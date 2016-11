Sueños y recuerdos caracterizaron la evocación del aniversario

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La primera promoción y sus docentes. Ellos fueron iniciadores de una historia de calidad y constancia

El acto se realizó en el hall central de la Unidad Académica Julio César Lovecchio. Estuvo presente el Intendente Palacio, el inspector Jefe Regional. Hablaron Carolina Radice su actual directora, “Coty” Carpini, docente durante 20 años y Fabián Palma el Inspector Jefe Regional

Ante la necesidad de tener una escuela que sirviese para aquellos estudiantes que seguían magisterio, para realizar sus prácticas, por iniciativa del doctor Julio César Lovecchio se creó en 1966 el Departamento de Aplicación, del Colegio Nacional. Con el paso del tiempo y el traspaso del Colegio a la órbita educativa de la provincia de Buenos Aires se pasó a llamar Escuela Primaria Nº 46. Desde entonces hasta la fecha han pasado 50 años, un número muy significativo que mereció un festejo especial, por ello las autoridades reunieron a una gran comunidad educativa en el hall central de la Unidad Académica Julio César Lovecchio para celebrar ese aniversario.

En la oportunidad, entre recuerdos, evocaciones, emoción y alegría hubo intercambio de obsequios, de reconocimientos y la presencia de las autoridades del distrito encabezadas por el Intendente Roberto Palacio le dio realce a la evocación.

Tal como es habitual en estas celebraciones, lo protocolar lo marcaron las banderas de todos los niveles de enseñanza de la unidad, es decir el Jardín de Infantes, la Escuela Secundaria y el Instituto Superior de Formación Docente y obviamente el de la escuela primaria que celebraba. Luego del Himno hablaron para referirse a la jornada la actual directora Carolina Radice y la ex maestra de primer Grado María Luisa Appathie, (Coty Carpini el nombre por el que es más conocida y que corresponde a su sobrenombre y el apellido de su marido). Sobre el final del acto, habló el Inspector Jefe Regional Fabián Palma.

El ayer y el hoy

“Aquí están el ayer y también el hoy, pero con un motivo”, expresó Carolina Radice. “El por qué es porque cuando una institución educativa cumple 50 año es para que toda la comunidad celebre su trayectoria. Por aquí han pasado hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que se han formado y se forman para el futuro. Para vivir en libertad, para poder discernir, para ser gente de bien… Creo que este es el tiempo en que todos los que estamos aquí vamos a pasar momentos inolvidables y vendrán a nuestra mente, recuerdos querido e imborrables”.

Recordó luego Radice que el Departamento de Aplicación nació el 7 de marzo de 1966 por expediente 10296163 y que su creación nació en respuesta de las necesidades de los alumnos que cursaban magisterio. También apuntó que en ese primer año cursaron 179 alumnos, 78 varones 59 niñas en la sede de la calle Las Heras 1340.

“Por allí pasaron docentes cuyo recuerdo no se borra”, añadió Radice. “Quiero mencionar especialmente a las regentes, ahora se llaman directoras. La primera regente fue la señora Nora Blasco de Laso, luego Antonia Bernal de Schuvab y luego durante casi 40 años la señora Norma Montes. A mí me tocó en 2001 acceder al cargo directivo luego de un proceso de selección y en 2007 asumo la dirección y también se hace cargo mis consanguínea Claudia (se refería a su hermana) de la vice dirección. Cómo decimos nosotros, un monopolio familiar, lo que pasa es que al colegio Nacional lo llevamos en la sangre”.

“También quiero reconocer a los pilares fundamentales de esta institución”, expresó la oradora. “No puedo dejar de nombrar al rector Julio César Lovecchio. Una mente brillante, un visionario, una persona que supo ver más allá”.

“Debo también nombrar a los docentes y profesores. Porque un director no puede llevar adelante su labor, si no tiene un equipo que trabaje junto a ellos. “Es verdad que 50 años es mucho tiempo, pero a veces parece un suspiro, porque pasa todo tan rápido. Son muchos los recursos de las personas que pasaron por aquí”.

Luego la docente hizo mención a los detalles del edificio de la calle Las Heras por todos los alumnos que pasaron por allí muy recordados. El piso de ladrillos del patio, los días de lluvia, la galería, las veladas del cine Italia entre otras cosas. Sobre las veladas aseguró que sería bueno volver a hacerlas.

“Quiero destacar la presencia de la primera promoción de 1972”, apuntó en otro tramo de su alocución Carolina Radice para quienes pidió un aplauso. “Es un orgullo tenerlos aquí”.

Finalmente Radice agradeció la presencia de los que estuvieron presentes, a los alumnos, a los docentes y a las familias “que apostaron y apuestan por nuestro colegio. Tenemos el orgullo, que así como en sus comienzos el Departamento de Aplicación tenía una sola división, de los 7 grados. Hoy tenemos 18 divisiones, con la mayor matrícula del distrito. Eso nos llena de orgullo y satisfacción y muestra que hacemos las cosas bien”.

