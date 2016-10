Ampliaciones en la Escuela de Educación Estética que generarán más arte

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Con Fondos Educativos provenientes del Gobierno Nacional se construyeron dos nuevos baños, se techó un sector del patio que une la institución con las aulas del fondo, se colocaron puertas antipánico, se bajaron los techos en la zona de ingreso y se mejoró la iluminación. Con una matrícula que supera los 200 alumnos, la escuela pública articula con la Escuela Especial N° 501 y con diferentes comunidades educativas, nutriéndose de arte y convocando a más chicos a que se sumen a la maravillosa tarea de crear.

La Escuela de Educación Estética de Coronel Suárez, ubicada sobre calle Mitre en la ex Escuela Agropecuaria, es un espacio donde el arte se vive en su máximo esplendor con sola pasar el umbral de la puerta: obras con material reciclado, instrumentos musicales, pinturas, murales con material reciclado y mosaiquismo, invitan a los visitantes a sentirse inmersos en un lugar donde se respira otro aire, donde todo es inspiración, creatividad y energía positiva.

La misma que tiene la directora del establecimiento, la profesora Irina Chesñevar quien con gran emoción comentó las obras que se realizaron en la institución que permitirán brindar una mejor calidad de enseñanza a los más de 200 chicos y adolescentes que a diario recorren las aulas de la Escuela de Educación Estética de Coronel Suárez.

Indicó que el año pasado, pudieron resolver el arreglo del techo que significó un problema “muy importante” ya que el deterioro de los cielorrasos hacía peligrosa la continuidad de las clases.

“Una vez que arreglamos el techo teníamos que pensar en mejorar las instalaciones de la escuela, sobre todo pensando en que articulamos con la Escuela Especial N° 501 y debíamos darles a los chicos un espacio apto para que ellos puedan manejarse sobre todo los que tienen movilidad reducida”, explicó.

Es así, que tras la realización de la Estetic Fest y ante la presencia de una funcionaria del Gobierno Municipal se le comentó los proyectos de mejoras edilicias pensadas para la escuela y de inmediato se enviaron al Municipio los proyectos para ponerse manos a la obra.

“Desde principio de año nos habíamos propuesto llevar adelante acciones para mejorar el aspecto de la galería de ingreso a la escuela, que tras los problemas que tuvimos en el techo se habían caído cielorrasos y se veía muy fea; sobre todo pensando que era el ingreso a una escuela de Arte”, comentó.

Al hablar de las obras realizadas en la escuela, que demandó un costo total de $ 426 mil pesos provenientes de Fondos Educativos del Gobierno Nacional, indicó que realizaron un alisado en el piso del patio de la institución, se colocó una puerta antipánico que es de fácil acceso y que proporciona mucha más luz a la galería de ingreso a la escuela. De igual modo se colocó otra puerta similar en la salida que da a las aulas del fondo, donde por un lado se construyeron dos baños, uno adaptado para discapacitados, otro para adultos, un depósito para limpieza y se techó el sector que une la galería de ingreso con las aulas traseras.

“En la galería se colocó un cielorraso nuevo más bajo, pusimos luminarias reglamentarias y se pintó ese sector; pudimos techar un sector del patio que pasó a formar espacio semi-cubierto que nos permitirá desarrollar con más amplitud algunas de nuestras actividades y protege a los chicos de no mojarse los días de lluvia”.

La docente destacó la importancia de la “participación y compromiso” de toda la comunidad, alumnos, cooperadora y del Estado para que “las cosas buenas sucedan” afirmó, al hacer mención que “el éxito de la Estetic Fest posibilitó que el Municipio conociera la realidad de la Escuela de Estética y se movilizara para mejorarnos la calidad edilicia de nuestra escuela”, valoró.

“Siempre que hay un acto de participación suceden cosas inesperadas, que son positivas por lo que es muy importante que la gente se comprometa, se involucre y participe para construir una mejor comunidad para todos”.

“Estamos esperanzados de contar con un aporte económico más, para poder finalizar con la pintura de las diversas aulas, arreglo de las paredes que tuvieron filtraciones de humedad pero lo más urgente es poder cambiar el piso de madera del sum que en ciertos espacios está vencido y tememos pueda ocurrir un accidente”, detalló.

