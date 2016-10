La Departamental quedó bajo el mando del comisario Inspector Fabio Rivero

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Asumió su cargo el jueves, en reemplazo del comisario Mayor Néstor Fiorenza, que pasará a cumplir funciones en la Superintendencia de Seguridad Interior Sur.

El jueves por la tarde, en la sede de la Departamental de Policía de Coronel Suárez y con la presencia del Superintendente de Seguridad Interior Sur, Comisario General Eduardo Quintela, fue puesto en funciones como nuevo Jefe Departamental el comisario Inspector Fabio Rivero, quien procede de Bahía Blanca, aunque es un amplio conocedor de nuestra zona ya que ha prestado servicios en nuestra ciudad, en Saavedra - Pigüé, en Puan y en Coronel Pringles.

La Departamental tiene a su cargo la coordinación y ordenamiento de las tareas de seguridad en los distritos de Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Coronel Pringles, General La Madrid y Laprida, cuyos jefes Distritales se encontraban presentes en el acto y rubricaron el acta respectiva. También firmó el acta el titular d la SubDDI local, comisario Ricardo Franssen, cuya tarea fue destacada por el Comisario General Eduardo Quintela.

La firma del traspaso de mando fue un acto sencillo y protocolar y en el mismo quedó a cargo de la repartición el nuevo jefe, el comisario Rivero y se anunció que Fiorenza, anterior titular, pasaría a prestar servicios en la Superintendencia de Seguridad Sur, bajo las órdenes de Quintela.

“El Comisario Mayor Fiorenza cumplirá funciones en la Superintendencia a mi cargo, un ente superior de coordinación de las tareas operativas que nuclea a varias Departamentales de Policía de la región, en tanto que a cargo de la Departamental Coronel Suárez asume el Comisario Inspector Fabio Rivero quien se desempeñó hasta hace pocas horas dentro de la Departamental Bahía Blanca”, informó a los medios de prensa el Superintendente Quintela, a la vez que agradeció la presencia del responsable municipal de la Seguridad.

A modo de despedida de los medios suarenses, de la oficialidad y de la población, el comisario Fiorenza agradeció la posibilidad de ascender en su carrera dentro de la fuerza y a quienes estuvieron a su mando por la colaboración prestada. En su breve mensaje de despedida, Fiorenza finalmente agradeció a la prensa por el trato cordial que mantuvo con los medios y le deseó éxitos en su gestión al Comisario Rivero.

Al asumir en su cargo el Comisario Inspector Fabio Rivero señaló que “mis expectativas son poder mantener los niveles que han alcanzado los últimos jefes de esta Departamental” aunque advirtió que de ser necesario hará algunas correcciones.

“Conozco la jurisdicción. Fui oficial en Puan, durante los años ’92 y ’93 trabajé en Coronel Suárez, también me desempeñé en Saavedra-Pigüe y en Pringles por lo que solo me resta conocer en detalle General La Madrid y Laprida”, finalizó el nuevo jede de la Departamental de Policía, Fabio Rivero.

Posteriormente el Superintendente Quintela recordó que “esta es una Departamental y por lo tanto es de jurisdicción regional por lo que la problemática es muy variada y hay que estudiar cada distrito y cada seccional en detalle. El Comisario Inspector Rivero evaluará en forma global y en forma particular, siguiendo las directivas que imparto a diario en cuanto al trato, la operatividad y otras situaciones que son generales para toda la Fuerza”.

“No olvidemos que la Departamental “Coronel Suárez” tiene a su cargo 6 distritos y cada uno con su idiosincrasia, su educación, su impronta política y los ciudadanos crecen en ese ámbito con sus necesidades específicas”, aclaró Quintela.

El Comisario General indicó también que “hace un tiempo hemos mantenido una reunión con la Gobernadora María Eugenia Vidal con un diálogo muy claro y ameno en el que nos dejó en claro que debemos trabajar”. “Hay un cambio y debemos acompañarlo”, enfatizó.

“Tengo una opinión muy clara y personal de lo que quiero, y en este sentido sigo mi camino tratando de que los subordinados míos respondan de la misma manera, que es básicamente estar al lado de la gente que son las víctimas reales del delito”, concluyó el Superintendente de Seguridad Interior Sur, comisario General Eduardo Quintela.