“El campo no está bien, tiene deudas, falta capital de trabajo y lo que se vende se diluye por la fuerte presión impositiva”

Matías de Velazco, presidente de Carbap, si bien apoya la marcha del gobierno, cree que hay medidas que perjudican notablemente al sector agropecuario

Lo afirmó Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa quien sostuvo que la entidad “no milita políticamente” sino que su misión es la defensa de todos los productores agropecuarios. Expresó su preocupación por la fuerte presión impositiva y reclamó la baja en las retenciones de soja. Remarcó la importancia de la participación de los productores en sus Rurales, como forma de llevar sus inquietudes a Carbap

Si bien los discursos por parte de los dirigentes ruralistas fueron en un tono conciliador y de esperanza en el marco de la 98° Exposición Rural de Ganadería Industria y Comercio de Coronel Suárez del último fin de semana, en donde el campo demostró que está de pie con el firme propósito de trabajar en forma conjunta con el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal para reactivar las economías productivas del país; el presidente de Carbap Matías de Velazco indicó que la institución, con más de 80 años de trayectoria, siempre defendió los derechos del sector agropecuario, y que si bien en la actualidad se respiran “otros aires”, aún “falta mucho por hacer, pensando en la reactivación económica del país”.

“Carbap nunca militó políticamente y jamás perdió el rumbo ni el objetivo que es la defensa del productor”, afirmó.

“El campo no está pasando un buen momento, a pesar que la soja y la carne valen. El campo está endeudado, no tiene capital de trabajo y sigue sufriendo una fuerte presión impositiva. El campo quiere producir, siempre quiere producir más, porque así generaremos más mano de obra” reflexionó.

Si bien la actualidad del productor agropecuario en los últimos meses cambió tras la decisión política del Gobierno Nacional de la baja de retenciones y la eliminación del cepo al dólar; la realidad de algunos sectores productivos continúa con inconvenientes financieros.

“Nosotros vemos que el productor no está bien, el campo no está bien; el trabajo está trabado, no hay capital de trabajo, hay deuda vieja y cuando uno vende la producción, el dinero se va como agua de las manos”, sostuvo.

“Esa situación del productor es la misma que vemos en los pueblos del interior, no hay ventas; tenemos una presión impositiva terriblemente fuerte, costos altísimos de combustible y por ejemplo estamos preocupados con algunas consideraciones del Gobierno, porque si bien entendemos que erradicar la pobreza es prioridad número uno, la resistencia a bajar las retenciones continúan siendo mañas viejas de políticas que creemos que no sirven”, subrayó.

El dirigente indicó que si se tienen los índices de pobreza y de indigencia que asegura el Gobierno es porque el “Estado fracasó como motor de desarrollo, como distribuidor de la riqueza”.

“No sirve que el Estado interfiera en estas cuestiones; la producción agropecuaria e industrial moviliza y dinamiza, dando vuelta al país y reactivándolo. Ese es el perfil que debería tener Argentina, que es un país productor netamente de alimentos”, aseguró.

Al hablar de los medianos y pequeños productores que fueron los más perjudicados en los últimos tiempos, llámese por ejemplo el sector de lechería, de porcinos o apicultores, entre otros, De Velazco indicó que “en Carbap recibimos a todos grandes, medianos y pequeños productores y la verdad que están complicados y el problema es que por delante tenemos un escenario de granos que no es bueno, con precios internacionales desfavorables”, sentenció.

En tal sentido, agregó “cuando desde el gobierno nos fogoneaban para hacer trigo de buena calidad, lo cual requiere de una importante inversión, nosotros lo tomamos con prudencia porque sabemos el estado financiero de los productores, y la realidad está para ser muy cautos, ojo con las deudas”.

Dirigiéndose al Gobierno, el Presidente de Carbap aseguró, “la situación en el campo no es tan buena como piensa la mayoría de la población, que cree que al sacarle las retenciones al trigo y al maíz ya está; la realidad que el campo está complicado y eso lo vemos en los pueblos”.

Sobre el futuro de las retenciones a la soja sentenció que “el tema retenciones es algo que no debiera de existir; el gobierno debería buscar la salida por otro lado, buscar otras propuestas”.

El dirigente también aseguró que más allá de las retenciones, también les preocupa una discusión que se viene para la Provincia de Buenos Aires, como la del inmobiliario y la revaluación de tierras que se está poniendo en marcha desde el gobierno provincial.

“Estimamos que la presión impositiva es insostenible y si no le quitan esa carga impositiva al sector que genera divisas, mano de obra e invierte, el negocio se va a complicar para la producción”.

Remarco la importancia del compromiso y la participación de los productores en sus rurales, como forma de llevar sus inquietudes a Carbap todos los meses.

“Es central tomar conciencia que cualquier esfuerzo en mejorar índices productivos en pos de una mejor rentabilidad se puede frustrar frente a medidas de gobierno que de un plumazo nos quiten esa mejora económica conseguida en años de trabajo y esfuerzo. Por ello debemos abrir las tranqueras y comprometernos con la gran cantidad de temas que inciden en nuestro negocio y estilo de vida, como es el estado de los caminos rurales, la educación, la electrificación rural, los temas impositivos y tributarios, y los que se vienen como la sustentabilidad productiva, las buenas prácticas, o los temas medioambientales por marcar algunos".

Por último el dirigente ruralista señaló que "en las exposiciones se observa un clima de alegría, tranquilidad y esperanza, años anteriores se sacaban chispas en los discursos; pero aún hay mucho por corregir”, finalizó.