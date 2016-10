Roberto García rescató el diálogo y abogó por una autocrítica peronista

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Roberto García, histórico referente del peronismo suarense

En diálogo con Nuevo Día el dirigente sindical descartó acuerdos con el peronismo renovador. Dijo estar trabajando con algunos dirigentes en la reorganización. Aseguró que la obra pública es dinamizadora. “No hay que tenerle miedo a las críticas y a reconocer los errores”, dijo

El 17 de octubre es un día caro a los sentimientos de los peronistas por ello hoy muchos evocan aquella concentración. “Los que pensamos y seguimos al peronismo, sin ningún otro “ismo” creemos que el día de la lealtad es una fecha muy significativa”, sostuvo Roberto “Poti” García actual secretario general de la delegación local del Sindicato de Luz y Fuerza al ser consultado por Nuevo Día.

“Es algo que trascendió las fronteras de nuestra querida patria”, añadió García. “Es un hito que en su momento le dio la dignidad al pueblo trabajador y a través de la figura del entonces Secretario de Trabajo como lo fue Perón en su momento y después cuando apareció Eva Perón, creo que los trabajadores se sintieron además de respaldados, hicieron valer los derechos que como trabajadores nos merecemos y que no hay que olvidar”.

Han pasado muchos años y esas cosas hay que mantenerlas vivas”, afirmó el dirigente sindical. “Esto hay que sostenerlo adecuándose y viendo los memento y circunstancias que vive cada trabajador en un momento como el nuestro, un país de vaivenes, ciclotímico… Pero si los trabajadores recordamos esa gesta, podemos remontarnos mucho más allá y recordar a aquellos que un primero de mayo dejaron su vida luchando simplemente por reducir una jornada laboral. Creo que todo marca la trayectoria de los trabajadores, tanto en el nivel mundial como aquí en Argentina.

"Es un movimiento creado por un hombre al que seguramente confluyeron muchos partidos políticos para conformar un movimiento nacional, popular, humanista y cristiano"

“Creo que en este día de la lealtad todos lo que no lo conocen, deben leer la historia y quienes militamos debemos acordarnos de ello”, sostuvo García. “Pero siempre adecuándola a los tiempos que vivimos. Cosas que después de muchos años, siguen teniendo vigencia, de eso no tengo dudas”.

Usted además de ser dirigente sindical tiene una militancia político partidaria. ¿Cómo ve este proceso de aparentes cambios y reacomodamientos en el justicialismo?

Es un proceso lógico. En un partido o un movimiento tan grande sufre una derrota de las urnas, siempre se producen estos vaivenes y creo que debe venir gente nueva y hacer un análisis profundo de las causas que llevaron a esto. Hay que hacer mucha mea culpa. Nadie se puede adueñar de un partido y creerse dueño de nada. Creo que hay que rescatar las cosas buenas y criticar las cosas malas. No hay que tenerle miedo a las críticas y a reconocer los errores. Como trabajadores durante 12 años vivismos momentos buenos y muy buenos. Creo que la de ahora es una política que a los trabajadores no nos tiene en cuenta y creo que debemos estar muy atentos a cómo se desarrollan las cosas.

Hay muchas divisiones en el movimiento obrero que nos hacen un flaco favor, y en este 17 de octubre desde mi humilde puesto, pediría que se reflexione en esta fecha tan cara a nuestros sentimientos de nuestro movimiento peronista.

Todos debemos hacer la autocrítica que nos corresponde, tirar del mismo carro y que al país le vaya bien, ya que si al país le va bien a los trabajadores también nos irá bien.

En el orden local.

El peronismo local

¿Cómo ve al partido peronista en el nivel local?

Se están dando los primeros pasos para darle organización que hoy no existe. Nos estamos juntando con algunos a compañeros militantes de hace años y otros que se van incorporando. Con paciencia y tranquilidad estamos trabajando y vemos que en el nivel nacional las cosas no están tan claras. Hay varias vertientes, hay mucho futuro y hay “candidatos”. Con tranquilidad no debemos perder de vista el objetivo de ver que el año que viene hay elecciones legislativas y yo como mínimo pretendería que el peronismo esté representado. Que lleve hombres capaces y que se incorporen al Concejo Deliberante y aspirar de esa forma más adelante presentar un candidato a Intendente que tenga buenas posibilidades.

El mocerismo

¿Eso significa abrirse del mocerismo?

El mocerismo es un movimiento vecinalista que en su momento se alió al kirchnerismo y ahora hay que ver dónde va a jugar ahora. Seguramente el diputado Moccero estará evaluando cuál sería su mejor posición.

Yo siempre he dicho que soy peronista, que seguiré siendo peronista y si hay una vertiente peronista, allí sin dudas iré yo, de eso no tengo dudas. Veremos que fichas jugará el Movimiento Para la Victoria de Coronel Suárez. Hoy lo que hago con otros compañeros, es ver con mucha tranquilidad empezar a organizar el partido.

¿El Frente Renovador está incluido dentro de eso?

Al menos yo no. Pero cuando avancemos más lo diré. Hoy creo que el Frente Renovador está afianzado y llevará sus candidatos. Hasta el presente están muy cerca del gobierno de Cambiemos, creo que Massa está dando pasos para diferenciarse. Habrá que ver hasta dónde llegan en los próximos meses, cuando lleguen tiempos de definiciones.

¿Qué cosas rescata de este gobierno?

Lo que se puede rescatar es que es muy abierto, ha llamado al diálogo, pero como trabajadores sentimos que estamos marginados. Rescato el diálogo, porque creo que el diálogo en democracia es fundamental. Mientras se dialogue, seguramente se llegarán a algunos acuerdos.

Quienes están en el gobierno deben pensar más en la cuestión social, porque si no la cuestión habrá de ser preocupante.

Hablar de un bono de mil pesos hoy para fin de año es adelantar mucho los tiempos. Creo que hay que reflotar las obras públicas, que son las que proveen trabajo genuino y a la gente trabajadora hay que darle un salario digno.

Hay obras públicas anunciadas, pero para mi gusto muy de a poco. Creo que la gestión y la ejecutividad de los gobiernos hacen que todo se dinamice. Hasta ahora en el plano energético que es donde yo más me muevo, a pesar de algunos anuncios, no se ven los resultados.