municipal se hablaron muchas cosas que no son verdades, pero me mantuve en silencio”, para señalar que “sin saber se dijo que era una de las canchas de Aníbal Fernández y que por ello se la cuestionaba; se la comparaba con la que se hizo en Pigüé y se decía cómo con el mismo presupuesto tenían tantas diferencias; se hablaba y cuestionaba el lugar que se había elegido y hay explicaciones para cada uno de los cuestionamientos”.

“Hablaron mucho y personas que deberían informarse antes de opinar en las redes sociales, porque son formadores de opinión”, indicó el ex funcionario, quien a modo de aclaración dijo que “en primer lugar, esto no tiene nada que ver con la Confederación Argentina de Hockey ni con Aníbal Fernández, la cancha se hace con un préstamo del Banco Mundial, que va a la Secretaría de Deportes bonaerense y de allí baja al distrito y hoy Coronel Suárez tiene su cancha, en donde el municipio no puso ni un solo peso y de esta manera, los diferentes clubes de la ciudad, pueden disfrutarla sin pagar nada”.

En relación al segundo punto, Lomartiro dijo que “claramente las canchas son distintas, porque Pigüé hace la suya a través de fondos educativos y recursos del municipio, la nuestra la pueden comparar con las otras tres que se realizaron con el crédito del Banco Mundial”.

Indicó que “es obvio que hay que mejorarla, hay que construirle baños y vestuarios y no tengo dudas que si nos quedábamos cuatro años más lo íbamos a hacer”, para añadir que “el punto central de nuestro proyecto era avanzar en el parque deportivo y recreativo, le dejamos todo armado al Director de Deportes que ingresó para que lo continuara, pero parece que la decisión política fue no ponerlo en práctica”.

Dejó en claro que “era ambicioso y hasta faraónico, si se quiere, pero se pensaba en canchas de futbol, de tenis, de básquetbol, iba a haber un velódromo, incluía ‘dormis’, una confitería, un hotel, un lago; y se los aseguro, si nos quedábamos en el gobierno íbamos a apostar muy fuerte en este proyecto”.

El lugar

“Se cuestionó el lugar elegido para erigir la cancha sintética de hockey, pero nadie dice ni sabe que uno de los requisitos que nos ponía la Provincia era que se debía construir sobre tierras provinciales para ser otorgada”.

Lomartiro dejó en claro que “no se podía hablar de un club deportivo sino municipal”, para añadir que “se debe planificar para una ciudad pensada a 20 o 30 años, no a corto plazo y si lo reflexionamos, no sé si está lejos, estamos a nueve o diez kilómetros de la ciudad y el proyecto tiene la lógica de lo que implicaba el complejo deportivo y recreativo que se quería, para ir a pasar un día en familia”.

Volvió a insistir con que “el proyecto quedó en manos del Director de Deportes que ingresó el 10 de diciembre del año pasado, para que convenza al intendente de proseguirlo; se trataba del parque en el que toda la familia iba a poder participar y donde quien hubiese querido un espacio lo iba a tener, como lo tuvieron los deportistas de arquería, softbol y pesca, entre otros”.

Debería seguirse

José Alberto Lomartiro dijo que “es un proyecto que debería seguirse, no sé qué ha pasado… lo durmieron o no les interesa continuar con el parque recreativo, al menos por lo que se escucha y se ve”.

“En realidad, durante este último año no se ha visto actividad, tampoco se ha jugado mucho al hockey y por eso estaba todo abandonado, el aspecto daba lástima, inclusive dentro de la cancha de hockey había pasto, la falta de mantenimiento era enorme”, afirmó el ex Director de Deportes.

Además, dijo que “la alfombra está bien y los pozos es producto de la falta de mantenimiento, le faltaba arena… lo que se le hace dos o tres veces por semana es un peinado, se utilizan unos cepillos grandes, que se trasladan con un cuatriciclo y se distribuye por todos los sectores y así no se hacen los pozos”.

“Ojalá que puedan seguir con el proyecto… que éste haya salido para un cambio, que reflexionen todos para que la cancha se mejore y se construyan los vestuarios y los baños; cuando nos fuimos dejamos la instalación de una bomba y si es cierto que faltaba la electricidad, pero estaba a 300 metros”, enfatizó Lomartiro.

Para cerrar la entrevista, el ex funcionario dijo que “no hay que cambiar nada sino crecer y hacer que el proyecto ambicioso lo vayan haciendo por etapas, porque es la solución para toda la sociedad de Coronel Suárez y así disfrutar de un espacio deportivo y recreativo para toda la familia”.