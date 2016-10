“Tenemos un Municipio a la deriva y asustado, pero es necesario que empiecen a trabajar por los vecinos”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El concejal del Frente Renovador criticó el estado de la cancha municipal de hockey y lo peligroso del predio donde está instalada, con una cava que sigue creciendo. Pidió la instalación de baños y un mejoramiento integral del lugar

Afirmó el concejal del Frente Renovador Fabián González. Habló de la controversia que se dio en el seno del deliberativo tras la presentación de una minuta de comunicación por el estado de la cancha de hockey sintética municipal, al igual que expresó su preocupación por la falta de control en el tránsito en la ciudad, el estado de las calles y el estado de abandono de todo el distrito.

Crítico de la gestión de gobierno municipal y convencido de la importancia de fiscalizar cada acción de gobierno en defensa de los derechos de los vecinos de Coronel Suárez, el presidente de la bancada del Frente Renovador Fabián González alzó la voz en la última sesión del deliberativo suarense, representando a cientos de padres preocupados por el estado de la cancha de hockey sintético municipal donde a diario entrenan sus hijas, que no sólo no cuenta con servicios esenciales mínimos –baños y agua potable—sino que el estado de abandono del predio hace peligrosa la práctica deportiva.

“Voy a defender los derechos de los suarenses siempre y así como acompañé a varios padres para ver el estado de la cancha de hockey sintético, también seguiré insistiendo con la falta de control en el tránsito, con el terrible estado de las calles de la ciudad y con la falta de trabajo en equipo de la actual gestión de gobierno municipal”, disparó el concejal Fabián González.

“Y logramos que se ocupen del tema, como así también de la parquización del predio” afirmó el concejal y al hablar del supuesto traslado de la cancha sintética a la localidad de Huanguelén, como lo sugirió el concejal Ricardo Scheffer en la última sesión del deliberativo local, subrayó, “en su momento se lo criticó al gobierno de Moccero porque todo lo que sobraba en Coronel Suárez era llevado a Huanguelén, si el Intendente debe asumir un compromiso con la localidad, debería construirle una cancha sintética de hockey nueva municipal en Huanguelén; no una cancha usada”.

Según el concejal “esa cancha ya nació mal”, y explicó que no entiende por qué el Ejecutivo anterior (Ricardo Moccero), teniendo un polideportivo municipal cerca y hermoso, prefirió construirla en el medio de la nada.

“Es peligroso el predio desde donde se lo mire, hay cerca una cava, tiene una ubicación muy lejos, en invierno se hace de noche muy rápido y el lugar queda muy distante. La cancha es hermosa, es algo necesario en Suárez, pero el lugar, el contexto, donde está colocada no es el lugar ideal”, señaló.

“Nosotros solicitamos en la minuta de Comunicación –la segunda del año con respeto a este tema-- que ya que la cancha de sintético se va a quedar en ese lugar, se disponga de los medios para que se construyan los baños y se realice una perforación para que las chicas cuenten con agua, compromiso que hemos garantizado por parte del Ejecutivo” y reiteró “si la piensan trasladar, que sea para el polideportivo municipal”

Indicó que fue masivo el reclamo de la población por las redes sociales y hasta hubo vecinos que le mandaron mensajes ofensivos a González pensando que la iniciativa de trasladar la cancha de hockey sintética había sido suya, por lo que debió explicar que la decisión no había sido suya sino supuestamente del Intendente Municipal.

“Espero que la gente de Huanguelén se oponga a que le lleven esta cancha y que realmente pida lo que tengan que pedir para tener una cancha nueva”.

Con respecto al cambio de opinión suscitado por la Gestión de Gobierno, que en un principio en un supuesto gesto del Intendente Municipal --presente en el recinto del Concejo Deliberante-- habría confirmado los dichos de Scheffer y luego tras la explosión de las redes sociales en contra de la decisión, cambió rápidamente los argumentos, González con contundencia afirmó, “así es Cambiemos y el mensaje tiene una similitud a nivel nacional, provincial y municipal que no es la más grata, ya que anuncian algo, se desdicen, dan marcha atrás; pasa que en el medio estamos todos nosotros que somos el pueblo y nos afecta como comunidad”.

