“Le pondremos candado al basural y podremos pensar en un parque para la comunidad”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Lo afirmó Alfredo Irigoin, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, en su reciente visita a la ciudad y que abre una nueva esperanza para la población toda, ya que en infinidad de veces se prometió la erradicación del basurero a cielo abierto. En principio, habría 5 millones de pesos para comenzar el proyecto, que incluye una gestión integral que dará comienzo en Pueblo San José, en donde se apuntará a concientizar a la población en los beneficios que genera separar los residuos.

“Reciclar implica que los residuos lleguen a la planta de una forma y salga transformada en otra, acá los vamos a tratar; es decir, se los va a clasificar, separar según las condiciones y se les dará el tratamiento que corresponda a cada uno; lo único que se reciclaría es lo húmedo y orgánico, que se transformaría en abono natural”, expresó Alfredo Irigoin, funcionario del Ministerio de Medio Ambiente de Nación, en conferencia de prensa, al anunciar que por fin Coronel Suárez se sumará a la lista de municipios sustentables y amigos del ambiente, aunque se aclaró que se trata de un camino largo y en donde el compromiso de la población es razón indispensable para alcanzar el éxito.

El funcionario nacional fue presentado por el intendente Roberto Palacio, acompañado por los secretarios Francisco Franco y Guillermo Sol, de Servicios Públicos y Gobierno, respectivamente, además de representantes de la ONG ‘Evolución Ambiental, como Matías Fernández, quienes tendrán a su cargo la difícil tarea de concientizar a la población, para que esta comience a separar los residuos en secos y húmedos, para finalmente hacer lo propio entre orgánicos e inorgánicos.

En los próximos días, se dará el puntapié inicial en esta tarea, comenzando con recolección diferenciada en Pueblo San José, en donde una vez a la semana se recogerá sólo residuos secos para ser trasladados a la planta de recuperación, que es el primer paso de esta gestión integral de residuos sólidos urbanos. Luego, se seguirá con Santa María y Santa Trinidad, para luego abordar la ciudad de Coronel Suárez, que ha sido dividida en cuatro zonas y se irán incorporando al proyecto de a una.

El objetivo final está orientado a que el 20 de marzo del año próximo se inaugure la planta de tratamiento, no de reciclaje, que servirá de bisagra en la historia ambiental del distrito, ya que en ese momento se le podrá candado al basurero a cielo abierto y comenzará en ese mismo instante el proceso de recuperación de ese espacio, que podría transformarse en un parque para el disfrute de la comunidad, tal como lo definió el propio Alfredo Irigoin. ¿Qué es un sueño?, puede ser… pero depende de la misma población que se haga realidad.

Durante los últimos veinte años, en cada acto eleccionario, se prometía la erradicación del basurero a cielo abierto, pero quien ganaba nada hacía y quien perdía trataba de que no se avanzara, para utilizar el fracaso como chicana política. Muy pocas veces se abordó la temática ambiental pensando en la gente, en los vecinos, se espera que este sea el momento indicado de un verdadero ‘cambio’ en la relación entre la población y el medio ambiente.

“Estamos compenetrados”

La conferencia de prensa se realizó el pasado jueves, en el despacho mayor del Palacio Municipal, en donde le cupo al intendente Roberto Palacio presentar el plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos y nuevos puntos limpios que recibirán residuos secos.

Al abrir el contacto con la prensa, Palacio indicó que “desde hace mucho tiempo, la ciudad tiene una necesidad imperiosa para con el cuidado del medio ambiente y fue uno de nuestros ejes de campaña, el del desarrollo sustentable y amigable con el ambiente. Queremos establecer hoy cuestiones que son muy importantes para todo Coronel Suárez. Esta Municipalidad va a realizar no solo el mantenimiento de los espacios verdes sino también la gestión integral de los residuos sólidos y urbanos, que es una cuestión que nos preocupa y en estos momentos nos está ocupando más que nunca”.

Explicó el Jefe comunal que se pone en marcha “un plan de trabajo que se ha iniciado hace tiempo atrás. Alfredo Irigoin, ex intendente de Laprida y que trabaja junto con el Rabino Bergman en el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, es quien nos está asesorando en esta materia”.

“Es la tercera o cuarta vez que viene, porque estamos armando un plan integral para llevar a cabo esta gestión de residuos sólidos. Francisco Franco es quien estará a cargo de las distintas acciones que vamos a tomar”, dijo Roberto Palacio, quien refirió que “hace ya mucho tiempo que se viene trabajando en la educación y concientización, con Matías Fernández, en su carácter de integrante de la ONG ‘Evolución Ambiental’, desde donde ya se está trabajando y lo seguirá haciendo en este proyecto que implica la gestión de los residuos”.

