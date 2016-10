Finalizó una de las causas judiciales por la muerte del joven Gastón Corn

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La viga cayó sobre la cabina de la camioneta y provocó la muerte del joven de Huanguelén.

La Justicia aceptó suspender el proceso, a prueba de la futura conducta del imputado chofer de la camioneta en la que viajaba la víctima, un deportista de 22 años de Huanguelén. Se aguarda que se fije fecha para el juicio contra el ingeniero a cargo de la construcción de la estructura que, al caerse, causó el fatal accidente

El proceso por uno de los casos más trágicos de la historia reciente de Olavarría, que provocó la muerte de Gastón Corn, finalizó con el acuerdo entre la fiscalía y la defensa del acusado para suspender a prueba el juicio, lo que técnicamente se conoce como “probation”. La causa, que puede reabrirse en caso de que el imputado no cumpla con ciertas normas, involucra a Ignacio Antonio Hourcade, de 48 años, por “homicidio culposo" y "lesiones culposas".

La mañana del 31 de julio de 2012, Hourcade, a quien acompañaba Corn, impactó con la camioneta a su mando contra el limitador de altura de la avenida Sarmiento, casi sobre el cruce de uno de los accesos al estadio de Racing. La viga de concreto de la parte superior de la estructura se desprendió y cayó sobre la vehículo, ocasionando la muerte del joven deportista de Huanguelén.

El conductor de la camioneta también sufrió heridas graves, lo que constituyó uno de los atenuantes para aceptar la suspensión del juicio.



Hourcade deberá cumplir durante tres años con distintas pautas de conducta, entre las que se incluyen fijar domicilio, someterse al control del Patronato del Liberado y abstenerse de conducir vehículos. La decisión de que la causa se encuadre en la figura de la “probación” fue dispuesta por el juez en lo Correccional Nº 1 de Azul, Aníbal Álvarez.



El artículo 76 del Código Penal prevé la “probation”, como mecanismo de resolver conflictos sin llegar a juicio. Establece: "Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio", se puede leer en uno de los apartados.



Ese artículo 76 también advierte que ese beneficio es aplicable para delitos cuyas penas no excedan los tres años, lo que no se da en este caso. Al respecto, el juez Álvarez destacó en su resolución: "Si bien el delito imputado a Hourcade tiene una pena máxima de prisión que supera los tres años, las circunstancias del caso permiten presumir que en el supuesto de llegarse a una condena ésta sería de ejecución condicional”.



La fiscal que aceptó la requisitoria de la defensa fue María Paula Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, quien tuvo en cuenta -para acordar la “probation”- las severas secuelas psicofísicas que sufre Hourcade por el accidente. Además, el acusado ofreció a la familia de la víctima una reparación que se constituirá con un porcentaje de la suma de dinero que reciba como reparación en el juicio que le inició al Estado por daños y perjuicios.



La otra causa



Mientras tanto, se aguarda la decisión de elevar a juicio, tal como lo solicitó la fiscal Serrano, del proceso seguido contra el ingeniero Rubén Darío Sierra por "homicidio culposo" y "lesiones culposas".



Según las investigaciones, el ingeniero se desempeñaba, cuando ocurrió el accidente, en la Subsecretaría de Planificación, Arquitectura y Vivienda de la Municipalidad de Olavarría. Era, nada más y nada menos, que la persona que habría aprobado el plano general de la estructura, así como el mantenimiento de la misma., lo cual llevó a la sical Serrano a utilizar conceptos tales como "negligencia" e "impericia" para calificar el desempeño del ingeniero.