Una escuela con las puertas abiertas

“Este en un espacio donde confluyen un crisol de experiencias, es una invitación al juego, a la expresión” indicó la directora, valorando la importancia de la escuela pública y con ella la integración de niños de diferentes barrios y necesidades, quienes hacen arte de manera GRATUITA en un ambiente de amistad.

“Acá trabajamos el arte no desde el “ego o el protagonista” sino que cada niño hace su búsqueda estética, se expresa tal cual sus sentimientos, incentivando los valores y el talento que tiene cada niño: integración con aprendizaje”, sostuvo.

En tal sentido indicó que “tenemos las puertas abiertas para que se sumen más chicos a la escuela”.

Comentó que con el compromiso de la Comisión Cooperadora de la escuela que trabajó en el antiguo laboratorio de la Escuela Agropecuaria, se retiraron las mesadas de cemento que fueron recicladas para ser colocadas como bancos en el patio y se utilizará el espacio para dictar un taller de Cerámica que estará a cargo del Centro de Formación Profesional para adultos.

“Todo el esfuerzo económico que demandó el arreglo del edificio es importante que redunde en beneficio para otras instituciones que se sumen a nuestro proyecto educativo y por qué no generar recursos para todos”, sostuvo.

La Escuela de Estética cuenta con dos turnos de ciclo regular, lunes y miércoles a la tarde, martes y jueves a la mañana y talleres para adolescentes: miércoles percusión, jueves Música Popular que funciona en Pueblo Santa María y los viernes Rock y Teatro en la escuela junto con el taller de Plástica para adolescentes.

“De los cinco hasta los doce años los chicos asisten al ciclo regular a contra turno de la escuela normal y realizan actividades atractivas pensadas desde el juego, transitándolas con mucha alegría y placer: asisten a literatura, música, plástica bidimensional y plástica tridimensional”, detalló.

Así aprenden distintas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje artístico a través del arte, la literatura, la música y la palabra pero desde la poética.

“Ayuda mucho a complementar lo que da la escuela lo que se aprende en la Escuela de Estética en todos los lenguajes”.

Destacó el equipo de profesores integrado por Carolina Rack en literatura, Daniela Malcom en plástica Bidimensional, Verónica Kenig en plástica Tridimensional, Hernán Rools en Música, Juan Pablo Lodos en Percusión, Luciano Pereyra en Rock y Música Popular y Johana Dinamarca en el taller de Teatro.

“Todos grandes talentos, muy comprometidos, muy profesionales donde cada clase es un mundo de magia y fantasía porque uno entra y observa a los chicos en su mundo artístico creando, aprendiendo con tanta pasión y creatividad y es sublime”, describió.

El arte es una experiencia para todos

Aseguró la directora de la Escuela de Estética al hacer mención que muchas veces se cree que el arte es un talento circunscripto a un ámbito de élite, cuando por el contrario aseguró que “el arte es del pueblo y se manifiesta en cada acción diaria, cuando pintamos las paredes de nuestros hogares para darle color a nuestras vidas, todo es arte y forma parte de lo brillante de la comunicación”, expresó.

“Por eso es tan importante que desde la infancia el arte se convierta en el objeto de conocimiento y que aprender arte nos permite ver la realidad con otros ojos, con una mirada divergente, ampliando el horizonte de lecturas de la realidad. Esto habla de la formación de la ciudadanía a largo plazo, con un objetivo ambicioso, pero que se trabaja constantemente y a diario”.

La directiva comentó algunos de los proyectos en los que trabajaron durante el año, entre los que figura el “recreo comunitario” donde el objetivo fue “compartir” las galletitas entre todos los alumnos en una bandeja en común.

“Estamos muy acostumbrados al individualismo, por eso nos pareció muy atractiva esta experiencia comunitaria donde los chicos compartieron sus golosinas o masitas en el recreo, son solidarios y responsables, es una experiencia maravillosa porque nos enseña que cuando no alcanza no está todo perdido, porque puedo encontrar alguien que me quiere y me comparte su masita”.

Otro de los proyectos basado en el cuidado del Medio Ambiente, contó con el apoyo de la ONG “Evolución Ambiental” que les facilitó un container para que los niños tomen conciencia de la importancia del reciclado; como así también un proyecto de integración con la Escuela Especial N° 501, que los colma de alegrías y satisfacciones

Por último invitó a la comunidad a participar del cierre de actividades el próximo 1° de diciembre a las 19:30.