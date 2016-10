Un plan para salvar la lechería

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Una entidad de estudios agropecuarios realizó un pormenorizado diagnóstico de los problemas que enfrenta el productor lechero. Propone crear un fondo especial de asistencia financiera, con aportes del Estado, para frenar las recurrentes crisis del sector tambero, afectado por precios internacionales volátiles, altos costos internos y baja rentabilidad. Sin embargo, un economista cordobés vislumbra signos favorables para la recuperación.

El sector lácteo argentino, en franca picada desde hace años por la caída de los precios internacionales y por los elevados costos internos, lo que se tradujo en falta de competitividad, necesita del aporte del Estado para recuperar terreno y volver a ser un factor clave en la economía nacional, según un informe que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) presentó ante el Senado de la Nación.

Parte de la complejidad de los problemas por los que atraviesa el sector tiene directa relación “con la característica de mercado imperfecto que desarrolló la cadena láctea en nuestro país, debido a la alta concentración que se da tanto en el tambo como en la industria”, destaca el estudio.

Los datos oficiales de principios de 2015 daban cuenta que la Argentina tenía 11.600 tambos, aunque se calcula que en el último año cerraron más de un millar de esos establecimientos, y había unas mil empresas procesadoras de lácteos, aunque sólo cuatro de esas industrias concentran el 40 por ciento del procesamiento total de leche.

El informe de la FADA, al que tuvo acceso Nuevo Día, fue presentado la semana pasada ante la Comisión parlamentaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside el productor y exdirigente agropecuario Alfredo Luis de Angeli (senador nacional por Entre Ríos).

El estudio destaca que uno de los factores que contribuyeron a la crisis del sector lácteo son “los precios pagados al productor, menores a los que se pagarían en un mercado competitivo”, sumados a “mercados no institucionalizados y poco transparentes. En la relación tambo industria –agrega- son prácticamente inexistentes los contratos para la venta o abastecimiento de leche y hasta hace poco tiempo no había parámetros de referencia de calidad de la leche cruda y actualmente no existen precios pizarra o de referencia en tiempo real”.

También se conjugan “la escasa oferta de créditos a largo plazo, caminos rurales deteriorados e, incluso, intransitables en periodos de lluvias, rutas dañadas y colapsadas, grandes distancias a recorrer para trasladar la leche, elevados costos de mano de obra y parte de la industria con una productividad menor a los mil litros/día/empleado”.

Otra cuestión –señala el informe- es que los precios internacionales “presentan alta volatilidad en ciclos relativamente cortos, de dos a tres años en promedio”, característica que “adquiere particular relevancia” si se tiene en cuenta que el país exporta el 25 por ciento de la producción total de leche.

“A esa realidad se le suman dos aspectos más. El primero, coyuntural, definido por las excesivas lluvias que generaron importantes complicaciones a la producción tambera y el otro es financiero, representado por tambos que tras años de baja rentabilidad no tienen la capacidad de aumentar su escala ni adquirir tecnología para ser más competitivos”, advierte el estudio de la FADA.

Por esos motivos, la entidad propone “implementar, de manera inmediata, un fondo especial” para asistir financieramente al sector “con un aporte por parte del Estado de 50 millones de dólares”, cuestión de “crear una herramienta que permitirá generar una solución de largo plazo a las recurrentes crisis tamberas”. También recomienda “transparentar los precios, generar un mecanismo contractual para subsanar la falta de poder de negociación, diseñar herramientas de amortiguación ante caídas importantes de los precios internacionales e implementar instrumentos financieros para la mejora o reconversión de los establecimientos tamberos”.

Señales favorables para la recuperación

En cambio, para el economista Javier Torre, de la cordobesa Fundación Mediterránea, el sector lácteo tiene buenas perspectivas de superar la crisis debido a la competitividad de los productos en la región y a un reacomodamiento de los precios internacionales.

“La lechería tiene muchas posibilidades de dar vuelta la página, fundamentalmente por la nueva política económica del Gobierno Nacional, que ya está mostrando resultados positivos”, indicó.

Según datos del INDEC, el volumen de exportaciones de queso durante el primer semestre del año creció un 21 por ciento respecto a igual período de 2015, alza a la que contribuyó Brasil, que duplicó sus compras de esos productos argentinos.

Pero las ventas al exterior de leche en polvo cayeron 11 por ciento entre enero y julio de 2016 con relación a los primeros seis meses del año anterior, debido al derrumbe económico de Venezuela, que era el principal importador en ese rubro.

“La segunda señal favorable para la sector lechero proviene de los principales mercados formadores de precios de lácteos”, dijo Torre, para lo cual puso como ejemplo que la leche en polvo de Nueva Zelanda promedió, a mediados de septiembre en los mercados internacionales, 2.850 dólares la tonelada, lo que significa una suba de 34 por ciento respecto junio pasado y un 32 por ciento por encima de los valores de 2015.

Para el economista, el primer factor de la crisis por la que hoy atraviesa el sector lechero comenzó hace dos años, cuando la coyuntura internacional dejó de ser favorable y el nivel de internacionalización de los productos lácteos bajó del 25 por ciento del período 2011-2013 al 18 por ciento en 2014.

“Esa baja de los precios internacionales y una fuerte pérdida de competitividad exportadora, por crecientes costos internos en dólares, coadyuvaron para que el sector lechero perdiera rentabilidad”, explicó Torre.

Dijo que los valores pagados a los productores “cayeron drásticamente, hasta ubicarse por debajo de sus costos”, dijo, tras lo cual expresó que “por suerte, ambas fuentes del derrotero –menores precios y competitividad–, parecerían estar solucionándose”.

“Esta incipiente coyuntura internacional positiva ayudará a mejorar la ecuación económica del sector, que precisa cuanto antes recuperar los niveles de inserción internacional logrados en 2011-2013 para recuperar la rentabilidad de los principales motores de la cadena: tamberos e industrias lácteas”, concluyó el economista de la Fundación Mediterránea.