La espera, la expectativa, la fidelidad y nacer de nuevo

Noelia Marzol, Belén Francese y Matías Alé durante la nota que brindaron a Nuevo Día

Las sensaciones del elenco de “Mr. Amor, casi casi un galán”, obra que se estrenó en Coronel Suárez el pasado jueves. Ellos, Matías Ale que superó un duro trance de salud, Belén Francese, Noelia Marzol, Belén Lauria, Alejandra Majluf y Álvaro “Waldo” Navia le contaron la experiencia a Nueva Día

“La expectativa por el estreno lleva muchos meses. Creíamos que esto nunca se iba a concretar, por los problemas que tuve”, expresó Matías Ale, al hablar con Nuevo Día junto al elenco de la obra el Mr. Amor casi casi un galán. Junto al él estaban Belén Francese, Alejandra Majluf, Álvaro Navia, Noelia Marzol y Bianca Lauría. El elenco siempre estuvo. Son las personas además de ser las más talentosas son las más fieles junto a nuestro productor Gabriel García”.

“Para mi cada segundo es como nacer de nuevo. Está mi madre. Cuando estábamos por estrenar aquel 9 de julio el proyecto quedó trunco, quedaron entradas vendidas y no pudimos concretar el estreno en el teatro Helios de El Palomar. Desde entonces siempre lo deseé, lo imaginé, pero nunca creí que esto podría concretarse como va a suceder hoy (por el jueves) aquí en Coronel Suárez. Esta para mi habrá de ser la función de mi vida”, dijo enfático y emocionado. “Mi primer debut fue en San Rafael el 18 de agosto de 2005 y luego nunca más paré, hasta que la vida me paró este año”.

“No me imaginé que iba a pisar de nuevo un escenario, que iba a componer un personaje y que iba a hacer reír, que iba a estar en un colectivo en gira…”, reflexionó Alé.

- ¿Cómo fue el tema de sus amigos cuando estuvo enfermo?

- Yo tenía muchísimos seudo amigos antes de que me pasase lo que me pasó y yo cambié. Hay una resiliencia, una pirámide donde prevalecen ciertas prioridades. Yo cambié y enroqué muchas cosas que eran parte de mi vida personal. Hoy siento mucho más amigo a Álvaro (Navia) que tal vez a muchos de aquellos amigos que no estuvieron. No los juzgo ni los crucifico, simplemente expreso lo que siento”.

“Antes me sentía capaz de tener montones de cosas que no me llenaban”, comentó. Cuando estuve en una cama atado no aparecieron. No creo que haya sido porque pensaron que fuese peligroso, pienso que no supieron manejar la situación. Pero a ello le saco tragedia.

Ahora pienso en lo que estoy haciendo, que vamos a salir a caminar, que vamos a ir a comer, que vamos a conocer Coronel Suárez, conocer el teatro y que se lleven lo mejor de nosotros. Siento que estoy viviendo algo muy especial y quiero que este tránsito no pase”, reflexionó.

“Estamos listos hace mucho tiempo”, recordó Alé. “Tengo un grupo que se puso la camiseta, me contuvo y dejó de agarrar otros proyectos, para estar conmigo y con míster Amor. Belén (Francese) ha dejado proyectos de lado para esperar esto”, puntualizó.

“Hablábamos”

En este punto interviene Alvaro Navia con una humorada sobre Francese. Entonces ella aprovechó la circunstancia para decir. “Justo hablábamos en el micro de todo esto, de lo que fue la espera. A través de Gabriel García nos iba contando como estaba y teníamos la fe de que él se iba a poner bien y eso nos unió a todos”.

“Espero que se concrete, porque ayer se paró el micro”, acotó en tono de broma, lo que provocó una carcajada generalizada.

“No fue tediosa”

Noelia Marzol por su parte señaló que “la espera no fue tediosa porque Matías se hizo querer. Más allá de que hubiese otras posibilidades lo esperamos. Él siempre fue muy responsable con el trabajo. Hoy con Matías trabajando para nosotros es el compañero perfecto. Lo hemos vivido con mucho respeto esperando, sus tiempos pero sin ansiedad”, remató.

