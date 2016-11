“Los perros callejeros son responsabilidad del municipio, pero todo comienza en cada hogar”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Francisco Franco

El funcionario anunció que se comenzará con una campaña para recoger los canes abandonados en la vía pública, en toda la ciudad. Planifican colocarle un chip a cada perro con el nombre, la dirección y el teléfono del propietario.

Con una sana actitud de autocrítica, el subsecretario de Servicios Públicos de la comuna suarense, Francisco Franco, abordó el difícil y nunca resuelto tema de los perros abandonados en la vía pública, dejando en claro que si bien la responsabilidad del control es del municipio, la educación para que no exista el problema comienza en el hogar.

Francisco Franco anunció que instrumentará un rastrillaje intensivo en toda la ciudad, incluidos los barrios, para ‘levantar’ aquellos perros que estén sueltos en la vía pública, como así también se intensificará la castración de las hembras. Por otra parte, indicó que el Gobierno municipal ha presupuestado la compra de chips para colocarles a los perros que se hayan levantado en situación de abandono, en donde se le colocará el nombre, la dirección y número de teléfono del propietario que vaya a recoger el animal. El chip tendrá un costo de 200 pesos cada uno y estará a cargo de la comuna.

El funcionario afirmó que “estamos haciendo un proyecto a futuro”, para luego indicar que “tenemos algunas quejas y reclamos de parte de las proteccionistas, pero nosotros miramos a futuro y así proyectamos”, para sugerir que “cada uno mire su parte”, refiriendo que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades.

En este marco, Franco dijo que “en el Presupuesto del año 2017, que acaba de ser elevado al Concejo Deliberante, tenemos una partida para la ampliación de los caniles, como así también se dispuso de dinero para la compra de un chip para cada perro… primero hemos presupuestado la compra de cien chips, que tienen un costo de 200 pesos cada uno”.

El funcionario dejó en claro que el costo será absorbido por el municipio y será la veterinaria la que los coloque y tendrá incorporado el nombre, dirección y teléfono del dueño del perro. “Tendrá dos lectores que estarán a cargo de la Policía y uno nosotros”, afirmó Francisco Franco, quien añadió que “todo perro que ande por la calle va a tener un chip colocado y se sabrá si tiene o no dueño”.

Además, anunció que “se realizará un censo de los perros que tenemos” y refirió que “Coronel Suárez tiene 900 manzanas y teniendo en cuenta que por cada manzana viven en promedio nueve o diez familias, podemos concluir que debe haber alrededor de diez perros por manzana, con lo cual estamos hablando de unos 9 mil perros en la ciudad, sin dejar de pensar que muchos tienen dos o tres animales”.

El funcionario municipal sostuvo que “este tema debe ser tomado con responsabilidad, tanto por el municipio como por el propietario del perro”, para luego indicar que “en el municipio tenemos una veterinaria, solo está presupuestada una; en la cual se están haciendo entre 7 y 10 castraciones por día, sólo un día de la semana se lo dedica a cuestiones administrativas”.

No alcanzan

A modo de crítica, dijo que “teníamos un ofrecimiento de las proteccionistas que nos iban a traer veterinarios privados, que dándoles los insumos nos iban a dar el servicio de castración, pero aún no me llegó la lista (de los profesionales), con quienes debemos firmar un convenio para realizar la tarea”.

Franco reconoció que cien chips no alcanzarán, por lo cual indicó que “serán colocados a los perros que se recojan en la vía pública y así serán identificados sus propietarios cuando los vengan a reclamar a la Perrera, ese es el momento para censarlos”, sosteniendo que “el costo es importante, pero se hará en etapas”.

Puesto en situación de que las quejas por mordeduras se multiplican, señaló que mientras se concretan todos los otros proyectos “ordené agarrar los perros que estaban alrededor de la Plaza”, para reflexionar que “hay gente que se ha quejado de esta situación a través de las redes sociales, pero nosotros debemos sacarlos de ese lugar y los llevamos a la Perrera Municipal”.

“Ya vinieron a buscar uno y justamente una de esas personas que se quejó fue el propietario de uno de los perros ‘levantados’ en la Plaza”, criticó Francisco Franco, quien añadió que “me reservo quién es porque no vengo a poner de manifiesto quién es quién, porque cada uno sabe cómo debe cuidar su perro, pero una de las personas que habla de que las cosas deben hacer de tal forma es la que no cumple con la regla”.

“Los perros no chapotean en el barro”

Los proteccionistas han expresado que el estado de la perrera es calamitoso, mientras que Francisco Franco señaló que “el sector de los perros está perfecto, no se inunda… al lado sí, que es donde estamos elevando el terreno para hacer futuros caniles; por lo tanto, no están chapoteando agua y barro, sólo aquellos que están caminando por afuera, que no se van y no están atados, como si estuviera en un patio de cualquier vecino”.

Informó que actualmente hay 60 perros en aquel lugar y que concretada la ampliación habrá lugar para otros 60. “En la calle, sólo podríamos tener un 4 o 5% de lo que hay ahora si la tenencia fuera responsable, pero se reclama y no se cumple”.

Multas

En otra parte de la entrevista se abordó la responsabilidad de los propietarios y el funcionario dejó en claro que “vamos a empezar a aplicar multas cuando demos la respuesta que dimos en la plaza, porque siendo parte del problema dimos una respuesta”.

“En las redes sociales, dicen que ‘Franco va a salir a recolectar perros por los barrios’ y no están equivocados, lo haremos, pero con los perros que estén sueltos y sin la protección por parte del propietario. Quien tiene todo en regla, quien cuida y no usa su perro para molestar a su vecino no tendrá ningún problema”.

Franco confió en que habrá una solución y dijo que “está el problema y lo vamos a solucionar a corto plazo”, además de desmentir aquello que dijeron las proteccionistas de que el intendente Roberto Palacio no las había recibido; fue contundente en este aspecto, ya que señaló que “no sólo las recibió el Jefe comunal sino también el Secretario de Gobierno, la Secretaria Privada, la Secretaria de Recursos Humanos y yo en persona, además de haber tenido reuniones con los concejales. Se los atiende… y estamos dando respuestas a los reclamos”.