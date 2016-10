El Rancho Móvil se vistió de fiesta para celebrar su 30º aniversario

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

A la hora de las palabras, el presidente del Rancho Móvil, Emilio Martell agradeció a todos quienes colaboraron para este magnífico presente de la institución

Hubo emoción y alegría en un clima familiar. Reconocimientos y mucho trabajo desinteresado para una institución que a lo largo de su historia, merced al trabajo de sus socios y directivos, logró construir un presente de mucho brillo.

La cita fue para el sábado por la noche, el lugar elegido el salón de la Asociación Cultural Germano Argentina de pueblo San José y el motivo: celebrar los treinta años del Rancho Móvil Club (Coronel Suárez).

Más de cuatrocientas personas acudieron a la cita en medio de un clima que conjugaba lo festivo con lo familiar.

Es que en el fondo, el Rancho Móvil es una gran familia. Como en toda familia hay acuerdos y desacuerdos, coincidencias y diferencias pero como bien dice la canción, en la voz de los Pimpinela lo que significa una familia y que rescatamos para celebración de estos treinta años…

Hoy estamos festejando

Entra ya no tengas miedo,

No te asustes que no muerden

Somos pocos pero buenos.



Pasa y tomate una copa,

que hay lugar para otra silla,

déjame que te presente,

a mi gente, mi familia…



Ya lo ves,

Hablan todos a la vez,

Y después,

se pelean por un mes,

pero cuando las cosas van mal,

a tu lado siempre están.



Quiero brindar por mi gente sencilla,

por el amor, brindo por la familia.

Un ambiente prolijamente decorado, la música adecuada a la circunstancia una cena impecable que preparó Juan Hippener y su grupo a la usanza de los Alemanes del Volga, la esmerada atención de los jóvenes que sirvieron las mesas le pusieron el condimento necesario para que fuera una gran fiesta. Y lo fue.

Luego de la bendición de los alimentos por parte de la señora de Messina dio inicio la cena, que como ya comentamos no tuvo grietas ni en la calidad ni en la atención.

Palabras

Antes de que se sirviera el postre fue el momento de los discursos que fue inaugurado por el actual presidente, el señor Emilio Martell.

El presente del Rancho Móvil no puede ser más promisorio y esto es nada más ni nada menos que el fruto del esfuerzo de todos quienes pasaron por la institución y así lo destacó Emilio Martel en su alocución. “No quiero olvidarme de nadie” señaló para rescatar el trabajo de todas las comisiones desde su fundación hasta el presente.

“Quiero agradecer a Juan Hippener que cuando le propuse organizar esta cena no dudó en decir que sí de inmediato” señaló para luego destacar el gesto de Juan de negarse a cobrar por su trabajo el que hizo a modo de colaboración para con el ‘Rancho’.

Mucha emoción en las palabras de Emilio que fueron apoyadas y aplaudidas por muchos de los socios y directivos que estuvieron cerca.

Si algo tuvieron las palabras de Martell fueron el reconocimiento y el agradecimiento. Cuando estos dos elementos se conjugan es porque antes hubo mucho trabajo y esfuerzo. Lo hubo… lo hay y lo seguirá habiendo.

Emilio anunció varias de las acciones que el Rancho Móvil tiene previstas. Quizá la más importante fue la ampliación (al doble) del actual salón de fiestas que tiene capacidad para 120 personas sentadas. Salón que está enclavado en medio del hermoso paisaje arbolado con que cuenta el Rancho Móvil.

Hubo reconocimientos

Al finalizar las palabras del presidente que merecieron el aplauso sostenido de los presentes se pasó a entregar una serie de reconocimientos.

El primero fue para el Escribano Domingo Nicolás Moccero por haber tomado la decisión de ceder (treinta años atrás) un espacio de una hectárea y media donde se encuentran las instalaciones. La medida, en aquel momento, comenzó con un decreto y fue avalada por Concejo Deliberante. Un comodato por 25 años (hace cinco años atrás el comodato fue renovado por treinta años más). El reconocimiento fue recibido por el diputado Ricardo Moccero quien comprometió un subsidio para ayudar a la ampliación del salón.

Luego fueron pasando quienes en su momento ocuparon la presidencia de la institución ya que cada uno fue dejando su impronta a lo largo de esta historia.

Pasaron así: Eduardo Urlacher que fue el primer presidente y que recibió un presente recordatorio. Recibieron también Pedro Schwerdt que fue el segundo y la esposa de Omar Bonifacino quien presidió la tercera comisión.

Francisco ‘Chichino’ Anastasi, Ricardo Pedernera y Teresa Rudy recibieron su reconocimiento por haber ocupado la presidencia en la cuarta, quinta y sexta renovación.

Pedro Mensi recibió el reconocimiento que le correspondió a su hermano Juan al haber presidido la séptima comisión, mientras Carlos ‘Coco’ Scandalita también fue reconocido por haber presidido la comisión que fue renovada en el mes de julio de este año.

Todos fueron merecedores de fuertes aplausos.

Otros reconocimientos

Recibió también la designación como socia vitalicia la señora Lidia Rogel a quien se la vio muy emocionada, el contador Jorge Pardo se hizo acreedor a la designación de socio honorario por su constante colaboración en las presentaciones que el club debió presentar ante socios en las asambleas.

También el Automoto Club se hizo merecedor a un reconocimiento por el aporte hecho al Rancho Móvil en sus comienzos.

Finalmente la Asociación Cultural Germano Argentina, en la representación de los directivos presentes: Juan Hippener, Diego Dome, Daniel Verdeccia, Gustavo Waigel y Hugo Schwab se hizo acreedora a una distinción que le entregó el Rancho Móvil.

También el actual presidente Emilio Martell recibió de manos de sus compañeros y socios un reconocimiento por sus abnegados aportes.

Por el municipio estuvo presente en representación del intendente el secretario de Gobierno Guillermo Sol quien, al hacer uso de la palabra, acercó los saludos del intendente ‘Pachi’ Palacio, felicitó a las autoridades del Rancho Móvil por el trabajo realizado, destacando la realidad actual de la institución y se comprometió a colaborar con la obra de ampliación del salón de fiestas.

Música alegría y baile le pusieron el ‘broche de oro’ a la fiesta de ‘la Familia’ del Rancho Móvil.