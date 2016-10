Si yo fuera intendente II..

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

En Santa Trinidad una queja recurrente de los vecinos es la parálisis de la obra de la Escuela Secundaria

Tras haber consultado a los vecinos de Coronel Suárez sobre qué acciones de gobierno llevarían adelante en caso de que pudieran acceder al cargo de Intendente Municipal, Nuevo Día recorrió los tres Pueblos Alemanes con el objeto de preguntarle a los vecinos de distintas edades, profesiones y condiciones socio-económicas-culturales distintas, qué obras públicas gestionaría y qué medidas adoptaría para mejorar o cambiar la calidad de vida de los vecinos. Con gran predisposición y ánimo de participar las respuestas llegaron y coincidieron en el “buen estado” en que se encuentran los Pueblos Alemanes, dadas las condiciones económicas-financieras del país y del Municipio, aunque con un “dejo de resignación” más que de esperanza. Coincidieron en afirmar la urgente necesidad del arreglo de calles, bacheo y pavimento; la finalización de la obra de la Escuela Secundaria de Pueblo Santa Trinidad, el apoyo a las instituciones deportivas de los Pueblos Alemanes y la obra de cloacas en San José y Santa María, un servicio fundamental que hace a la salud de la población.

Andrea (operaria en la fábrica y ama de casa)

“Me preocuparía que los vecinos cuenten con las calles, sobre toda la avenida principal que es la que más transito comercial tiene en los Pueblos Alemanes, en excelente condiciones. En la actualidad es un desastre, ni siquiera realizan una tarea de bacheo, al igual que las calles de tierra que cuando llueve es imposible transitar porque no tienen un buen desagote. En general los espacios públicos están prolijos, las calles están limpias, ordenadas y la recolección de residuos funciona bien. Habría que reactivar la construcción de las viviendas que está todo parado en Santa Trinidad, y en el barrio nuevo del Procrear”.

Diego (comerciante)

“Habría que solucionar el tema del arreglo de las calles, tanto las de tierra como las de asfalto que tienen muchos pozos; construiría más cordón cuneta y gestionaría más calles de asfalto, pero bueno calculo que se va a ir solucionando todo. Habría que avanzar en la ampliación de los servicios sobre todo en los nuevos barrios que se construyen en Santa Trinidad que no poseen cloacas, agua corriente ni hablar de gas, eso es muy importante para los vecinos. La limpieza y recolección de residuos está funcionando muy bien y con respecto a la seguridad también estamos tranquilos”.

Braian (texturador plástico)

“Habría que arreglar las calles pero en general estamos bien, tranquilos, la colonia está limpia, la recolección de residuos funciona bien, esperemos que el regador cumpla sobre todo en los meses de calor que se vienen. Acá en la colonia necesitamos una reactivación comercial más importante, que exista un buen supermercado y es fundamental la instalación de un cajero automático, sobre todo pensando en la gente mayor que no puede trasladarse a Coronel Suárez”.

María Marcela (empleada y ama de casa)

“Finalizaría la construcción de la Escuela Secundaria N° 5 de Pueblo Santa Trinidad, hay mucho por hacer que no se ha hecho en estos meses del nuevo gobierno. Las calles son un desastre tanto acá, como en los otros pueblos y ni que hablar en Coronel Suárez. La seguridad está bien, vemos a la policía en la calle trabajando. Falta limpieza y orden en el Municipio, es necesario que los jefes hagan trabajar a los empleados municipales, que los saquen a la calle a barrer, recolectar ramas, arreglar los espacios públicos. Empleados es lo que sobra, pero falta hacerlos trabajar. El tránsito es otro tema donde no hay ningún tipo de control”.

José (Jubilado)

“Faltan muchas cosas, es necesario arreglar las calles que son un desastre, mugre por todos lados sino fíjese en la obra parada y abandonada de la escuela de Santa Trinidad, que tan necesaria es para los chicos. Los barrios que se planearon para la colonia hay que hacerlos, llevarle los servicios que nada tienen. En seguridad acá la policía anda, pero en Suárez no se la ve y se está tornando más peligroso. El transito es un desastre, los autos y las motos anda a toda velocidad, estacionan en cualquier lado”.

