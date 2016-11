El Municipio dispondrá de una partida de 1,5 millones de pesos para la patrulla rural

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El presidente de Foro de Seguridad Rural, Mario Méndez, calificó como de muy positiva a la reunión mantenida con las autoridades policiales de las patrullas rurales

Así lo confirmó el Director de Seguridad del Municipio Guillermo Díaz Martínez en la reunión mensual del Foro de Seguridad Rural. Hubo fructíferos debates entre vecinos productores y representantes de la fuerza policial acerca de controles y normativas vigentes. Méndez –presidente del foro de Seguridad—destacó que tras el importante trabajo de patrullaje policial se logró “bajar el delito rural en Coronel Suárez”.

En instalaciones de la Sociedad Rural de Coronel Suárez y con la participación de vecinos productores rurales del distrito, se realizó la reunión mensual del Foro de Seguridad Rural con la presencia de representantes de la fuerza policial del Comando de Patrulla Rural en la figura del Comisario Inspector Carlos Daniel Torreano, Jefe de la Coordinadora con asiento en Tres Arroyos, jefatura inmediata del CPR Coronel Suárez, del Oficial Principal Jefe de la Patrulla Rural de Coronel Suárez Paolo Constantino y del Director de Seguridad del Municipio Guillermo Díaz Martínez.

El presidente del Foro de Seguridad Rural Mario Méndez, en diálogo con Nuevo Día, comentó aspectos del encuentro, que si bien contó con escasa participación por parte de vecinos rurales, fue fructífera en el debate e intercambio de ideas.

En tal sentido destacó la importancia de la prevención del delito por lo que valoró los controles que realiza la Patrulla Rural haciendo cumplir exhaustivamente las normas y legislaciones sobre todo en lo referente al ingreso a establecimientos rurales con fines de caza o pesca, pese a que algunos productores se han quejado por las demoras que les ocasionan los controles y se ha suscitado algún tipo de reclamo por parte de los vecinos productores.

“Antes no se le daba importancia y no exigían ningún tipo de permiso, ahora la policía está requiriendo que se cumpla con la ley; que es justamente lo que siempre reclamábamos”, sostuvo Méndez y agregó, “antes el ingreso a un campo sin permiso era algo incontrolable y en realidad existía una legislación que incluye arresto a las personas que ingresen a propiedad privada sin el debido permiso”.

“Por ahí puede resultar antipático para una familia que ingresa a un campo a pescar ser retirada por la policía, pero la realidad que la mayoría de los casos son oportunistas que ingresan al campo con la excusa de pescar, se quedan toda la noche y aprovechan para hacer caza furtiva o generar un abigeato”, explicó.

Por tal motivo valoró el accionar del CPR (Comando de Patrulla Rural) en el contralor de la zona rural, por los estrictos controles en el ingreso a los establecimientos rurales sin permiso, ya que si se viola la ley las personas pueden quedar retenidas por 12 horas y si es necesario se les inician un sumario, “amparado por una normativa que siempre existió y que no se cumplía”, sentenció.

“Esto nos pone contentos a los productores del campo porque nos sentimos más protegidos”, aseguró y se lamentó el caso de una familia que pasó un mal momento y suscitó la queja de algunos vecinos productores pero indicó que “se soluciona teniendo el permiso de pesca y el permiso del dueño del campo y así evitamos problemas”, informó.

Hay que avisar

“La sociedad tiene que saber que en la actualidad no se puede ingresar a un campo –propiedad privada—en forma imprevista sin avisar o por cualquier lugar porque la policía los va a detener”, subrayó.

De igual modo indicó que los controles de la CPR se extienden a las actividades propias del sector agropecuario, como por ejemplo a los aplicadores terrestres o el transporte de rollos de pasto, que circulan sin ningún tipo de control ni documentación que certifique la compra de los productos.

“A partir de ahora la Patrulla Rural tiene directivas claras de la superioridad de exigir la documentación según lo establece la ley”, indicó y comentó que este tema también fue motivo de debate dado que a los aplicadores terrestres (mosquitos) se les exigían varios requisitos que no tenían, labrándoseles infracciones que generaron algún malestar.

“Fue bueno el debate de los vecinos, nosotros como foro en su representación y las autoridades policiales porque llegamos a la conclusión que las normativas las han hecho los legisladores sin contemplar algunos detalles, ya que existen trabajadores que quieren cumplir y se les complica continuamente la operatividad burocrática” expresó y aclaró “un aplicador de agroquímicos necesita un carnet que vence una vez por año y para renovarlo, exigen que se haga un curso y al momento de hacerlo no hay quien lo dicte, entonces te encontrás que no se puede cumplir con la normativa que te exige la policía para trabajar; vivimos en un país atado con alambre”, se lamentó Méndez.

