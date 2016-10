Unos mil jóvenes de la ciudad peregrinarán celebrando la Misericordia

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La concentración será el próximo 3 de noviembre a partir de las 14 en el anfiteatro “Inda Ledesma”. Organizan el colegio Parroquial de Pueblo Santa María, el colegio Parroquial de Pueblo San José, el colegio José Manuel Estrada y el colegio Fasta San José. Invitan a participar a toda la comunidad. La jornada finalizará con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

En el marco del Jubileo de la Misericordia que inició el Papa Francisco el pasado 8 de diciembre del 2015 tras la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y que finalizará el próximo 20 de noviembre, los colegios confesionales católicos de Coronel Suárez y los Pueblos Alemanes se unen en una gran peregrinación por la Misericordia, por la “revolución” que invita el Papa Francisco para cambiar “la indiferencia del mundo actual” el próximo 3 de noviembre a las 14:00 en el Anfiteatro “Inda Ledesma”.

Serán parte de la celebración en nuestra ciudad alumnos de nivel primario y secundario del colegio Parroquial de Pueblo Santa María, el colegio Parroquial de Pueblo San José, el colegio José Manuel Estrada y el colegio Fasta San José.

El vicedirector del nivel Secundario del Colegio Fasta San José, el diácono Diego Arean invitó a toda la comunidad a participar en una jornada que llamará a la acción de los católicos para encontrar a Dios "en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el vecino que está solo".

La concentración será a las 14:00 en el Anfiteatro “Inda Ledesma” donde los jóvenes han preparado una manifestación artística que narra la vida de “Santos Argentinos”

“Nos juntamos para unir voluntades en el marco del Año de la Misericordia donde vamos a celebrar la misericordia con una fiesta colorida en la vida de cuatro santos de nuestra tierra”.

Al hablar de la vida de los santos nombro a: la Beata Laura Vicuña, el Beato Ceferino Namuncurá, argumentando “que son santos que mucho tienen que ver con nuestra tierra, ya que sus restos han estado mucho tiempo en nuestra Arquidiócesis” señaló Arean.

Y sumó a Santos Argentinos como la Beata Mamá Antula que se beatificó hace unos meses, “se trata de Antonia Paz y Figueroa, una mujer laica que recorrió a pie todo el norte Argentino llegando a Buenos Aires para todos sus paisanos pudieran conocer a Jesús” y agregó a San Cura Brochero que fuera canonizado por el Papa Francisco hace unos días atrás, el “primer santo 100% argentino” celebró.

Comentó que los colegios trabajan desde hace algunas semanas la vida de estos santos porque está previsto montar el 3 de noviembre una teatralización que realizarán en el Anfiteatro Inda Ledesma donde narrarán sus historias.

“Luego marcharemos como comunidad hacia el templo parroquial de Coronel Suárez para terminar con la celebración de la Santa Misa”.

En tal sentido hizo especial hincapié en el “paso por la puerta central de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen” que en el año de la Misericordia, fue declarada por el Arzobispo como “puerta santa”

“En un Jubileo, la Puerta Santa sirve para indicar a los fieles que pasar por la puerta de la iglesia significa una actitud de acogida, de agradecimiento, de pedir perdón, de pedir nuevas gracias o saber con seguridad que vamos a recibir una bendición y eso es lo que significa”, explicó.

Cada vez que cruzamos una Puerta Santa se gana una gracia especial y esa es la indulgencia plenaria. Arean indicó que cruzarla supone una “renovación” y una “actitud de conversión y de arrepentimiento”.

“La Puerta Santa significa todas esas cosas buenas y renovadas que tiene que poner el cristiano para cambiar de vida” y agregó que “antes de cruzar la Puerta Santa, y obtener la indulgencia, la persona debe confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa”.

Por último se entusiasmó al indicar que “estimamos que serán alrededor de mil chicos que estarán peregrinando por la Misericordia”, indicó.

Año del Jubileo

En el Año de la Misericordia el Papa Francisco llama a los hombres a “no ser indiferentes para con el otro”, por lo que la Iglesia toda se moviliza con gestos y signos que se traducen en sanadores espirituales que Dios brinda a los hombres a través de la misericordia, como el “mejor remedio” contra la enfermedad de la indiferencia humana.

“Dios no anda caminando entre nosotros, sino que se manifiesta a través nuestro, por eso el Papa Francisco nos invita, a que hagamos presente a Dios en el mundo de hoy con gestos de Misericordia, de alguna manera podríamos decir, prestarle los brazos, las manos, los ojos, la palabra, el oído para que nosotros podamos ser patente de esa misericordia de Dios a todos los hombres, especialmente a los más frágiles”, explicó Arean.

La fortaleza del mensaje del Papa Francisco ha movilizado a todo el mundo a llevar el mensaje de Misericordia, y no sólo en el ámbito de la Iglesia y de la reflexión, sino en la práctica y las acciones cotidianas, “porque no hay misericordia que quede en la idealización”, subrayó el diacono Diego Arean.

“Muchas veces los cristianos somos criticados porque nos quedamos en la reflexión; por eso el Papa Francisco nos llama a la acción y si miramos el logo del año de la Misericordia se ve la imagen de Jesús como buen pastor que está cargando a alguien y se puede observar cómo se mezclan las miradas y en eso se centra la misericordia, en la mirada que nosotros hacemos de las cosas”.

Remarcó en la acción que los católicos realizarán sobre todo en los pueblos, donde el hombre está tan pendiente en el “qué dirán”, “animarse a mirar con otra mirada, a dejarnos mirar con la mirada de Dios y después a intentar mirar a los otros con la mirada de Dios” valoró.

Aseguró que el desafío es “revolucionar en positivo” a la sociedad actual que tantas necesidades tiene, haciendo hincapié en la Misericordia.

“En casa, en el trabajo, en la pareja, con mis hijos; consolar al triste incluso realizar aquellas acciones que no nos resultan fáciles en la vida cotidiana, como soportar a aquel que no nos resulta fácil”.

“No podemos pensar en un mundo idealizado que no existe, el mundo que nos toca es el que tenemos y ahí debemos intervenir a través de la Misericordia con la mirada de Dios que nos atraviese, dar un salto para transformar la tristeza del otro”.

Indicó que existen “obras de Misericordia” que se traducen en gestos concretos como: dar abrigo al que no lo tiene, dar un techo al que no tiene donde dormir, enseñar al que no sabe, orientarlo, poner el oído y consolar al que está triste, soportar a aquel que me cuesta.

“La invitación es una gran apuesta a la esperanza, tenemos que revolucionar y transformar hoy nuestro mundo indiferente con gestos pequeños”, sentenció.