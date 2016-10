Un aniversario trascendente, marcado por la excelencia y el compromiso con la educación

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Desde 1994 cambió su nombre de departamento de Aplicación del Colegio Nacional por el de Escuela Primaria Nº 46. La directora y vicedirectora de la institución, las hermanas Carolina y Claudia Radice hablaron de su escuela, de la cual nunca se fueron desde su ingreso como alumnas de primer grado en 1976

La Escuela Primaria Nº 46 se apresta celebrar 50 años de vida con un acto protocolar que se habrá de realizar en la sede de la institución el sábado 4 de noviembre, a las 19:30.

Las hermanas Carolina y Claudia Radice son las actuales directora y vice de la escuela que nació en 1966 con el nombre de Departamento de Aplicación. En aquel entonces era la escuela primaria del Colegio Nacional y dependía del gobierno nacional hasta que en 1994 pasó a la provincia y con ello devinieron importantes cambios, entre ellos el de su denominación actual.

Vale señalar que las hermanas Radice comenzaron su período escolar en 1976 y desde ese momento hasta ahora nunca se alejaron de la institución, ya que pasaron todas las etapas educativas por sus aulas.

También son parte de una herencia familiar vinculada con el establecimiento, ya que son hijas de la recordada Norma Montes, quien estuvo a cargo de la regencia durante una gran cantidad de años. El amor que Montes tenía por su escuela se transmitió a sus hijas y eso queda expresado en cada una de las palabras de las mellizas, que con alegría hoy conducen la escuela primaria con mayor matrícula del distrito. Más de 400 chicos pasan a diario por sus ámbitos. Los alumnos están divididos en seis grados con tres divisiones cada uno.

“Nosotras arrancamos la primaria en 1976 y de allí no nos fuimos más”. Lo apunta Carolina Radice quien junto a su hermana Claudia recibieron a Nuevo Día, en uno de los momentos donde más ebullición hay en una escuela, a la entrada a las aulas.

El movimiento se ve en todos lados, el ruido de voces infantiles lo invade todo, es necesario cerrar la puerta con llave para poder concretar el diálogo, ya que por ese lugar pasa todo, desde la venta de una remera con el escudo del colegio, una docente que viene a buscar una instrucción, una auxiliar con un plumero en la mano, todo pasa. Hasta que una vuelta de llave aísla el lugar.

Docentes

“Hicimos la primaria, la secundaria, el profesorado y ni bien me recibí el doctor Lovecchio (Julio César) me llamó para estar al frente de segundo grado, así que nunca más me fui y este año cumplo 25 años de docencia”, señala Carolina.

Por su parte Claudia aporta que: “ni bien me recibí comencé como profesora de inglés en Primer Grado, con una suplencia y desde ese momento no me fui más. Fuimos luego rindiendo las instancias de evaluación y accedimos a los cargos directivos”.

“La evolución y el paso del tiempo se notan”, comentó Carolina. “Se nota tanto en el nivel educativo, familiar, pedagógico… Nosotras arrancamos con una matrícula en 1976 de 168 chicos, hoy tenemos una matrícula que es la mayor del distrito y es de 412 alumnos. Tenemos 18 divisiones y somos 40 las personas que trabajamos aquí en el primario”.

“Para seleccionar los chicos nos regimos por el reglamento general de escuelas, pero al ser una unidad académica, pasan todos los chicos que vienen de nuestro Jardín de Infantes. Luego vienen los hermanos de los alumnos, hijos del personal y luego las vacantes. Tenemos la gran satisfacción de decir que el día que se abre la inscripción tenemos cola de gente que quiere anotar a sus hijos. Eso nos llena de orgullo porque sabemos que la familia apuesta a la institución y a nuestra propuesta pedagógica”.