“Existe mucha legislación que no solo no es clara, sino que tampoco es abarcativa y hay cosas que exige el mismo Estado y por otro lado no provee los elementos para cumplirla” subrayó al tiempo que destacó lo importante del debate con las fuerzas policiales y funcionarios del Ejecutivo como forma de “ponerse de acuerdo en ciertas normativas vigentes”.

Remarcó los dichos del Oficial Principal, Jefe de la Patrulla Rural de Coronel Suárez Paolo Constantino quien afirmó que “es su deber controlar que a los productores no le roben hacienda, cereal, agroquímicos; cuando él exige documentación es para verificar que todo esté en regla y que no existe robo”, destacó.

“Si paran un camión con agroquímicos y no tiene la documentación correspondiente, ¿cómo sabe la policía que se trata de un robo o de un productor desordenado que no tiene los papeles?”, se preguntó.

Indicó que los productores deberán ponerse un poco “las pilas” y controlar la documentación correspondiente para facilitarle el control a la Policía.

El presidente del Foro de Seguridad Rural de Coronel Suárez remarcó que la actitud del Comando de Prevención Rural cambió de manera sustancial en los últimos meses.

“La relación con las autoridades es muy buena ahora, ya que nos escuchan y hacen caso a nuestros pedidos. El cambio en cuanto a seguridad rural es sustancial”, dijo quien añadió que se nota un despliegue policial en toda la zona rural que antes no se observaba.

“Podemos decir que prácticamente no hay delito rural en Coronel Suárez porque el control es muy efectivo, hacen operativos, patrullan, controlan los caminos y los campos, esto hace que se persuada a los delincuentes y que no cometan delitos, por lo que estamos muy contentos”.

Partida Especial en 2017

Según le confirmó el Director de Seguridad Guillermo Díaz Martínez, presente en la reunión mensual del Foro de Seguridad Rural, se incluyó en el presupuesto municipal previsto para el año 2017 una partida que supera el millón de pesos, que no sólo cubrirá los gastos operativos del CPR sino que además permitirá dotar de equipamiento tecnológicos, uniformes y demás necesidades de los efectivos policiales afectados a la patrulla.

Indicó que los fondos presupuestarios surgen de un convenio que firmó el ex Intendente Interino Osvaldo Fuentes Lema con Patrulla Rural, donde el Municipio se comprometió a proveer todos los elementos necesarios al CPR para su funcionamiento y que, según manifestó Méndez, nunca se cumplió debido a que no se creó la partida presupuestaria para tal fin en el presupuesto del 2015 para el 2016.

Además agregó que existe una Ordenanza Municipal que establece que “un porcentaje de la tasa de Marcas y Señales se tiene que destinar a estos fines y que nunca se incorporó al presupuesto 2015 para ejecutarlo en el 2016, por lo que la seguridad rural no contó este año con esos recursos para su funcionamiento”.

Por tal motivo junto al director de Seguridad y pensando en el presupuesto 2017 se realizó lo que llamó un “trabajo estratégico” que incluyó un listado con el equipamiento necesario tanto en materia tecnológica como operativa para el funcionamiento anual del CPR.

Detalló que dentro de la partida presupuestaria para el año 2017, que según adelantó asciende a los 1,5 millón de pesos, se incluyó desde lo personal para cada efectivo policial como ropa térmica, de lluvia, botas, como así también equipamiento operativo tales como reflectores, bengalas, malacate para los patrulleros, grupo electrógeno, motosierra, matafuegos para sofocar incendios sobre todo en la zona serrana, cubiertas, combustibles, entre algunos elementos “equipamiento para una actividad policial que realiza operativos de noche y padece las inclemencias climáticas porque trabaja en zona rural y no se le puede exigir al agente policial efectividad cuando desde el Estado no se le ofrece las herramientas necesarias para su accionar”.

“Con estos recursos el año que viene estaremos cubiertos”, señaló Méndez.

Buen dialogo con el Municipio

Valoró el presidente del Foro de Seguridad Rural la excelente relación con el Director de Seguridad Guillermo Díaz Martínez y su ejecutividad para resolver rápidamente las cuestiones que hacen a la Patrulla Rural, al igual que destacó la importante capacitación y el conocimiento de las normativas vigentes que tienen los efectivos policiales afectados al CPR.