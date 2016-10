“En esta Municipalidad hay muchas biromes y pocas palas”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La escasez de fondos y la falta de personal y de maquinarias fueron algunos de los argumentos que esgrimió el subsecretario de Servicios Públicos y Vialidad de Coronel Suárez cuando Nuevo Día lo invitó a responder las quejas de los vecinos sobre la limpieza de la ciudad y el sistema de recolección de residuos.

Como todo medio de comunicación debe ser un puente –de ida y vuelta- entre los vecinos y las autoridades, correspondía invitar a un funcionario del Municipio a responder los cuestionamientos que este diario recogió en las nota “Si yo fuera intendente” (edición del jueves 29 de septiembre), en la cual la mayoría de los suarenses entrevistados coincidió en criticar la limpieza de la ciudad y el sistema de recolección de basura. También que opinara sobre lo reflejado en el artículo “Una ciudad limpia es la que no se ensucia” (del lunes 3 de octubre), respecto a los hábitos –mejor dicho, malas costumbres- de arrojar papeles, botellas y residuos varios en calles, veredas, plazas y otros espacios públicos.

Y no fue necesario insistir, pues bastó un solo llamado telefónico para que Francisco Franco, a cargo de la subsecretaría de Servicios Públicos y Vialidad, se prestara como se dice vulgarmente a “dar la cara” para explicar las razones de semejantes problemas y a suministrar detalles de lo que ha planificado para solucionarlos. Fue así que, con un papel donde tenía anotados todos los reclamos de los vecinos relacionados con su área que había publicado Nuevo Día, el funcionario concurrió a la redacción del diario para responder, de manera gentil, todas las preguntas que se le formularon.

¿Cuáles son los motivos de que la ciudad esté cada vez más sucia?

- Leí lo que publicó el diario (por la nota “Si yo fuera intendente”). La gente tiene razón en sus quejas, pero también tiene que conocer si disponemos del personal y de las maquinarias necesarias para una labor eficiente. Cuando me hice cargo de la subsecretaría (en abril pasado) las barredoras mecánicas no funcionaban, no estaban en buen estado. Hay unas chiquitas que no limpian como corresponde y las dos grandes estaban fuera de servicio. Una la enviamos a Buenos Aires para su reparación integral y en unos 45 días estará lista. Además, dentro de un mes, aproximadamente, el ministerio del Interior de la Nación nos enviará una barredora de última generación que también hace limpieza de cordones, aspiración de hojas y otros residuos pequeños y tiene un sistema para desinfectar por donde pasa.

¿Con la barredora que mandaron a reparar y con la nueva alcanzará?

- Lo ideal sería tener otra más, pero con esas dos podremos satisfacer los reclamos. Nuestra idea es dividir la ciudad en dos: la limpieza de una zona lo hará la que enviamos a reparar y la otra estará a cargo de la barredora nueva.

También tendrían que realizar campañas de concientización para que los vecinos colaboren con la limpieza de la ciudad.

- Sí, por supuesto. Tenemos proyectado, junto con otras áreas de la Municipalidad, realizar campañas a partir del año próximo para que la gente tome conciencia de la necesidad de cuidar los espacios comunes, preservar el medio ambiente.

En su anterior gestión la ciudad estaba más limpia ¿por qué ahora no sucede lo mismo?

- Creo que en los últimos tiempos cambió la mentalidad de los contribuyentes, no se preocupan como antes en mantener limpios los espacios públicos. Tenemos que trabajar mucho más en ese aspecto, fundamentalmente con los jóvenes, para que no se arrojen papeles, botellas y otros residuos en las calles, veredas y plazas.

Sería importante también que coloquen más cestos de residuos en la ciudad, por lo menos en las zonas más transitadas.

- El año próximo vamos a colocar más cestos, en especial, en los puntos neurálgicos de la ciudad.

¿Por qué recién en 2017, si esos cestos no deben incidir mucho en el presupuesto?

- El presupuesto no nos alcanza, tuvimos que ajustarnos al elaborado por la gestión anterior. En mi área, como sucede en otras de la Municipalidad, estamos haciendo malabares, arañando como los gatos para llegar a fin de año. Recién empezamos a trabajar en la elaboración del presupuesto para 2017, por lo que espero el año próximo contar con más fondos para encarar las soluciones de los principales problemas que les preocupan a los vecinos. En mi área hay 276 empleados y necesitaría más.

La plantilla municipal parece sobredimensionada, por lo cual ¿no se podría hacer una redistribución de personal para que tener más gente trabajando en servicios públicos?

- Voy a ser bien claro: en esta Municipalidad hay muchas biromes y pocas palas.

Otro asunto que preocupa a los vecinos es el basurero municipal a cielo abierto.

- Muchas veces se prometió instalar una planta de tratamiento, pero siempre quedó en promesas. Estamos trabajando para que a fines de 2017, a más tardar en 2018, tengamos una planta de separación y tratamiento de residuos sólidos, secos y húmedos. Ya se ha comprada la prensa y la chipiadora para picar y reducir las ramas. El plan es convertir esos terrenos del basurero municipal en espacios verdes.

¿La suya no será otra promesa más?

- Mire, tengo el honor de que mi anterior gestión inauguré una planta de tratamiento de basura en Huanguelén. Es un buen antecedente.

En otras zonas de la ciudad se están formando basureros en plena calle…

- Sí, ya tenemos conocimiento de que en la calle Independencia al fondo (Villa Belgrano) se está formando un basurero. Como no queremos una nueva cava de basura, ya empezamos con diversas tareas de limpieza en el lugar. En la villa sacamos ramas, hasta lavarropas y televisores viejos. Además, vamos poner contenedores y hacer campañas para que la gente colabore y no arroje basura en la calle.

Después de las dos huelgas de los trabajadores municipales ¿nota cierta reticencia del personal a cumplir las tareas?

- No, en mi área están haciendo normalmente todas las tareas. Las huelgas, por supuesto, perjudicaron a toda la comunidad, pero, por suerte, después de 40 días (de paro) se pudo normalizar todo rápidamente.

También preocupa a los vecinos el estado de las calles, muchas con baches, y el mantenimiento de las de tierra.

- Ya hemos arreglado el 40 por ciento de los baches. Hay 700 cuadras de tierra, las que tenemos que mantener con solo cinco equipos de riego. El intendente (Roberto) Palacio está haciendo gestiones ante el gobierno provincial para tener más equipos de riego. Además, a la avenida República del Perú le estamos haciendo una importante capa de tosca.

Por último, ¿no le es incómodo haber sido funcionario en una gestión de un color político y ahora ocupar el mismo cargo en otra administración de un signo contrario?

- No, porque mi lealtad es con el vecino, que es el que me paga. Creo que la mejor forma de gobernar, como siempre dice el intendente Palacio, es trabajar en equipo… Y Cambiemos lo está haciendo.