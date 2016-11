El sueño de Luisa Braganza es una realidad

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Ana Cornejo y Gladys Meyer, de la comisión directiva, entregaron un presente a los hijos de esa gran soñadora que fue Luisa Braganza

Se descubrió una placa por las Bodas de Plata. Hubo reconocimiento a bibliotecarias que dejaron su huella en la institución. Participó el Intendente Municipal Roberto Palacio quien entregó al igual que los concejales Fabián Gonzales y Griselda Rodríguez la declaración de Interés Municipal los 25 años de la institución.

La Biblioteca Popular Infantil festejó sus 25 años de vida, un sueño de la recordada y querida poetisa suarense Luisa Braganza quien enarboló la bandera de la lectura y sembró historias fantásticas en cada niño que pasó por sus manos, brindándoles herramientas para el futuro pero sobre todo alas para volar. Una Luisa Braganza que lloró de felicidad el día que Coronel Suárez fue llamada “La Ciudad de los Niños Lectores”. En el emotivo acto del viernes pasado hubo reconocimientos a bibliotecarias y el recuerdo eterno a la “forjadora de sueños que con su valija viajera dejó un legado cargado de buenos recuerdos”.

En el inicio del acto y ante la comunidad que siente como propia a la Biblioteca Popular Infantil se descubrió una placa alegórica en manos de Silvano Cimarosti –miembro de la comisión directiva—y una colaboradora de la institución Silvia Iroulegui.

Luego, la periodista y escritora Lucía Rodríguez, a cargo de la conducción del acto, leyó salutaciones enviadas desde distintos puntos de la región y el país, saludando por las Bodas de Plata de la institución.

Fue la presidente de la comisión directiva, la bibliotecaria Ana Cornejo, quien hizo un repaso por los 25 años de historia de la Biblioteca Popular Infantil, recordando el momento mismo en que se gestó la institución, cuando movilizada por la necesidad de que los niños adoptaran el hábito por la lectura la querida poetisa suarense Luisa Braganza sacó unos pocos libros de cuentos para niños y los de sus propios hijos a la vereda de su casa, en Brandsen 280 y comenzó a leérselos a los niños que encontraba a su paso.

“Así nació un 3 de abril del año 1991 la Bibliotequita, como se la llamara cariñosamente”, recordó y afirmó “estamos en la ‘ciudad de los niños lectores’ según versa el cartel colocado en la entrada de la ciudad de Coronel Suárez en al año 2001 al conmemorarse el 10° aniversario de la Biblioteca”, comenzó su discurso y valoró que en coincidencia con el Bicentenario de la Independencia de la Patria la Biblioteca Popular Infantil festeja sus Bodas de Plata.

Indicó que la constitución de la biblioteca se pudo concretar gracias al entusiasmo de un grupo de personas que formaron el Centro de Estudios Literarios y con ellos la primera comisión integrada por: Luisa Braganza, Edgardo Robba, Norma Recalde, Luisa Vaccaroni, Raquel Gonet, Rodolfo Arroquy, Blanca Duarte, Dorita Cortón, Alicia Paniza, Hector Wiersma, Angela Tosto, Zulma Gnocchini y el recordado doctor Héctor Alonso.

Recordó que con el paso de los meses la habitación de la Casa de Luisa (Braganza) donde funcionó la Bibliotequita resultó chica ya que era mucha la concurrencia de niños que se acercaron deseosos de escuchar esos “relatos fantásticos” que con tanta pasión propició la querida Luisa Braganza.

“Es por eso que por gestiones del ex Intendente Ricardo Wagner en el año 1992 se trasladó a una dependencia en el Mercado Municipal de las Artes, en la actualidad la Sala Bicentenario”, comentó y agregó que su primera bibliotecaria fue Ana Pérez y la directora la mismísima Luisa Braganza.

“En el año 1993 me designaron a mí y fueron años inolvidables donde se formó el grupo “Rara Avis” que nucleó a varias bibliotecarias de distintas escuelas, se realizaron las primeras ferias del libro entre el año 1993 y 1996”, recordó y agregó “llegaban entre 2 a 3 escritoras y narradoras por año, se llevaron a cabo las jornadas de lectura y tantas otras actividades alrededor del libro y la lectura”, subrayó.

De la mano de Luisa Braganza la bibliotequita creció en un espacio donde la creatividad, la imaginación y los sueños eran posibles.

Cornejo indicó que debido al mal estado de infraestructura que presentó la dependencia Municipal, la Biblioteca en el año 2006 se trasladó a una casa ubicada sobre calle Lamadrid 1453 alquilada por el Municipio.

“En el año 2007 se creó la Bebeteca, una sala destinada a los más pequeños y se sumaron nuevos socios, más visitantes, más libros y más alegría para toda la comunidad que integraba la bibliotequita”.

Y fue en el año 2003 que el Rotary Club de Coronel Suárez cedió la actual sede—sobre calle Las Heras—donde actualmente funciona la Biblioteca Popular Infantil, contando con ayuda del Municipio.

“¡Quién no pasó por la Bibliotequita, quién no pasó por la esquina del Mercado, qué escuela no visitó nuestras instalaciones, quién no se llevó un libro o vino y se maravilló escuchando un cuento, tantos recuerdos en estos 25 años”, se emocionó.

Con firmeza y con profunda satisfacción expresó “la Biblioteca Popular Infantil es de todos los suarenses. Tenemos que seguir apostando al futuro, apoyarla, visitarla para que ningún niño se quede sin escuchar un cuento, es un derecho que les pertenece”, sentenció.

