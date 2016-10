El haikus se florea de la mano de Dorita Cortón

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Kike Bauer de Isidoro, espacio de arte, y la artista plástica y amiga personal Cristina Elorriaga, junto a la escritora Dora Cortón durante el acto de presentación de “Mínima boca”

La profesora presentó un libro con esos poemas mínimos de origen japonés, ayer por la noche en Isidoro Espacio de Arte. La obra se denomina Mínima Boca

Dorita Cortón presentó el viernes por la noche un nuevo libro, esta vez de poemas mínimos que se denominan haikus, cuya estructura admite un máximo de 17 sílabas distribuidos en tres versos de 5,7 y 5 sílabas respectivamente, “Son muy pequeños, casi mínimos, son de origen japonés y para ellos es la posibilidad de mostrar algo de la naturaleza”, explicó Cortón.

La presentación se hizo en Isidoro Espacio de Arte, el libro se titula ‘Mínima Boca’ y su portada responde a la inspiración de Guillermina Victoria y la edición a cargo de la tucumana María Belén Aguirre, que fue también quien sugirió el título, que corresponde a uno de los haikus que contiene la obra.

“Son muy pocas palabras y en un poema mínimo la síntesis debe ser máxima”, dijo jugando con la contradicción la profesora. “No pretendo que sean haikus japoneses, yo me juego con la estructura, pero lo traslado a lo que veo y siento, por eso allí se abordan cuestiones que tienen que ver con lo social, con los sentimientos personales. Son reflexiones de lo que uno vive y ve”.

“No están ordenados por temas”, puntualizó la autora. “En realidad esto empezó como un juego, un desafío, porque cuando escribimos somos largueros, usamos muchos adjetivos, comparaciones, metáforas, que son maravillosas para un poema tradicional nuestro, pero aquí hay que encontrar, no sólo la palabra, sino que la idea siga diciendo lo que pretendió decir”.

“Estos versos no llevan siempre rimas, lo que hay que respetar es la cantidad de sílabas, utilizando todos los recursos de la poesía tales como el hiato o la sinalefa. Es una estrategia literaria complicada”, dijo Dorita Cortón.

Cortón ya ha incursionado antes en libros con este tipo de poema y según explica su edición busca más desarchivar sus creaciones más que un rédito económico, que no existe. Por ello se muestra muy agradecida a Sonia Gómez, que le permite cada vez que alumbra una nueva obra hacerlo en Isidoro, a Guillermina Victoria que desinteresadamente siempre se encarga de las portadas y de su editora Belén Aguirre, que se esmera por que los libros tengan un contenido estético, para lo cual busca completar con algunos detalles que redondean el producto final.

Señaló además que con respecto a este tipo de mini poema, muchas veces se encuentra pensando cosas y sin darse cuenta lo hace en el formato de un haikus, por lo que dice ha escrito una gran cantidad.

En otro orden de cosas, lleva adelante un taller literario virtual con alumnos de todo el país y del extranjero, de modo que invitó a todos quienes estén interesados a contactarla por Facebook y de esa forma seguir sus cursos. Dijo además que hace poco terminó un taller denominado “Como leer a Borges” que tuvo mucho éxito, por lo que lo piensa repetir. “Borges, contrariamente a lo que muchos piensan no es difícil de leer, pasa que utiliza la palabra justa para cada situación. Cuando pone un adjetivo es ese y no puede ser otro. A veces por desconocido debemos buscarlo en el diccionario, pero no es posible reemplazarlo por otro”, sentenció.