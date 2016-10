Oscar Teves viaja nuevamente a Malvinas

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Oscar Teves volverá a visitar las Malvinas para seguir recabando información. Lo hará acompañado de dos veteranos. En la imagen durante una de sus visitas anteriores, cerca de la cima del Monte Tumbledown

Lo hará acompañado de dos veteranos de guerra para visitar uno de los sitios donde se libró el último combate. Habrá de marcar los lugares donde murieron 5 soldados de un pequeño pelotón de 13 hombres

Oscar Teves ha dedicado parte de su vida al estudio del conflicto por Malvinas y en ese contexto es que ha viajado varias veces a las islas para ver y sentir in situ las sensaciones de aquellos que combatieron contra los ingleses.

Ahora habrá de volar por cuarta vez hasta el archipiélago el 12 de noviembre, acompañado de dos veteranos. “Sobre ellos estoy escribiendo. Se trata de relatar lo que vivieron dos compañías de infantería, una del Ejército y la otra de Marina. Los dos que viajan conmigo fueron integrantes de la Infantería de Marina”, informó Teves.

“Ellos pertenecieron a un batallón llamado BIN 5 que tenía y tiene su asiento en Río Grande (Tierra del Fuego). Ese batallón fue enviado a Malvinas en abril de 1982. Una parte de ese batallón le tocó entrar en combate de infanterías, es decir a corta distancia del enemigo”, dijo Teves.

“Ellos formaron parte de un grupo muy reducido, eran 13, incluido el suboficial que estaba al mando. Formaban parte del mantenimiento del batallón, en principio no debían ir a Malvinas, pero su entusiasmo y ganas de ir hizo que sean incluidos y de utilizar escobas y escobillones, de un día para el otro se encontraron manejando armas de guerra y peleando contra un enemigo”.

“En la última noche de combates les tocó enfrentar a una compañía del batallón de Guardias escoceses”, evocó Teves. “De los trece murieron cinco, incluido el suboficial. Uno de los que va conmigo fue tomado prisionero cuando promediaba el combate, que duró de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana aproximadamente. El otro resistió hasta el final, acompañado de un suboficial y un compañero con una ametralladora”

“Esta gente no ha sido reconocida como debe serlo”, afirmó enfático Oscar Teves. “De ser soldados de limpieza y mantenimiento se convirtieron en una fuerza de combate, casi sin ninguna instrucción militar específica. Si bien tuvieron una instrucción básica en los primeros meses, luego de incorporados en sus destinos no participaban de los habituales entrenamientos de sus compañeros”.

“Con ellos vamos a hacer el relevamiento y vamos a dejar marcados los lugares donde les tocó combatir y donde cayeron los compañeros”, explicó. “También lo vamos a registrar en fotografías. Creo que vamos a tener algunos días de trabajo muy interesante”.

“Esto seguramente, especialmente para ellos, habrá de ser movilizador”, estimó Teves. “Ya que de trece que eran cinco murieron y estamos hablando, al decir esto, de vivencias muy profundas. De esos sobrevivientes he conversado con la mayoría, me falta hacerlo con dos, simplemente porque no hemos coincidido”.

Sobre este tema dijo: “Pretendo primero terminar de hacer toda la investigación y si se da con el tiempo publicar un nuevo libro. Entre otras cosas – añadió- voy a llevar una bandera del grupo Milla Curá, la que habremos de dejar en algún lado. Esto se debe a que Darío Gómez, que encabeza el grupo, tiene una relación muy estrecha con los veteranos. Al enterase de que viajaba a las islas se les ocurrió que fuese el portador de esa bandera”.

Cabe señalar finalmente que Teves sus compañeros dormirán en carpas, que viajarán con un avión de línea de la empresa LAN que parte de Punta Arenas, hace escala una vez al mes en Río Gallegos y de allí en menos de una hora aterriza en Puerto Argentino.