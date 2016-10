El Gobierno municipal proyecta asfaltar 40 nuevas calles

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Federico Schtre, secretario de Obras Públicas del municipio

Además, el secretario Federico Schtre adelantó que se van a repavimentar 18 cuadras en el radio céntrico, aquellas que están más deterioradas. En una entrevista exclusiva, dio detalles de las demás obras que se ejecutarán en los próximos meses.

El 2017 no será un año más en la vida política de Coronel Suárez, como tampoco lo será a nivel provincial y nacional, razón por la cual todos los cuadros políticos de la alianza ‘Cambiemos’ trabajan para brindar bienestar a los vecinos y mantener la confianza de ellos en el proyecto de cambio propuesto el año pasado. El ánimo de la gente no es el mejor, fruto de las políticas que se han implementado y como la reactivación económica aún no se siente en el bolsillo, la obra pública será la herramienta que se utilizará para alcanzar el objetivo propuesto, volver a ganar las elecciones de medio término.

Coronel Suárez no está ajeno a esta realidad y en virtud de ello el gobierno que encabeza Roberto Palacio ha gestionado recursos en la Provincia y la Nación, algunos han llegado y otros arribarán en los próximos meses, totalizando un total de 52 millones de pesos aportados por la administración de María Eugenia Vidal, mientras que el Gobierno nacional aportaría otros 20 millones de pesos exclusivamente para realizar cuarenta nuevas cuadras de asfalto en el distrito.

Sobre estas cuestiones habló en exclusiva con Nuevo Día el secretario de Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Federico Schtre, quien al ahondar sobre las obras en ejecución dijo que “del aporte de 52 millones de pesos de la Provincial, gran cantidad de ese dinero está en movimiento, existen obras en ejecución, siendo las primeras las relacionadas con el área de salud, en especial con la compra e instalación de la caldera en el Hospital Municipal. A decir verdad, ya está instalada y ahora un matriculado trabaja en la puesta en marcha de la misma, se están haciendo los últimos retoques y en unas semanas más estará en funcionamiento”.

“Además, se trabaja en la colocación de la membrana en toda la losa del techo del nosocomio; esta obra se dividió en dos etapas, la primera fue de mil metros cuadrados y está finalizada, mientras que la segunda consta de 1600 metros cuadrados y se ha ejecutado la mitad del objetivo.

- ¿Qué sectores abarca la obra en cuestión?

- Es sobre todo el Hospital, en especial sobre las áreas de Internación y Rayos, además de Cirugía, se avanzó en la primera etapa sobre los espacios más críticos, que eran aquellos en donde más se llovía y ahora se seguirá por el resto del nosocomio.

- Había algunos inconvenientes en relación a la energía eléctrica y el gas. ¿Se han solucionado?

- En cuanto a la obra de gas, se está ejecutando la misma con recursos propios, que surgen de la partida de infraestructura municipal, que se financia del fondo sojero. El objetivo es poner en condiciones la red para que esté todo de acuerdo a las normas que exige Camuzzi Gas Pampeano. En cuanto a la energía eléctrica, se está trabajando para poder adquirir un generador nuevo y así mejorar la provisión y de esa manera procurar que no nos quedemos sin energía eléctrica cuando se produzca un corte o haya una sobrecarga.

- El Dr. Guillermo Saccomanno había manifestado que el cableado era casi el original, de cuando se construyó el Hospital y que todo estaba vetusto, habiendo planteado un cambio de todo ese sistema. Finalmente, ¿está previsto?

- En realidad, cuando comenzó esta administración municipal había un plan de obras en ejecución y lo que se hizo fue continuar el proyecto, que consistió en un acomodamiento del cableado a través de ‘almejas’, lo cual se finalizó y con la compra del nuevo generador se conectarán las distintas dependencias, para en una segunda etapa hacer el cambio del cableado interno, lo cual se hará una vez que esté comprado e instado el nuevo generador eléctrico.

- ¡Que no será este año!

- No, no vamos a llegar a realizar esa tarea en lo que resta del año, está previsto en una nueva etapa y que será para el año próximo. Además, tenemos algunas obras en el Hogar de Ancianos, que se realizaron con fondos de infraestructura municipal y que consistieron en obras en la red de gas y la colocación de una membrana nueva en el lugar; además, se está haciendo una ampliación en la cocina para brindar un servicio adecuado a los más de cien abuelos que viven en la institución. También se van a arreglar los baños.