Y parafraseando a la recordada Luisa Braganza indicó: “Debemos tener en una mano un niño y con la otra sostener un libro, con esa conjunción abriremos el camino de la imaginación y con él el de la realidad, llegando a formar así personas libres y creativas”, reflexionó.

Además de las personas de esa primera comisión hubo siempre muchas otras que dieron su tiempo, como Cristina Elorriaga, Jorge Piaggio, Rocío Heck –hija de Luisa—María Inés Santarelli, Viviana Mansilla, Alicia Zarranz, Federico Lemmle, Laura Ramos, Silvia Iroulegui, Rosana Maier, Gustavo Lang, Verónica Kenig, entre otros tantos.

“Hoy contamos con dos colaboradoras incondicionales como son Leonela Streitenberger y Manuela Sánchez”, destacó.

Indicó que en la actualidad la Biblioteca dicta el taller de Historieta y Ajedrez a cargo de Francisco Colunga y Pablo Amoroso, respectivamente.

“Acerquen un libro a un niño, es el mejor regalo, tiene más valor que precio porque leer es sembrar futuro. La Biblioteca Popular Infantil es un privilegio, es una puerta al mundo de la información, la investigación y la conservación, felices 25 años”, finalizó la presidenta de la Comisión de la Biblioteca Popular Infantil Ana Cornejo.

Emocionada y con el recuerdo de su madre a flor de piel, Rocío Heck agradeció por ser parte de la concreción del sueño de su madre: hacer realidad la Biblioteca Popular Infantil.

“Simplemente decir que estoy orgullosa y emocionada y que estamos todos de la mano, luchando para que cada generación siga los paso de ella, con un granito de arena de cada uno podemos construir un futuro más culto como lo soñó Luisa”, reflexionó emocionada Rocío Heck, hija de Luisa Braganza quien recibió junto a su hermano Guillermo un presente.

Reconocimiento a las Bibliotecarias

Mujeres que con una sonrisa y muchísima paciencia recibieron a los cientos de niños que han pasado en estos 25 años pasaron por la bibliotequita infantil.

Ana María Pérez, Ana Ángela Cornejo, Claudia Lambrech, Verónica Villarreal, Rosana Piersanti, Graciela Jacobo, Claudia Desch y actualmente Teresita Peralta junto a las colaboradoras Manuela Sánchez y Leonela Streitenberger.

También se reconoció a los medios de comunicación por su continua colaboración en la difusión de las diversas actividades que se realizan desde la biblioteca y al Rotary Club Coronel Suárez por cederles el espacio donde funcionan.

“Un agradecimiento en general a todas aquellas personas que de alguna manera colaboraron con la biblioteca, a los socios que pasaron y a los actuales, a los anónimos, a los amigos, a los que siempre están, a los directivos, docentes y alumnos que año tras año han venido a visitarnos y por último agradecer a todos los que me acompañan en la comisión directiva”, señaló Ana Cornejo al hacer entrega al intendente Roberto Palacio de un presente.

El jefe comunal entregó, al igual que los concejales Fabián Gonzalez y Griselda Rodríguez, la declaración de Interés Municipal de los 25 años de la institución.

En tanto el Consejo Escolar representado, por la consejera Adriana Otamendi, entregó a la presidenta de la comisión una placa.

El recuerdo a dos grandes pediatras

Por último y cerrando el acto, la profesora Gladys Meyer agradeció a todas las personas que se sumaron a la Biblioteca Popular Infantil y pusieron su granito de arena para poder cumplir en este 2016 las Bodas de Plata.

“En estos 10 años que estoy en la biblioteca con la mochila que dijo Luisa que me ponía en los hombros, quiero recordar a dos personas. Ninguna de las dos están presentes, pero creo necesario que estén hoy espiritualmente: me refiero al doctor Héctor Alonso, compañero en toda las actividades de la biblioteca y de otro pediatra, un ser fantástico que acompañó en las peores crisis que tuvimos, sumadas a las desavenencias políticas como fue el doctor Eduardo Frandzman”.

“Eduardo venía todos los días para saber cómo estábamos psicológicamente, porque lo que nos estaba pasando no era humano, porque nosotras luchábamos por la cultura; recuerdo cuando nos decía: estimulen a los chicos a leer; vaya mi recuerdo para él porque si tuvimos fortaleza fue gracias a muchos consejos que él nos dio en momentos tan difíciles”.

“Yo creo que hoy está feliz, junto a Luisa y al doctor Alonso” dijo emocionada Gladys Meyer y reiteró el agradecimiento al “Rotary Club Coronel Suárez, al Automoto, al sindicato de Luz y Fuerza y a Empleados de Comercio que siempre están dispuestos a brindarnos ayuda cuando los necesitamos”.

“A todas las personas que siempre me acompañaron en las comisiones, pero hay dos seres maravillosos, hace 10 años que venimos trabajando juntos Alicia y Jorge, amigos incondicionales que siempre están, compañeros en esta tarea que es la biblioteca”.

Emocionada cerró haciendo mención de dos amigos del alma “que hoy no están y me causa mucho dolor; ellos son Norma (Felipovich) y su marido Raúl, desde acá les mandamos toda la fuerza para que puedan salir adelante”, finalizó.

Por último unidos y con la misma alegría con la que Luisa Braganza soñó su “querida Biblioteca Popular Infantil” cantaron el feliz cumpleaños.