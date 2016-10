Joven suarense detenido con 70 gramos de cocaína

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

En esta cuadra de calle Sarmiento fue detenido por la policía el joven que tenía en su poder 70 gramos de cocaína

Sucedió el sábado por la noche, cuando efectivos policiales detuvieron en una calle céntrica a un joven de 21 años que ocultaba entre su ropa la droga. El martes declaró en Bahía Blanca y fue dejado en libertad, aunque la causa prosigue.

Un hecho de relevancia y poco común aconteció el pasado fin de semana cuando efectivos de la Policía detuvieron sobre calle Sarmiento al 200, a la altura de un lugar nocturno, a un joven de 21 años en actitud sospechosa.

La Policía revisó al joven en presencia de testigos – uno de ellos el propietario de la confitería, que fue convocado por los policías para la tarea – y entre sus ropas encontraron una bolsita conteniendo una sustancia blanca que luego las pruebas de identificación determinaron que era clorhidrato de cocaína.

El joven de 21 años fue detenido y llevado hasta la comisaría donde se determinó que poseía un total de 70 gramos de cocaína, dando las nuevas pericias el mismo resultado sobre la sustancia decomisada.

El joven quedó detenido en los calabozos de la comisaría y el martes a primera hora fue llevado por un móvil policial a declarar al Juzgado específico. Luego de la declaración el joven fue liberado, aunque la causa en su contra continuará.

Vale aclarar que por la cantidad detectada el joven no podría aducir que era para consumo personal, situación que lo hubiese dejado liberado porque la simple tenencia para consumo no es considerada un delito. Sin embargo, como la cantidad es muy superior a la droga que podría consumir una persona en un día, es más que probable que la causa lleve como carátula “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, lo cual podría complicar la situación del joven suarense ya que la pena que podría recibir podría no ser excarcelable, aunque la falta de antecedentes podría actuar en su favor.