Debutante

A su turno, Bianca Lauría, que hizo su debut teatral el jueves dijo: “Eso al ser mi primera obra era todo alegría y todo felicidad. La verdad que lo esperamos y tampoco fue tedioso. Al fin llegó, y llegó perfecto, mucho mejor de lo que lo esperábamos. Espero este debut como mucha ansiedad”.

Majluf

“Estoy feliz y con la expectativa de todo estreno”, señaló a su tiempo Alejandra Majluf. “Nunca dudé de que esto iba a continuar. Creo que la energía que uno le pone a las cosas las encausa. Esto es aquí y ahora. Falta poco para que nazca el bebé y siempre hay montón de sensaciones, todas relacionadas con la felicidad”.

- El actor siempre depende de otros para conseguir trabajo. ¿Esto de esperar angustia?

- El actor siempre está tratando de generar su trabajo. Yo me autogestiono. Algunos esperan que suene el teléfono. Otros nos inventamos los trabajos y los generamos. En general hay ansiedad, no es como trabajar en un banco que uno sabe que cobra siempre a fin de mes y que tiene que cumplir horarios. Este es un trabajo mágico.

- Actuar es una forma de expresarse. ¿Verdad?

- Uno se manifiesta con todo su ser. Uno puede componer u personaje con su cuerpo. Tocamos nuestro instrumento.

- ¿Cómo se transporta el cuerpo para interpretar un personaje que tal vez esté en las antípodas de la personalidad propia de cada uno?

- Vengo de hacer la casa de Bernarda Alba. Estuve dando vueltas por estos pagos. Creo que uno está predispuesto para encarar cualquier tipo de personaje y justamente allí en la variedad es donde uno crece. Son desafíos. Eso de hacer un día una monja y otro día hacer de una prostituta. En estos casos se estudia. Hay una forma caminar, hablar, mirar. Cada personaje es un desafío. Los personajes se elaboran, en mi caso hago una búsqueda.

“Waldo” y un tractor

“Mi nombre es Pablo Echarri. Tuve un accidente con un tractor, me pasó por arriba y me quedó la cara de Alvaro Navia, “Waldo”, bromeó provocando la hilaridad de todos cuando le tocó hablar.

“No podíamos hacer otra cosa que esperarlo”, aseguró Navia. “Hicimos una reunión ni bien nos enteramos de que Matías se había descompensado. Nos juntamos, seguimos ensayando durante dos semanas y nunca dudamos de que nos fuéramos a encontrar. La obra estaba escrita para Matías. Hoy esa espera termina. Pasaron cosas en el medio que acompaña todo esto. Por allí si estrenábamos antes tal vez no tendríamos las mismas energías de ahora. Las cosas pasan porque tienen que pasar”.

“Para Matías fue una alerta de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, al igual que todos. Yo tengo una hernia de disco y no puedo levantar una heladera. Todos en algún punto nos tenemos que cuidar”, puntualizó Navia. “Sentí que Gabriel (García) fue un gran contenedor, es muy difícil mantener unido a un grupo que no está trabajando”.

“Los actores somos muy difíciles de contener. Somos una raza muy complicada”, reconoció Waldo. “Cuando Gabriel (García) eligió a nuestra directora, Valeria (Ambrosio) que tiene una manera de trabajar descontracturada, siempre está contenta y es contenedora. Todo tiene que ver. A veces la obra de teatro se compone de lo que uno ve y lo que uno no ve. Esta es una obra de paso para todos nosotros pero también marca momentos, tanto para Matías como para nosotros. Es parte de un camino que uno va eligiendo. Hoy nosotros elegimos estar en Coronel Suárez para estrenar esta obra y esto forma parte de nuestra vida. Hacemos el trabajo que nos gusta, pero ello también significa que debemos dejar otras cosas