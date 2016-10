Se inaugurará una filial suarense de la Cruzada Sanmartiniana

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Se habrá de inaugurar el 5 de noviembre a las 20:15 en el Mercado de las Artes Jorge Luis Borges, la delegación Coronel Suárez de la Cruzada Sanmartiniana Nacional con la presencia del presidente de esa asociación civil sin fines de lucro que fuera fundada el 26 de diciembre de 2010 y que es presidida por Francisco Guida Segundo. Quien concurrirá acompañado por el vicepresidente primero doctor Jorge Piñera Alvarado, hermano del ex presidente chileno Sebastián Piñera y el vicepresidente tercero Alberto Manes. Anunciaron además que hay una página en Facebook en la que se pueden expresar ideas sobre el tema, que no tengan color político partidario.

El anuncio fue realizado ayer en el transcurso de una conferencia de prensa llevada adelante en el Instituto Cultural. Junto al presidente de ese instituto Alberto Guede estaban Juan Galbarino un reconocido jinete y folclorista admirador de San Martín y además ha cruzado varias veces la cordillera de Los Andes en cabalgatas organizadas por agrupaciones sanmartinianas. Miriam Barrionuevo que va a estar a cargo de la delegación. Ella es una sanmartiniana de siempre y defensora de toda la gesta patriótica y entusiasta trabajadora de las cuestiones relacionadas con las tradiciones argentinas. Graciela Toribio directora de la Alianza Francesa, país donde San Martín falleciera el 17 de agosto de 1850, donde se había exiliado voluntariamente. También una ferviente sanmartiniana.

Difundir a San Martín

“La función de esta fundación, es difundir la obra de San Martín y de sus valores, tan necesarios para ponerlos en práctica en la sociedad en que vivimos”, dijo Alberto Guede.

“Yo soy sanmartiniana desde los 16 años”, comenzó diciendo Miriam Barrionuevo al explicar los objetivos y funciones de la sociedad civil que se abrirá en Coronel Suárez. “Hace poco se inauguró una delegación en Salta, algo muy importante, ya que allí actuó Güemes y por ellos los norteños siempre llevamos el poncho rojo y negro”.

“El movimiento sanmartiniano primordialmente se dedica a la difusión del legado del libertador”, explicó Barrionuevo. “Esto basado en los valores sanmartinianos en todo el territorio nacional e internacional. Forman parte de esta asociación Francia, Chile, Perú y se están agregando otros países por donde pasó el general y ha dejado su impronta”.

“Los lineamientos, objetivos, organización y proyectos de la Asociación se basan en la defensa del sistema republicano, representativo y federal de nuestra constitución y de la división e independencia de los tres poderes”.

“Esta sociedad se conforma con la idea de transformarse en la rueda de auxilio de todo gobierno de cualquier tinte político y que no se aparte de los preceptos mencionados”, enfatizó la señora Barrionuevo.” No acompañaremos a un gobierno anti republicano. Somos y seremos guardianes de los valores que representan la unión de todos los ciudadanos”.

El general San Martín no es solamente de los argentinos. Es de todos. Sabemos cómo se lo respeta, recuerda y se lo tiene presente”, puntualizó Miriam. “Hay países donde hay estatuas de San Martín en cada avenida”.

“El general San Martín es uno de los pocos argentinos que está en el corazón de muchos países. Sus enormes virtudes como hombre público, fue un gran administrador y verdadero político, y lo más importante ejemplo y protector”.

Amor a la patria

“Sus principales legados, los que debemos tener en cuenta son: ética, moral, respeto, humildad, honestidad, desprendimiento, trabajo, estudio, disciplina y orden. Nuestra intención es poder rescatar algo para ponerlos en manos de nuestra sociedad, especialmente en la juventud”.

Luego Barrionuevo abogó por el respeto a los símbolos patrios en todo momento. “En ese ejemplo nuestros docentes se encuentran trabajando, pero eso no basta, hace falta hacer más”, aseguró Barrionuevo para contar que hace poco una persona atendió el teléfono mientras se estaba cantando el Himno. “Hago esto por amor a la patria”, aseguró enfática. ”No elegí envejecer, elegí acumular juventud. Por ello donde puedo hacer algo, lo hago desinteresadamente”.

Sanmartinianos

Tras ella habló Juan Galbarino quien dijo: “Cuando se trata de cuestiones relacionadas con San Martín, la negativa no existe. Ante el pedido de colaboración de Miriam, me pareció muy interesante su propuesta. Ya que creo que realmente aquí en Coronel Suárez sanmartinianos hay muchos, pero no teníamos un lugar o entidad para trabajar en común”.

“Todo lo que he hecho lo he hecho con ayuda de particulares pero no existía una asociación o grupo de modo que estoy muy entusiasmado por este llamado”, afirmó Juan Galbarino.

Boulogne Sur Mer

Por su parte Graciela Toribio recordó que San Martín vivió sus últimos años en Francia, que en un primer momento lo hizo en París y al producirse un movimiento revolucionario, se decidió a cruzar a Inglaterra, pero al llegar a Boulogne Sur Mer decidió quedarse allí.

Contó luego la docente que pese a la oposición de algunos legisladores municipales del lugar, fue levantada una estatua ecuestre del general y que al momento de realizarse el desembarco aliado en Normandía se realizó un intenso bombardeo sobre la ciudad y los enclaves alemanes. Pese a que la destrucción fue muy importante, la estatua del general San Martín permaneció intacta. Razón por la cual los ciudadanos de esa ciudad lo consideran una suerte de protector.

Finamente Barrionuevo agradeció la colaboración de Caoba, Carlitos Hogar, del concejal Fabián González y Gladys Meyer.