José Lindner (jubilado)

“Es necesario mayor apoyo por parte del Municipio a las instituciones deportivas, los clubes de los Pueblos Alemanes cobijamos a cientos de pibes y los rescatamos de la calle, nosotros no les cobramos porque consideramos que ellos son el futuro del club, pero el Municipio está ausente, necesitamos que continúen con el apoyo como se hizo siempre, porque si no los clubes no van a poder seguir trabajando más. Hay que poner más orden, nunca tuvimos tan desprolijas las calles en la colonia Santa Trinidad, no se hace bacheo, no se arreglan las calles de tierra y ni hablar de pavimento nuevo. La construcción de la Escuela está parada y abandonada, una obra que tanto significa para nuestra colonia. El barrio Manantiales nunca estuvo tan mal, no porque sea gente humilde tiene que aguantar vivir en esa situación de abandono. El delegado no es malo, no tiene recursos ni para cambiar un foco”.

Yoli (desocupada)

“Soy parte de las 63 familias que nos quedamos sin trabajo en un emprendimiento de Santa Trinidad y no obtuvimos ninguna ayuda, acompañamiento o gestión laboral por parte del Municipio. Generaría mayores fuentes de trabajo para que las colonias crezcan y se desarrollen, terminaría la escuela. Necesitamos más cuadras de asfalto y que se arregle el que está destruido. La recolección de residuos y limpieza está bien.

José (jubilado)

“Hay que mejorar todo, el Presidente debería mejorar la economía del país. La colonia estamos bien, vivimos tranquilos en San José, por ahí a las calles habría que mejorarlas sobre todo las de tierra y las de asfalto que están rotas. No tenemos robos, acá estamos tranquilos”.

Celia (ama de casa)

“Es necesario el Municipio controle con mayor rigurosidad la zona del local nocturno de Pueblo San José, no se respeta nada, los vecinos no somos dueños de nuestra propiedad, cada fin de semana nos hacen desastres y todos coinciden en que es un tema de urgente tratamiento. Por más que los patrulleros anden, porque los vemos, después que pasan tenes un pibe que te hace sus necesidades en el patio de tu casa. Una vergüenza que no se haga nada. Lo ideal sería que el boliche no estuviera en este sector del pueblo. Están hablando de colocar cámaras de seguridad que es un adelanto, habría que mejorar las calles, aunque el delegado hace lo que puede, esperemos que se mejore. Es necesario contar con cloacas en San José, es fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Otra cosa que sería muy importante sería contar con un médico permanente en la localidad a quien podamos acudir, porque la salita tiene en horarios determinados, pero por urgencias tenemos que trasladarnos a Coronel Suárez.

José (fotógrafo)

“La prioridad sería mejorar el asfalto que está muy deteriorado, hacer nuevas calles de pavimento y arreglar las calles de tierra que son un desastre. El trato entre el empleado municipal y el vecino también sería necesario que mejore. Las cloacas, en Santa María no tenemos ese servicio y debemos gastar mucho dinero para desagotar los pozos sépticos con los inconvenientes que eso lleva para la salud de la población y la contaminación. Mejorar la comunicación telefónica en la colonia, no existe buena señal y muchas veces estamos aislados. La limpieza y recolección de residuos funcionan muy bien, como así también la seguridad. Falta más asfalto que es muy importante al igual que los caminos rurales que pertenecen a la Municipalidad.

Carlitos (comerciante)

“Es necesario diagramar un plan de trabajo pensado para los Pueblos Alemanes, no nos podemos quejar porque los delegados hacen lo que pueden y muy bien; hay que tener un buen equipo de trabajo que dialogue con la gente y escuche sus inquietudes y necesidades. Nos gustaría poder elegir a nuestros delegados, que sean los propios vecinos quienes propongan y voten a sus representantes. Pondría más atención a la nocturnidad y controlaría mejor; considero que un boliche no debería estar en un sector tan céntrico de la comunidad, los viernes son un caos, hay corridas, destrozos, peleas. La policía trabaja bien, responde. El pueblo en sí está bien, estoy conforme.

Ángel (camionero)

“Para contener a los chicos haría una pileta municipal de natación y daría mayor apoyo a los clubes de los pueblos alemanes para que sigan trabajando con los chicos, ellos son los responsables de que los pibes no estén en la calle y que practiquen un deporte, pero si el Municipio nos los ayuda van a desaparecer porque no tienen una cuota societaria. Las calles están mantenidas, pero se necesitaría un bacheo más eficiente y rápido, más cuadras de asfalto y que continuamente las máquinas estén trabajando en las calles de tierra, para bienestar de los vecinos. El panorama no es muy alentador”.

Lorena (empleada)

“Hace falta más limpieza, orden y control de la noche con presencia policial en las calles. La bicisendas está sucia con botellas de vidrio y es un peligro para quienes circulamos a diario. Habría que arreglar las calles de tierra y asfalto. El trabajo está mal, hay mucha gente que quedó desempleada y no existe una respuesta por parte del Estado, ni reactivación laboral.