"He punteado y regado unas cuántas quintas”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Solicito el derecho a réplica respecto de unas líneas publicadas en el Nuevo Día, del sábado 8 de Octubre de 2016. Donde se expresa con el título de “Ernesto, el Mosquetero”, haciendo alusión a mi persona (teniendo en cuenta que señala mi apellido, como empleado municipal), las siguientes frases: “¿Sabes lo que sería Allende punteando una quinta?. Jaaaaa, Ja. Ja. Se enferma. Dejate de joder, si ni una lapicera debe agarrar. Además para que le serviría. Ja.ja.ja.” Por favor volver a publicar estas líneas con el descargo. Gracias.

Primero quiero agradecer a “Ernesto, el Mosquetero”, porque parece que le soy una persona que tiene que tener en cuenta, gracias pero no soy tan importante.

Pero bueno, me obliga a comunicarle al resto de la ciudadanía, como se equivoca “Don Ernesto” conmigo, y es una lástima que se escude en un apodo y no de nombre y apellido para saber qué valor moral tienen sus palabras. Pero bueno hay muchos jóvenes que leen sus páginas como lo hago yo y me agrada, pero ellos no me conocen y Ud. mezcla entre ironías la realidad de nuestras vidas.

Soy un agradecido de mi vida, por lo que gracias a la educación y a la enseñanza práctica que me dieron mis padres, puedo decir que soy un sembrador y he punteado y regado unas cuantas quintas. No puedo decir lo mismo de quien se mofa de mi persona. Además quiero agregar, también soy un profesional y tengo muchos años de usar también la lapicera, y nunca la usaría para alacranear a lo comadre a otra persona ocultándome atrás de un seudónimo. Mis padres me ensenaron a ser más frontal.

Pero bueno le paso a contar “Don Ernesto”. Yo trabajo desde los 9 años a contra turno con el cursado de mi escuela primaria, cuando Emilio Forte nos entregaba el diario “El Imparcial” a la una de la tarde para salir a “vocearlo” a la calle, porque en ese tiempo gritábamos el nombre del diario para que la gente saliera a la calle y nos llamaba para comprarlo.

Pero a mí no me crió la Municipalidad y no le permito a Ud. que me trate de ñoqui. Primero porque no sé quién es y no sé qué autoridad moral tiene, además lo que está haciendo no es de buena gente (más adelante agregaré algo más). Segundo le cuento que renuncie tres veces a la Municipalidad, a la primera me la aceptaron y luego me volvieron a tomar porque seguí trabajando ad-honoren, las otras dos me las rechazaron porque me necesitaban.

Pero por si no le queda claro “Don Ernesto”, trabaje de caddie en el Polo Club, de para palo en el Bowling Center, de ayudante de albañil y de ayudante de plomero, trabaje de marcador en el Tiro Federal, este último con Don Berraondo los fines de semana, muy gaucho el hombre, cuando hacía mucho frio en el invierno nos buscaba con su camioneta en nuestra casa…. Le cuento que todos estos trabajos los hice siendo menor de edad, y a contra turno con el estudio. Siempre con el consentimiento de mis padres, que querían que estudie, pero también que aprenda que si uno quiere algo en la vida, debe ganárselo. Pero que nunca dé lugar a nadie a que me chupen la sangre.

Como adulto tengo trabajado más de 20 años de albañil, me hice mi propia casa, sin la ayuda económica de nadie, y aún sigo construyéndola porque no la tengo terminada. Además me fui a estudiar Ingeniería de grande, porque me lo bancaba solo. No terminé esa carrera, pero luego volví a Suárez, y trabajando de albañil a contra turno, en el Instituto 48 cursé y terminé la carrera de Trabajo Social, a los que le he sumado otros 22 años más de trabajo en mi vida.

Y acá me detengo para contarle que con otras compañeras de carrera pusimos mucho de nuestra labor para instalar el programa Pro-Huerta en Suárez. Y tengo el orgullo de ver hoy, en Instituciones Educativas que tienen una Huerta Orgánica, donde los primeros que marcamos la huerta con los chicos y le enseñamos a puntear, fuimos nosotros.

“Don Ernesto”… No me asustan las palas, lo que si me da miedo son los irresponsables que se ocultan detrás de un seudónimo, amparados por la libertad de expresión, para desprestigiar y poner en riesgo la vida de otros. Porque digo esto..?? Porqué cuando “Don Ernesto” publicó que todos los suarenses tenían que cagarme a patadas en el c---, por estar al frente de un reclamo genuino, al otro día, un energúmeno motivado, me amenazó a mí y a mi familia de muerte con una bala de fusil, con pintadas en mi auto y en la casa de otro compañero. Después a la semana siguiente salió “Don Ernesto” a disculparse para que nadie piense que había sido fruto de su publicación, dando una clara muestra de auto incriminación del hecho, que muchos pensamos, al igual que “Don Ernesto”, que el disparador gráfico fue una clara apología a la violencia. Baje un cambio “Don Ernesto”. Nos gusta leerlo… Libertad de expresión SIII..!!, estamos a full con Ud., pero pavadas, mentiras e ironías que afectan a las personas de bien. NOOOOO..!! Gracias..!!

Rubén Isidoro Allende

DNI.: 13970103