En el corazón

“Uno al colegio lo lleva en el corazón”, aseguró Claudia Radice. “De antes de empezar en primer grado en 1976, mamá (Norma Montes) nos traía a los actos y fiestas. Es decir comenzamos de manera formal en el 76, pero nosotras comenzamos antes y éramos parte del colegio. Todo lo que nos enseñó y sus luchas las seguimos hoy y disfrutamos de lo que ella logró”.

“En 1994 somos transferidos del ámbito nacional al provincial. Mamá sufrió muchísimo ese cambio, le costó mucho adaptarse, porque era un cambio en muchas cosas. Nos fuimos adaptando de a poco. Primero pasamos a ser EPB (Escuela Primaria Básica) después EP, más tarde EGB. Eso son sólo cambios de nombre, lo bueno de todo ello que la impronta de la escuela siempre se mantuvo. Las pautas de trabajo siempre fueron apuntar a la excelencia. Ya sea con el alumno o con el docente para que busque esa meta”, indicaron con nostalgia.

- El año pasado marcaron como un logro el hecho de que no hubo chicos que hayan necesitado un recuperatorio. ¿Eso significa excelencia o menor exigencia?

- Carolina: Lo que hacemos y eso lo lleva adelante Claudia como vicedirectora, que es la del trabajo pedagógico. Los trabajos anuales, las secuencias. Trabajamos mucho con el docente, se los monitorea y controla. Por otro lado esta escuela se ha caracterizado y se caracteriza hoy en día por tener familias que acompañan mucho. Que controlan las carpetas de sus hijos. Que están presentes. A eso le sumamos el trabajo del docente, responsable, dedicado y preventivo ante cualquier dificultad. No esperamos que el chico fracase para ir a ayudarlo. Cuando el docente ve que el alumno no anda bien, ya se empieza a trabajar para que llegue a aprobar el trimestre y no esperar a fin de año. Se trata de acompañamiento. Mamá siempre decía: maestros de buenos alumnos somos todos. El desafío del docente es acompañar al chico que tiene dificultades.

- Claudia: Una de las primeras cosas que hacemos es citar a la familia para conversar y entender los problemas del niño. Los chicos tienen dos ámbitos. La familia donde más horas pasan y luego la escuela. De modo que el maestro no sólo debe ver lo que el chico puede aprender. Hay un montón de cuestiones que hay que observar. Eso y el seguimiento hacen que el alumno pueda alcanzar con esa ayuda, las metas propuestas.

- Se trata de que el maestro aprenda del alumno.

- Carolina: Exactamente hay que estar atentos los cambios de humores, de ánimos o actitudes. Si alguno está pasando por una situación difícil. Aquí es donde lo pone de manifiesto.

- Vamos por algunos recuerdos. Uno ya lo mencionaron “la regente”

- Carolina: Hay varias maestras históricas del Departamento de Aplicación. Hoy tuve el gusto de comunicarme con una de mis primeras maestras, la señora de Marchettini. Pero como ella podemos recordar a Norma Losa de Iturrioz, a “Coti” Carpini, Alicia Guisilieri, Nora Garat, “Pirucha Chávez, Elsa y Norma Felipovich, Blanca Long, Zulema Biegun, “Popa” Ferreras…. Gente que estuvo muchos años en la institución y que marcó huella. Eso es lo que vamos a recordar y homenajear el próximo 4 de noviembre.

- ¿El “tano” Lovecchio?

- Carolina: Fue el mentor y el visionario. Fue la persona que supo ver que era capaz de armar y generar lo que hoy tenemos. Hoy tenemos desde el maternal, hasta el Instituto Superior de Formación Docente. Para Suárez y todos los suarenses es un orgullo

- Claudia: También vamos a homenajear a la primera promoción que se han juntado y se reúnen no sólo para asistir al acto sino que para compartir una cena que vamos a compartir con ellos. También vamos a hacer un reconocimiento a las tres directoras que pasaron por la institución y que ya no están con nosotros. Ellas Nora Blasco de Laso, Antonia Bernal de Schuvab y Norma Esther Montes de Radice.