No se hacen licitaciones sino compulsas de precios

El secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Federico Schtre, indicó que “en cuanto a la red vial y cloacas, se viene trabajando desde hace bastante tiempo; vamos cerrando redes y como podrán apreciar (señala un mapa de la ciudad), en distintos colores, se marcan los lugares en donde se está trabajando y que son obras de agua corriente y cloacas. Se contratan de a cien o doscientos metros y vamos cerrando redes”.

En cuanto a lo formal, el funcionario municipal dijo que “son obras que no se licitan sino que se hacen compulsas de precios, lo cual está permitido por los montos chicos de las obras a ejecutar y se contrata a la empresa más beneficiosa para el municipio”.

Schtre destacó que “hace dos semanas, iniciamos las obras de gas y si bien se nos ha demorado, por cuestiones ajenas al municipio y que tiene que ver con la restricción de cupos por parte de la empresa distribuidora Camuzzi Gas Pampeano que estaba terminando el gasoducto; ya se presentaron los planos de obras y fueron aprobados, razón por la cual ya hemos comenzado a ejecutar obras en Villa Belgrano”.

“En cuanto a obras a futuro, se destinarán cinco millones de pesos y ya se han adjudicado obras por un millón de pesos y se seguirá contratando y ejecutando”, añadió el funcionario municipal, quien aseguró que habrá obras de gas en Coronel Suárez y en los pueblos alemanes.

Las calles

- Uno de los problemas del cual se queja en forma permanente el vecino es sobre el estado del asfalto en la ciudad. ¿Tienen previsto trabajar sobre esta cuestión?

- Sí, ya se ha licitado una obra para repavimentar 18 mil metros cuadrados, que implican unas 18 cuadras, a las cuales hay que sumar las dos cuadras que se ejecutan por administración en la calle 25 de Febrero entre República Argentina y República del Perú. El resto, las 18 cuadras, están contratadas y en el trascurso de los próximos días la empresa comenzará a levantar las cuadras más deterioradas, que están sobre las calles Lamadrid, Mitre… Lo que la empresa hace es mejorar el piso a través de un bacheo, da la pendiente de la calle y luego coloca una capa de cinco centímetros de asfalto en caliente. Además, tenemos algunas cuadras que tienen problemas de escurrimiento, razón por la cual se deterioran, y se comenzó en Mitre y Urquiza a romper el cordón, se hará un reparado del mismo y se construirán badenes nuevos para que funcione el escurrimiento del agua.

- Puede apreciarse que las obras se realizan, pero ¿existe un control sobre las mismas? Se ha visto que en administraciones anteriores se hacía mucho pero sin control y al poco tiempo se advertía que la obra se había realizado mal, como por el ejemplo la calle Rivadavia entre Avellaneda y Sixto Rodríguez y el camino Néstor Kirchner en el acceso a Pueblo San José desde la Ruta 85.

- Sí, cada obra tiene asignado un inspector y es el responsable de liberar los certificados de avance de obras y de que se ejecuten bien. En cuanto a cloacas, el inspector tiene que estar presente para tomar los niveles y asegurarse que las pendientes sean las adecuadas antes de liberar el trabajo y tapar la zanja. Todas las obras tienen asignado un inspector y sobre esta cuestión tenemos un problema, que es la falta de movilidad para quienes realizan la inspección, pero tratamos de organizarnos de la mejor manera posible y de esa manera prever que el inspector esté al menos una vez al día en el lugar de la obra.

- ¿Está prevista la pavimentación de nuevas cuadras en la ciudad, teniendo en cuenta que la obra en general la paga el vecino?

- En este momento tenemos en marcha esta obra de repavimentación de 18 cuadras, como así también se están licitando en Huanguelén, se trata de pavimento nuevo en la Calle 10 y en la Avenida Antártida Argentina, que son seis cuadras. También se está trabajando ante el Gobierno nacional para obtener recursos para realizar asfalto nuevo, estamos en la etapa de instrumentación del proyecto, juntando la documentación que nos requieren, que será por 20 millones de pesos.

- ¿Cuántas cuadras pueden realizarse con ese monto de dinero?

