El peronismo local inauguró la Unidad Básica Ticiano Karp

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Está ubicada en la esquina de Sixto Rodríguez y Lavalle. Roberto García, Ricardo Wagner, Osvaldo Fuentes Lema y Claudio Holzmann fueron los principales dirigentes que se hicieron presentes. Buscar un peronismo unido es el objetivo, según declaró Fuentes Lema a Nuevo Día

El peronismo tradicional reunió a un núcleo de dirigentes y simpatizantes el pasado lunes en la esquina de Sixto Rodríguez y Lavalle para dejar inaugurada una unidad básica que lleva el nombre de Ticiano Karp, un dirigente fallecido hace años que supo llevar adelante los postulados del partido.

Luego de haberse entonado las estrofas del Himno Nacional, los principales dirigente que convocaron a la inauguración dieron sus discursos. Ellos fueron Roberto García, Claudio Holzmann y Osvaldo Fuentes Lema, en tanto que ocupó un lugar destacado en la mesa el ex intendente Ricardo Wagner.

En una parte de su alocución Holzmann expresó: “espero que esta unidad básica sea un lugar de encuentro y debates, y que sirva para recepcionar todas las inquietudes de los vecinos”, comenzó diciendo el concejal.

Roberto García, que defendió la gestión de Wagner, señaló: “algunos le reclamaron la celeridad en su accionar pero cuando él entregó el mando de la municipalidad dejó dinero en las cuentas públicas para pagar tres meses de sueldos, por lo que lo primero que debemos hacer es tener memoria”.

Fuentes Lema, quien tuvo el peso de armar la convocatoria y es uno de los principales impulsores de la iniciativa sostuvo que “cuando los peronistas hablamos de unidad básica hablamos de solidaridad, de lucha, de entrega por un ideal, de un futuro soñado”. Además puso de relieve la figura de Karp, cuyo nombre evoca el flamante local partidario. “en la figura del flaco ticiano quiero rendir un homenaje para todos aquellos que conformaron la querida peña valle, de la cual ticiano fue durante muchos años el presidente”, destacó fuentes lema.

Fuentes Lema dialogó con Nuevo Día donde reafirmó los conceptos vertidos en su discurso y expresó que “comenzamos con esta idea de crear un espacio para que los compañeros puedan expresarse, reunirse y plantear propuestas y todo comenzó en la cena que hicimos para recordar el 17 de octubre”.

“Nos reunimos entonces porque creemos que el 17 de octubre es una fecha trascendente para los peronistas, entonces en ese momento comenzamos a pensar que necesitábamos este lugar; indicó. “Por ello pensamos en una unidad básica, que para los peronistas tiene un significado especial” expresó el ex intendente interino.

“Esto tiene que ver con la solidaridad, la lucha, la organización popular, trabajar por ideales y por eso me pareció que esta era la figura bajo la cual debíamos estar y además le pusimos el nombre de Ticiano Karp, que fue un ejemplo de militancia, un compañero que siempre tuvo izadas las banderas de la militancia y del justicialismo” enfatizó.

- ¿Alguna idea en cuanto a que referente nacional habrán de seguir?

- No. La idea es hacernos fuertes localmente y tratar de sumar compañeros. No hay nada pactado de antemano ni preestablecido. Repito que esto es para juntarnos en un lugar donde se puedan acercar todos los compañeros que quieran. Por ahora ese es el objetivo, cuando vayamos desandando el camino veremos hacia dónde vamos. Lo fundamental que queremos todos, es que el peronismo vuelva, por eso el eslogan dice el “el peronismo vuelve”, porque en realidad nos parece que el partido peronista tiene que tener representatividad dentro de la comunidad de Coronel Suárez y en el Concejo Deliberante porque entendemos que hay un número importante de vecinos que adhieren al justicialismo es bueno que tengan un lugar donde expresarse.

- ¿Se incluye al Frente Renovador en esta propuesta?

- Hoy simplemente hablamos de juntar los compañeros y ver como marchamos hacia adelante. No tenemos otra aspiración más que esa, lo que no es poco. No es poco porque partimos de un partido desmovilizado, desorganizado y atomizado y eso no es sencillo.

- ¿Hay mucho para consensuar entonces?

- Hay mucho para consensuar. Hablábamos el lunes de generar un nuevo peronismo. Un peronismo de todos. En ese de todos debemos poder sentarnos todos los que tenemos algún cargo en la dirigencia y tener la necesaria amplitud de criterios para entender que nadie es dueño de la verdad. En todo caso somos dueños de una porción de esa verdad y de esa manera poder decirnos lo que pensamos, mirándonos a los ojos. En ese encuentro buscamos que nazca el peronismo que todos queremos que nazca.

- En lo personal. ¿cómo evalúa el gobierno de los Kirchner?

- Creo que se hicieron muchas cosas bien. Que seguramente que habrá que mejorar ya que lo que se ha hecho luego de su salida del gobierno no han servido para mejorar. Se acentuaron algunos problemas. Debe pasar un tiempo y de esa forma analizar más fríamente lo que ha sucedido y sabremos entonces como fue en realidad.

- A pesar de que para las próximas elecciones legislativas falta un año, es de suponer en el espíritu de la convocatoria está en trabajar con vistas a ello. ¿verdad?

- Creo que en el pensamiento de todos está eso. Llegar a las elecciones con un peronismo unido y que tenga buena participación. Pero no nos juntamos con esa idea. Nos juntamos con la idea que dije al principio. Tener un espacio de participación ciudadana y que haya un peronismo unido. En eso estamos, hay consenso en todos los dirigentes para que ello ocurra.

Luego de esto el diálogo se dirigió hacia otros temas. Su salida del gobierno municipal, el diálogo y otras cuestiones. “tengo una manera muy distinta de hacer las cosas”, sentenció al marcar sus desavenencias con el ex intendente Ricardo Moccero.