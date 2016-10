Por Redaccion Nuevo Dia Digital

En la cena de ADEPA Rogelio Frigerio flanqueado por Eduardo Minich y Juan Carlos Carrique

El ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio, revalidó el compromiso del gobierno nacional con la defensa de la libertad de expresión y los valores democráticos de la prensa independiente, en su mensaje a los editores de medios de todo el país, reunidos anoche en la comida mensual de camaradería de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), realizada en el hotel NH City de Buenos Aires.

"El 10 de diciembre, con la asunción de Macri, se terminó la guerra entre el Gobierno y el periodismo independiente, se terminó la lógica de amigo o enemigo. Comenzó una etapa de diálogo y respeto entre el poder político y los medios de comunicación", señaló Frigerio. “Cambiamos la lógica de las cadenas nacionales por las conferencias de prensa donde se puede preguntar; cambiamos la propaganda oficial por la aparición de funcionarios en todos los medios del país”.

En su discurso, el ex presidente del Banco Ciudad, puntualizó las reformas que llevó adelante el gobierno de Macri en sus primeros diez meses de gestión, y dijo que “para cambiar la realidad primero hay que aceptar los problemas que tenemos”. “En estos meses –agregó-, Cambiemos superó contratiempos y dificultades, empezando por prejuicios e intolerancias, e hicimos lo que nos pide la sociedad: aprendimos a dialogar y a entendernos. Y demostramos que podemos gobernar y podemos cambiar la Argentina para generar la transformación económica y social y el fortalecimiento institucional que pide la gente”.

Frigerio ponderó la tarea realizada por el Poder Legislativo durante 2016, ya que se alcanzó un “record histórico de leyes importantes aprobadas y de sesiones”, a pesar de la minoría que tiene Cambiemos en ambas cámaras. “Fueron más de 70 leyes aprobadas este año, que a nuestro entender, se aprobaron en beneficio de los pobres, para promover la generación de empleo, para atraer inversiones y para el fortalecimiento de la República”.

Entre las medidas, el ministro destacó la eliminación inmediata de los cepos a la economía, la salida del default, el regreso del país a los mercados internacionales, la normalización del Indec, la licitación internacional de energías renovables, la ley Pyme, el aumento del salario mínimo, la ampliación de beneficiarios de la tarifa social y las AUH, la media sanción de la ley de reforma política en Diputados y la ley de acceso a la información pública.

Sobre el último de los puntos, agregó: “Esperamos que con esta ley podamos desterrar la cultura del secreto en el estado”.

Frigerio expresó que “todas las medidas tienen una mirada especial en los sectores vulnerables”, lo que a su entender no sucedió durante los anteriores gobiernos. “En 12 años vimos cómo se negaba la realidad o se mentía descaradamente a la gente. Por eso no se avanzaba ni se tenía incentivos para cambiar. Por eso hay que reiterar lo que dijo el presidente Macri en la cena de fin de año de Adepa, cuando dijo que el desafío era recuperar el valor de la palabra. No se trata sólo de un cambio de matriz económica, se trata de un cambio de valores”.

El presidente de Adepa, Daniel Dessein, habló en primer término, ocasión en la que destacó las medidas del gobierno en materia de libertad de expresión, en un claro contraste con lo que sucedía hasta diciembre de 2015. “Ese compromiso se tradujo en medidas concretas, como la apuesta al diálogo, la realización de conferencias de prensa, la sanción de la ley de acceso a la información, la implementación de una regulación razonable de la pauta oficial, la aprobación del protocolo de protección a los periodistas, que contó con la activa participación de Adepa, y la despolitización de los medios públicos”.

Con relación al uso discrecional de la pauta oficial por parte del kirchnerismo, Dessein enfatizó que en gran medida fue el “combustible más nocivo contra la libertad de expresión”, sumado al rol que tuvo el aparato mediático paraoficial para deslegitimar a la prensa independiente.

“A partir de diciembre se restauró el vínculo entre el poder político y los medios, que había sido dañado como nunca desde 1983 a la fecha. No son pocas las diferencias del actual gobierno con el anterior con respecto a la política de comunicación, y nos parece justo marcar esa diferencia”, expresó el presidente de Adepa.