En una segunda intervención, ya con preguntas de los periodistas presentes, Palacio refirió que “la gestión integral de residuos no se puede hacer de un día para el otro, trae aparejada una campaña de concientización hacia la población y Matías (Fernández) está trabajando en ello, con la ONG, y en definitiva ya llevan 27 instituciones escolares con las que han trabajado, en donde intervinieron alumnos, docentes y no docentes, que en total involucran a unas 4 mil personas. Es importante citar esto porque no se puede hacer un trabajo de un día para el otro, sino que debe haber una concientización previa de la población”.

La satisfacción del funcionario local

A su turno, Francisco Franco, funcionario del área de Servicios Públicos del municipio, expresó que “estamos totalmente compenetrados con el proyecto”, dejando en claro, afín al relato oficial de ‘Cambiemos’, que “cuando se trabaja entre Nación, Provincia y Municipio, y en equipo, se logran cosas. Nosotros estamos totalmente compenetrados en lo que Alfredo (Irigoin) ha diagramado, en el apoyo que nos dan las autoridades municipales. Además, confiamos en el apoyo de la población, porque esto desde hace años se está tratando de lograr. Ahora estamos dando el puntapié inicial, muy esperado por todos”.

Por último, Franco dijo que “agradezco la responsabilidad que me ha impuesto el Intendente, porque me gustan los desafíos y sé que los vamos a lograr. Soy optimista porque se puede planificar teniendo la experiencia a disposición, como la de Alfredo en Laprida, es un orgullo que nos esté asesorando”.

En 4 meses se inaugura la planta de tratamiento de residuos

En su intervención, Alfredo Irigoin aseguró que el proyecto habrá de funcionar “si hay un pueblo concientizado en esta problemática” y explicó que “para el primer paso se ha decidido dividir a la ciudad en cuatro zonas y una quinta zona abarcará los pueblos alemanes, en los cuales se comenzará.

Fue el propio funcionario nacional quien anticipó que el 20 de marzo habrá de estar funcionando la planta de tratamientos de residuos. Adelantó que se encontraba en Coronel Suárez respondiendo a la solicitud del Intendente Palacio y calificó a la realidad suarense en torno a los residuos urbanos como “preocupante”.

Refirió que se desperdició tiempo al no haber gestionado soluciones durante tantos años ante funcionarios en la Provincia y la Nación y que “no se haya hecho nada es una pena en cuanto a que no se logró solucionar la problemática de la gestión integra”.

Sobre las características del plan dijo que “tendrá dos etapas; la gestión anterior construyó un galpón pasando la guardería canina, pero hay también un galpón de planchas que está al lado del basural, que originariamente, hace unos cuantos años atrás, estaba previsto que ahí se inaugurara la planta de tratamientos de residuos”.

“Ese galpón estaba lleno de cosas, se usaba de depósito, había vehículos. Una de las determinaciones que se tomaron fue la de limpiar todo eso”, expresó el funcionario, quien destacó que no obstante “en una primera etapa se trabajará en lo relacionado con la sensibilización y concientización de los vecinos, tarea que ya está realizando Matías y la ONG que él representa”,

En torno a esta cuestión, dijo que “funciona si hay un pueblo concientizado en esta problemática y si se logra, tendrá más éxito”.

“Para el primer paso se ha decidido dividir a la ciudad en cuatro zonas y una quinta será para los pueblos alemanes. Vamos a empezar la semana del martes 15 recolectando los residuos secos, pero previamente vamos a recorrer casa por casa de Pueblo San José pidiendo que ese día se saquen solamente los residuos secos; es decir, los plásticos, cartones, vidrios, metales, papeles limpios y secos”.

Por lo tanto, “se comenzará con una primera experiencia piloto en la segunda colonia alemana del Volga, donde se recogen los residuos los días lunes, miércoles y viernes”.

“Lo que se está pidiendo ahora es que los vecinos separen de los residuos húmedos todos los que se consideran secos, porque estos últimos serán recogidos el día martes, comenzando el 15 de noviembre”, enfatizó Alfredo Irigoin, quien agregó que “aquello que se recoja irá al galpón de planchas que está entre el basural y el cementerio, para que se clasifique”.

Explicó Irigoin que “tenemos un grupo de gente que va todos los días al basural, que son familias. El objetivo es que esas familias empiecen a trabajar dentro del galpón en mejores condiciones, que vayan clasificando, en una tarea que va a resultar más fácil para ellos, donde las condiciones de trabajo serán mejores. En un segundo paso, en una segunda gran etapa, para el mes de marzo, tendría que estar inaugurándose la planta de tratamiento de residuos sólidos, en el galpón construido, que está al lado de la guardería canina”.

Por último, dejó en claro que “el proyecto es ir avanzando por cada una de las colonias y luego seguir hacia la ciudad de Coronel Suárez promoviendo la clasificación de los residuos en los domicilios, para llevar a cabo este plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos”.

Destacó el funcionario nacional que “la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Lo que tenemos que hacer es tratar de no ensuciar. Una ciudad más limpia es una ciudad más linda y a esto tenemos que apuntar. No solamente pasa por sacar la bolsa a la calle. Ahí el problema no termina, sino que comienza para el municipio”.