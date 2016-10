El recuerdo de Luisa Braganza sobrevuela la Biblioteca Infantil en sus Bodas de Plata

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Ana Cornejo, quien preside la institución, recordó el trabajo y la iniciativa de la escritora y también expresó su anhelo de la casa propia. Destacó el gran crecimiento de la misma y recordó que formó parte de sus primeros tiempos. Anunció la presencia de la cuentista Renata Ceballos y la realización de un acto el 4 de noviembre en la sede de la institución

La presencia de Luisa Braganza se nota en todas las cosas que suceden y que sucedieron en la Biblioteca Popular Infantil que cumple 25 años el próximo 12 de noviembre y cuya fundación obedece a la visión y al trabajo incansable de la fallecida escritora.

Esa presencia se nota en cada uno de los dichos de la actual presidenta de esa casa, la bibliotecaria Ana Cornejo, que vio la génesis de la misma y que además acompañó a Luisa en todas sus “locuras” y en los esfuerzos por hacer que los niños lean.

Uno de los principales anhelos de Ana y la gente que le acompaña es tener algún día su propia casa, ya que si bien el espacio que les cede el Rotary Club le permite funcionar con cierta comodidad, las estrecheces se notan a la hora de realizar actividades donde se junte un grupo de personas más o menos numeroso.

“Dicen que 25 años no son nada, pero son muchos”, expresó Cornejo en diálogo con Nuevo Día y lo que ha crecido es mucho. Yo la vi nacer y estuve trabajando ahí a partir de 1993. Luisa (Braganza) tuvo la idea de fundarla en su propia casa en 1990, pero en 1991 se trasladó hasta un pequeño local del Mercado sobre la calle Brandsen y luego se ubicó en lo que hoy es la sala Bicentenario”.

Un lugar pequeño

“El lugar era muy pequeño, apenas si podíamos caber en él y además cuando llovía debía ponerme las botas de goma a sacar el agua que se filtraba, para luego comenzar con la tarea. Era tan pequeño el lugar que apenas cabíamos dos o tres personas”, recordó la presidenta. “Había una pequeña mesa, una silla y ese era prácticamente todo el mobiliario que teníamos”.

“Cuando queríamos hacer alguna actividad no podíamos- siguió con sus recuerdos Ana Cornejo - hasta que se trasladó a la esquina, allí ya teníamos un poco más de lugar. Pero la función que siempre cumplió la Biblioteca Infantil y que es lo más importante es llevar la lectura a esos lugares donde no había acceso a los libros. No hay que olvidarse que hace 25 años las escuelas no tenían material bibliográfico infanto juvenil. Si las cooperadoras compraban algo eran los manuales, libros de estudio y muy poca o casi nada de literatura”.

“Entonces el trabajo que hizo Luisa Braganza, con sus colaboradores, fue llegar a esos rincones apartados de la ciudad”, reconoció la dirigente. “Para ello comenzó a trabajar con las escuelas ya que sostenía que al hacerlo con ellas la batalla estaría ganada”.

La biblioteca a las escuelas

“Ella visitaba las escuelas, contaba cuentos, luego las escuelas venían de visita a la biblioteca y allí descubrían lo que es la literatura infantil”, comentó Cornejo. “Luisa entonces armó lo que llamó las valijas viajeras. Las mismas eran llevadas por las maestras rurales a sus escuelas. La valija tenía unos 30 libros, que quedaban en préstamo por 15 días, lo que permitía el trabajo de la maestra como si realmente tuviese la biblioteca en su escuela”.

“Además de ello se comenzó atraer escritores de nota. De esa forma llegaron los más grandes escritores nacionales, Adela Bas, Graciela Abal, Juan del Río, Cecilia Shuger, Ricardo Mariño… No sé la cantidad de personas que vinieron. Además se hizo la estatua viviente, el observatorio astrológico… talleres, la hora del cuento, se llevaban libros a la plaza y al anfiteatro, se organizaron las primeras ferias del libro. Llevamos los chicos de la colonia a la Feria del Libro en Buenos Aires, vestidos de alemanes y cantaron. Es decir el contacto con los escritores acercó la literatura a los niños de una forma extraordinaria”.

“Luisa era muy inquieta, imaginativa y todos los días se aparecía con una nueva idea y nosotros tratábamos entonces de seguirla y llevar adelante esa idea, Las actividades fueron infinitas y el apoyo de la gente muy importante porque si bien Luisa era el motor, siempre tuvo gente que la apoyó y le siguió sus “locuras”.

Rara avis

“Formó el grupo Rara Avis, conformado por la las bibliotecarias de las distintas escuelas o una docente, en el caso de los lugares donde no había bibliotecarias. Nos reuníamos una vez al mes y allí organizábamos actividades relacionadas con el libro y la lectura”, puntualizó.

“El acto de conmemoración va a ser el 4 de noviembre a las 19:00 y el domingo 30 de octubre va a estar aquí Renata Ceballos para contar cuentos y contar cuentos para niños, a partir de las 16:30”.

- ¿Qué significa la Biblioteca para usted y como cree que la ve la gente de Coronel Suárez?

- La biblioteca es muy importante para la ciudad. No hay que olvidarse que hay muy pocas bibliotecas infantiles en la provincia y en el país. Esta casa ha crecido mucho y eso se ve en los chicos, porque hay siempre jovencitos de visita. Algunos vienen por sus tareas escolares, otros vienen por libres. Las madres buscan libros para sus hijos constantemente, además hay libros para adultos”.

También hay mucho movimiento con la bebeteca, que son libros para bebés de menos de tres años que aún no saben leer.

La biblioteca ha crecido y hay que seguir apoyándola de todas maneras. A pesar de que hace 25 años que está aún hoy hay gente que no la ha descubierto. Muchos que vienen a los diversos talleres cuando llegan la descubren.

Por eso creo que lo más importante para el futuro de la Biblioteca sería su edificio propio. El tema es difícil, porque no se puede construir así como así.

Una de las cosas que me enseñó Luisa es despertar en los niños de los primeros grados el hábito de la lectura, ya que aquel que empieza a leer de niño, se convertirá en lector, cosa que no ocurre si se comienza más tarde.