“Quedo a disposición de los padres cuyas hijas entrenan en la cancha sintética y entre todos monitorear que se cumpla con lo pactado” afirmó al tiempo que adelantó que mantendrá una reunión con el Jefe Comunal para presentarle una carpeta con temas puntuales, de los que necesitan, a su criterio, una ejecutiva solución.

Una cava que se sigue profundizando

Mucho se habló de la cava que se realizó en el Parque Scioli donde se construiría un lago artificial; mucho se criticó y hasta se sugirió el relleno de ese espacio; sin embargo el Gobierno Municipal sigue extrayendo tosca, ampliando aún más la profundidad de ese espacio.

“Tengo todo documentado con fotos, estoy esperando una reunión con el Intendente en una agenda social, porque se está haciendo lo mismo que se criticaba”, sentenció.

Además indicó que le entregará una inquietud para que pueda ser elevada a la Gobernadora María Eugenia Vidal con respecto a la extracción de tosquilla de las banquinas, que ejecuta la empresa que realiza la pavimentación de la ruta a Saavedra-Pigüé, como así también lo elevó a los diputados del Frente Renovador para que sea presentado como proyecto de ley que disponga, que las piedras que puedan ser utilizadas libremente en las banquinas sea sólo para uso de los Municipios.

“Las empresas sacan piedra y tierra de las banquinas, generando canteras que perfectamente podrían ser utilizadas por los Municipios, empresas que no hacen ni medio metro de asfalto gratis, que se dediquen mejor a comprar canteras a los productores agropecuarios que así las disponen”.

Preocupación por el tránsito

Si bien consideró oportuno el trabajo en prevención que se realiza desde el área de Inspección del Municipio en jardines de infantes y escuelas indicó que “los chicos de jardines no manejan, seguramente llevarán el mensaje a los padres, pero el tránsito es un caos generalizado en Suárez” disparó.

Enumeró algunas de las infracciones que consideró son habituales en la localidad, las cuales tiene documentadas a través de un archivo fotográfico: “camiones que realizan descarga fuera del horario establecido y paran en doble fila, camiones de caudales que estacionan sobre la senda peatonal, vecinos que estacionan en cualquier lado, no se respetan las rotondas, han colocado carteles de lomas de burro donde no existen y las que han construido en muchos lugares no están señalizadas”, indicó.

“La persona que está a cargo del área (abogada Melisa García) no ha hecho nada en estos 10 meses, sólo pintar algunos cordones de amarillo, y la mayoría de las infracciones se realizan a 100 metros desde donde se encuentra su oficina”, criticó Fabián González.

Indicó que “la mayoría de los inspectores no conocen las leyes de tránsito por lo tanto no pueden hacer prevención y van caminando por la calle jugando con el celular o mirando vidrieras”.

“Creo que es una cuestión que el Ejecutivo tendrá que resolver con urgencia”, afirmó con contundencia.

“Las calles de la ciudad están totalmente destruidas”

Puntualizó Fabián González, “es imposible andar en cualquier barrio y sector de la ciudad, el Ejecutivo no realiza ningún tipo de bacheo preventivo desde el Municipio, ¿qué pasó con la planta de asfalto en caliente, por qué no se utiliza más? se preguntó el concejal y agregó, “personal para trabajar el Municipio lo tiene, las herramientas también están, lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar”.

“Falta gente que dirija con ejecutividad, mayor control y un sistema de trabajo adecuado, no hay control; uno ve la barredora que ensucia más de lo que limpia entonces yo me pregunto ¿para qué se usa?, porque no solo se hace un mal trabajo, sino que encima gasta combustible y horas hombre”, sentenció.

“¿Por qué no sacan personal a barrer las calles?, no se ven; las calles están todas sucias”, reclamó.

“Tenemos un Municipio a la deriva, asustado; es necesario que empiecen a trabajar porque estoy convencido de que la gente no quiere más problemas, quiere pagar sus tasas pero que le brinden un servicio como contrapartida”.