Interesante proyecto ecológico presentaron los jóvenes del Frente Renovador

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Ariel Alvarez, Franco Bolleta, Fabián Gonzalez y Azul Unrein durante la presentación del proyecto

Pretende cuidar el medio ambiente y, a la vez, colaborar con instituciones de bien público y personas de bajos recursos. La idea es juntar envases tipo tetrabrick y donarlos a una fábrica en Tornquist que utiliza el aluminio y el polietileno de estos envases para fabricar chapas

Jóvenes que militan dentro del Frente Renovador local presentaron un muy interesante proyecto de reciclado y ayuda solidaria en conferencia de prensa, en la que estuvieron acompañados por el concejal Fabián González y el empresario Franco Boleta, de Tornquist, artífice fundamental para que la idea pueda concretarse.

La presentación estuvo a cargo de Fabián González, quien destacó su orgullo por la iniciativa nacida de los jóvenes del partido. “Cuando hicimos campaña el año pasado dijimos que queríamos hablar de reciclar, de erradicar el basurero a cielo abierto que tenemos en Coronel Suárez, ya que son dos temas distintos, pero que están relacionados y hoy estamos con este proyecto que apunta en esa dirección”, apuntó. González refirió que suarense produce un kilo diario de basura y que por lo tanto se hace necesario comenzar a reutilizar todo lo que útil que aún queda dentro de lo que se descarta en cada hogar.

Luego de estas referencias González señaló que “hoy estamos con esta propuesta de chapas hechas a partir del reciclado de los envases tetrabrik, por eso queremos que la gente no tire a la basura estos envases sino que nosotros queremos reciclarlos y enviarlos a esta fábrica de Tornquist”

Precisamente el propietario de la firma recicladora, Franco Boleta, se dio a conocer resaltando ser una empresa joven con ganas de crecer. “Este emprendimiento nació a partir de un residuo que tenemos a disposición ya que tenemos una papelera que procesa tetra post consumo y nos deja a nosotros el envase de tetra sin la celulosa, y como esos envases ya reciclados de papel tienen un 25% de polietileno y aluminio nosotros tomamos esos productos y fabricamos chapas ecológicas que son térmicas”, apuntó el empresario.

Boleta enfatizó que más allá de los canales normales de comercialización su empresa posee planes de canje para instituciones y municipios. “Las instituciones que desean participar toman el tetra para post consumo, lo enfardan; tenemos una tabla de equivalencia y nosotros lo canjeamos directamente por chapas y nos hacemos cargo de comercializar el residuo”, indicó.

A la hora de explicar las virtudes del producto apuntó que son muy buenos aislantes térmicos, que el granizo no las afecta y que no se oxidan con el vapor de la orina de los criaderos, por lo que tiene una serie de ventajas frente a la chapa tradicional. En cuanto al valor es un 40% más barata que una chapa de zinc, aseguró el fabricante.

La joven Azul Unrein, integrante de la Juventud Renovadora, sostuvo finalmente que “lo que queremos es que la gente deje de tirar estos envases a la basura, trasladarlo en fardos a Tornquist y a cambio traernos las chapas para poderlas entregar a los lugares que hagan falta, por eso pretendemos concientizar a la población que los envases tetra ya no van más a la basura, que se pueden reciclar y volver como chapas para las instituciones que lo necesitan y para la gente que nos indique Acción Social”.