“Le agradezco a todos, y les invito a reflexionar sobre la misión educativa que tienen hoy las escuelas. La tenemos que considerar y evaluar en su total dimensión. En estos 50 años no hemos hecho más que formar para la vida, a mejores hombres y mejores mujeres y que puedan discernir ser libre y defenderse en su vida”.

“Yo fui parte de ella”

Luego fue el turno de Coty Carpini quien tras mostrarse agradecida y sorprendida por la convocatoria a dirigirse en el acto señaló: “Si una institución cumple 50 años y yo fui parte de ella durante veinte, como no voy a tener algo para contarles”.

Tras recordar que el magisterio en el Colegio Nacional se dicta desde hace más de 50 años, recordó al doctor Lovecchio “quien vio la necesidad de formar una escuela primaria”.

“Es así que en marzo de 1966, sin tener el reconocimiento absoluto, porque nos consta que las primeras maestras no cobraron su sueldo a lo largo de ese primer año. Yo recién recibida me fui a anotar, porque pensaba que podía trabajar allí. Pero requerían 5 años de experiencia que yo no tenía”.

“Con el tiempo, en 1973 el señor rector me fue a buscar para cubrir una suplencia. A la semana me dijeron que me necesitaban en primer grado. Allí pase a formar parte de esta familia. Éramos 7 maestras de grado, 5 o 6 maestras especiales, una auxiliar Maruca Benítez que luego se jubiló y la reemplazó Teresa Naumik que hoy está con nosotros”.

“¿Qué decirles?”, se preguntó la ex docente. “Teníamos una regente con mayúsculas: la señora Norma Montes. Más que directora fue una amiga y compañera. La que estuvo siempre al lado nuestro. Trabajó muchísimo y sola. Nos apoyaba y ayudaba en todo. A mí personalmente me ayudó en la formación. Todos ustedes saben cómo amó al Departamento de Aplicación y cómo defendió a sus maestras. Compartíamos todos. Trabajábamos mucho.”

Luego recordó la inexistencia de fotocopiadora y la utilización de una pasta ectográfica que servía a tal fin y que era preparada en la farmacia por José Felipovich. “Eran siempre aulas numerosas, con cerca de 40 alumnos. Yo llegué a tener 43”.

Evocó luego las veladas, el trabajo que significaba y de las que participaba todo el alumnado y a veces también los docentes, “Eran épocas muy felices”, aseguró. Siempre trabajábamos con la idea y la ilusión del edificio nuevo. De la Escuela grande. Un día se concretó y estrenamos este hermoso edificio que hoy nos cobija. Estábamos todos muy contentos. A partir de allí el Departamento fue creciendo hasta transformarse lo que es hoy la EP 46. Tengo el orgullo de decirles que mis tres hijas cursaron en esta unidad académica la escuela primaria y secundaria, jardín no había y mis ocho nietos. Dos ya terminaron y le resto está cursando. Es por ello que siempre me verán en los actos escolares. No sólo porque vengo a acompañar a mis nietos, sino que vengo a recordar aquellos momentos tan felices.

“Ahora sólo me resta agradecer. A mis compañeras, las que están y las que se fueron. A las autoridades y al personal que siguen en esta hermosa tarea de enseñar. Agradecer a mis alumnos, que aunque ya han crecido, les digo que aquí en mi corazón siguen siendo mis chiquitos de primero. Gracias a Dios que me ha permitido vivir todo esto y acompañarlos hoy”.

Grandes y pequeños sueños

“Hay sueños que son insignificantes y duran solo un instante. Hay otros que son importantes y duran mucho tiempo. Un día sin querer nos despertamos y nos damos cuenta lo hermoso que fue soñar”, dijo el Inspector Fabián Palma en el cierre del acto.

“Creo que esto es lo que hoy le está pasando a la EP 46 hoy se ha despertado y descubre 50 años de trabajo. Cuantas cosas, cuántas familias eligieron esta institución. Miles de alumnos han pasado por ella, muchísimos docentes y directivos que dejaron marcas muy fuertes y no hablar de los docentes actuales”, aseguró el Inspector.

“La Jefatura Regional Nº 23 está orgullosa de contar con esta Escuela porque aquí hay un trabajo comprometido y responsable”, dijo Palma. “Hay docentes que están atentas, no sólo a los contenidos que hay que enseñar. Se educa en valores, pensando en la persona y en el bien”.

“Hoy hablaban de la señora Norma Montes, ella hoy está. También las instituciones. Necesitan tener alguien que los custodie”, afirmó el directivo. “Ellos están entre nosotros. Acompañándonos y ayudando en la labor diaria. Hoy tenemos la suerte de mirar con los ojos bien grandes de mirar lo que está sucediendo y de no soñar más. Eso nos alegra y nos llena el alma de satisfacción. A partir de mañana otra será la historia. Les pido que cierren los ojos y que sueñe nuevamente, porque nos hemos dado cuenta que soñar es algo fantástico. Muchas felicidades en estos 50 años y que Dios los bendiga”, cerró expresando el inspector Fabián Palma.