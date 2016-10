El rescate de los valores, la convivencia en la naturaleza y la solidaridad

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Es lo que rescató la docente Viviana Naumik de la tradicional actividad de fin de curso de los chicos que egresan del establecimiento suarense. Dijo además que “esta cabalgata para la escuela es como una insignia”

Por décimo sexto año consecutivo los chicos que culminan su sexto año en la Escuela Agropecuaria de Coronel Suárez emprendieron la cabalgata que hace las veces del viaje de fin de curso. Varios docentes acompañan a los jóvenes, entre quienes se encuentra el director de la entidad Daniel Maier. Tal como es habitual la caravana partió desde la sede de la institución, un día después de lo previsto, ya que la lluvia del martes impidió la salida. No tanto por la caravana en sí, sino por todo el apoyo logístico que requiere este tipo de cuestiones.

Al respecto la vicedirectora de la Escuela, Viviana Naumik, explicó que: “la primera cabalgata se realizó en el año 2000 por iniciativa del entonces director Roberto Palacio, hoy Intendente del distrito y un par de docentes que pensaron en hacer algo diferente”.

“La fecha de realización es siempre la primera semana de octubre. Lo normal es que se salga el martes, pero la lluvia del martes obligó a postergar su salida para ayer (por el jueves). El recorrido siempre es el mismo, se va por el camino del G8 hasta la estancia Santa Clara que gentilmente cede el señor Miguel Fernández. Allí se hace el primer campamento. Luego se cruza por los Moritos, rumbo a Lolén. Almuerzan en el monte de los frutales y de allí siguen hasta el último puesto de Lolén, que es el que linda con el parque provincial Ernesto Tornquist”.

“Este año participan 26 chicos, que son los que egresan a fin de año, más los docentes y el baqueano Héctor “Macho” Orellana. También nos acompaña Iván Badiola, ya un clásico”, agregó Naumik. “Iban a venir de la Escuela de General La Madrid, pero finalmente no llegaron, imagino que por el tema del tiempo”.

“Esta cabalgata para la escuela es como una insignia”, sentenció la directiva, y reflexionó que “es un proyecto que la identifica y que los chicos esperan. Muchos de ellos llegan a la escuela con la expectativa de terminar su ciclo con la cabalgata”, aseguró la docente. “Desde el punto de vista institucional implica que los chicos aprendan a valorar, no sólo el medio geográfico, sino también lo que tiene cada uno en su casa. Implica entre otras cosas no tener la ropa lavada y planchada que le prepara la mamá todas las mañanas. Significa no tener el desayuno, lavarse con agua en el arroyo, una cama dura, mojarse si llueve y por sobre todas las cosas aprenden el trabajo solidario y en equipo”.

“Para muchos esto significa que es la primera vez que se suben a un caballo, pero existe un proceso de preparación previa. Hace ya casi dos meses que vienen haciendo guardias saliendo todos los días en grupos de tres o cuatro, en horarios que no son de clases. Si bien es la primera vez para muchos, el entrenamiento previo ayuda a sobrellevar todo. Si no lo hubiesen practicado difícilmente podrían hacer este recorrido”.

“De todo esto rescato el compromiso de los docentes involucrados, el de los padres, de los chicos que la esperan y por sobre todo los valores que se aprenden. Solidaridad, respeto, compañerismo y convivir con la naturaleza. También significa dejar de lado muchos bienes naturales. Entre otras cosas se olvidan de lo que es un celular, ya que no hay señal. En este momento ni se acuerdan de lo que es. Sirve para darse cuenta que la tecnología es buena pero que a veces los enferma”.