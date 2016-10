“Si el peronismo se une, seremos nuevamente gobierno en 2019”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Lo afirmó el presidente del justicialismo bonaerense, Fernando Espinoza, en el cónclave realizado el sábado en Sierra de la Ventana. Pese a ese pedido de unidad, los justicialistas suarenses fueron divididos en tres grupos distintos

Referentes del Partido Justicialista bonaerense advirtieron el sábado en Sierra de la Ventana, que si el PJ se une de cara a los comicios legislativos del año próximo, seguramente en 2019 se podrá quedar con las elecciones presidenciales.

Estos conceptos se vertieron en un cónclave llevado a cabo en el Hotel Provincial, y que contó con la presencia del presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza; el senador Daniel Barrera; el economista Roberto Feletti; el diputado nacional Mario Oporto; Silvina Batakis y Julián Domínguez; además de senadores, diputados, intendentes y concejales de la Sexta Sección Electoral. Aproximadamente hubo unos 400 participantes.

“Los militantes nos están indicando que debemos apostar a la unidad del PJ para luego generar ideas claras de gestión y planificación que hablen de un país para todos, y no para unos pocos. Este tipo de encuentros consolida a las regiones y nos indican que dejemos los divismos personales y tomemos decisiones, tras haber hecho la autocrítica que correspondía tras la derrota del 10 de diciembre último”, enfatizó Espinoza.

El Presidente del Partido Justicialista Fernando Espinosa, aseguró que "el presidente Mauricio Macri defraudó a la gente que lo votó".

Espinoza habló de la actual administración nacional y dijo que "ningún bonaerense me dice que está mejor hoy con respecto a lo que estaba el año pasado, tanto económica como socialmente".

"Claramente la gente no votó al PRO por una realidad económica mala, fue porque creyó realmente que lo que decía Macri en la campaña era real, pero hoy se sienten defraudados", agregó.

Además, explicó que "cada vez que salgo a caminar para escuchar al vecino, como el kiosquero, un artesano, un mozo o el dueño de un restaurante acá en Sierra, lo que escucho siempre es temor porque bajó mucho el turismo en esta zona".

"La papelera de Tornquist que ya le dio vacaciones a la gente porque no puede competir con la apertura de importaciones. En Suárez, los vecinos preocupados porque las pequeñas industrias de calzado que ellos tienen están empezando a despedir gente”, graficó.

Por Suárez, tres grupos distintos

La cumbre justicialista de la Sexta Sección Electoral que se llevó a cabo el sábado en Sierra de la Ventana apareció como una suerte de definiciones para abordar claramente una propuesta superadora y considerar una fuerte autocrítica tras las elecciones presidenciales del 2015 y la necesidad de una reorganización interna con miras al 2017.

Sin embargo, los peronistas suarenses llegaron en tres grupos distintos, lo cual indica que nada fácil será lograr esa unidad que pregonan los dirigentes.

El peronismo oficial fue representado por el presidente del PJ local, Héctor Dalmau, también asistieron representantes del grupo de peronistas históricos que hace poco se reunieron para festejar el Día de la Lealtad y estuvo el diputado provincial Ricardo Moccero, a quien acompañaron su hermano, el ex candidato a intendente Gustavo Moccero y los dirigentes peronistas suarenses Ricardo Alvarez y Guiliano Correa.