- A groso modo, está en medio millón de pesos la cuadra de asfalto, con lo cual estaríamos hablando de unas cuarenta cuadras, aunque se debe tener en cuenta que si se debe hacer el cordón cuneta es un costo adicional que hay que tener en cuenta. Además, a la hora de presupuestar, hay que tener en cuenta los posibles aumentos que puedan ocurrir en el futuro.

Consorcios

En otro aspecto, el funcionario municipal dijo que “para pavimento nuevo se está analizando la posibilidad de organizar consorcios de vecinos, como ocurre en Bahía Blanca, en donde el municipio asume el papel de articulador entre los vecinos y la empresa que ejecuta la obra y está pensado para aquellos vecinos que están dispuestos de pagarla, lo suelen manifestar y se le da el marco legal para hacerlo”.

Consultado sobre la posibilidad de hacer pavimento articulado, Federico Schtre dijo que “hemos hecho la propuesta para hacerlo en Villa Arcadia, que es donde los vecinos lo han solicitado y se adapta para lugares turísticos. También están los que se oponen, pero son muchos los vecinos lo que lo piden y estamos pensando en armar un proyecto para presentarlo. El problema que tiene, al igual que el flexible o asfalto en caliente, es que tiene que tener muy buena base, sino se hunde y se rompe”.

“En cuanto al costo, es más o menos similar con el asfalto tradicional, pero cuando pedimos presupuesto tenía una incidencia importante el tema de los fletes, ya que el proveedor era de Buenos Aires”, indicó el funcionario municipal.

- ¿El Gobierno municipal piensa en poner en funcionamiento la planta de asfalto en caliente que compró la anterior administración municipal?

- Sólo se ha utilizado para algunos lomos de burro, en este año y se hizo el bacheo de la calle Rivadavia, pero es bastante complejo poner en marcha la planta, sobre todo el movimiento de camiones y la logística, como así también la máquina de rodillo neumático, es más complejo que realizar el pavimento rígido o de hormigón. Es complicado hacerlo, más aún cuando estamos hablando de cuadras nuevas, ya que se debe tener mucho cuidado en cuanto al piso… para el municipio es complicado hacerlo… la base debe tener un trabajo muy fino de compactación y de control de densidad de compactación para que no falle al poco tiempo el pavimento.

Los niveles de las calles

En el final de la entrevista, se lo consultó al funcionario sobre los niveles de las calles y el problema que ocasiona el agua de lluvia, sobre lo cual dijo que “en primer lugar, para esta repavimentación, lo que se tuvo en cuenta fue ver aquellas cuadras que tenían un problema de escurrimiento y se hará un saneamiento, vamos a romper y volver a construir el cordón cuneta y los badenes, para solucionar problemas puntuales. Después, son obras específicas que dan respuesta a problemáticas que se van dando; por ejemplo, el desagüe pluvial de calle Belgrano entre Junín y San Martín para solucionar esa esquina que cuando llueve de forma intensa se inunda toda esa zona. En cuanto a lo que se hará en la zona urbana, lo primero que se planifica es el desagüe pluvial, para donde va a desagotar el agua y así evitar problemas a futuro.

Finalmente, habló sobre una obra muy anhelada por los vecinos que se siente afectados por la falta de desagües pluviales sobre la avenida Teodosio Alaniz, sobre el cual dijo que “el proyecto está bastante avanzado, nos reunimos con EDES para definir por dónde pasará el conducto, ya que por donde iba a pasar hay cables que alimentan la mayor parte de la ciudad y ellos nos deben definir por donde pasarlo y es un costo que se debe incorporar en la licitación que saldrá en poco tiempo, esperemos antes de fin de año, para poder dar inicio a la obra y que se financiará con fondos de infraestructura municipal.

- ¿Cómo se siente en el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos?

- Tuvimos limitantes en el inicio de la gestión y uno muy importante fue el Presupuesto municipal, pero hemos podido gestionar fondos para que haya obra pública, pero el Presupuesto limita en otros aspectos… En cuanto a las cuestiones burocráticas, sabemos que se deben respetar, son más engorrosas que en la actividad privada, pero es parte del juego y debemos convivir con eso y a pesar de ello debemos ser lo más eficientes posibles. La verdad, es gratificante contribuir a la mejora de la ciudad, a poder brindarle los servicios al vecino y dar respuesta a las solicitudes en la medida que se puede.