Para la directora Noemí Dos Santos la celebración fue un día de encuentro

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Foto Gentileza Sofía Trobbiani

Lo sostuvo en el acto realizado en el SUM, lugar al que se debió recurrir por la lluvia que impidió que el acto se haga en la calle. Ana Kessler, ex directora de la Escuela Nº 11, donde comenzó a funcionar el jardín de infantes, dijo que la gestión de los directivos es la que determina el progreso de las instituciones educativas

La celebración del vigésimo quinto aniversario de la creación del Jardín de Infantes 912 fue llevada a cabo el pasado martes en el salón de usos múltiples de la institución, que estuvo colmado. La celebración estaba previsto que se lleve adelante en la calle Echeverría, pero la intensa lluvia obligó a cambiar los planes y el pequeño salón se vio desbordado.

Ello sin embargo contribuyó a darle al acto un ambiente muy familiar, ya que casi todos los presentes tenían alguna vinculación especial con el Jardín y esa simbiosis se notó a la hora de cantar el Himno, en el respeto con que se escucharon los discursos y los aplausos que coronaron los mismos.

Tras ser descubiertas un par de placas evocativas y los protocolos de rigor, tras el ingreso de las banderas y el Himno Nacional, habló Noemí Dos Santos, la directora del establecimiento en el que lleva transcurridos 23 años.

Día de encuentro

“Hoy es un día de encuentro; nos encontramos los de ayer con los de hoy. Los que soñaron y pensaron en el año 1991 la creación de un jardín de infantes para el barrio con el fin de acercar la educación a las familias en los primeros años y los de hoy, los que trabajamos día a día para brindar una educación de calidad a nuestros alumnos” indicó, agradeciendo a los que se atrevieron a soñar.

“Ya pasaron 25 años y no alcanzan las palabras para expresar tantas alegrías, tantos logros compartidos”, expresó Dos Santos. “Esta comunidad se caracterizó siempre por contar con asociaciones cooperadoras comprometidas, deseosas de brindarnos lo mejor y fue por ellos que muchas metas se pudieron cumplir. Desde el edifico propio allá por el año 1997, que con mucho esfuerzo logramos construir, hasta las actuales instalaciones que disfrutamos hoy” agregó.

“En el año 2005 se creó la primera sala de 2 años de la ciudad, fuimos pioneros en esta nueva experiencia”, recordó la directora. “En el año 2008 una nueva sección en el turno tarde, en el año 2010 se creó la primera sala en el turno mañana para satisfacer las necesidades de la comunidad, en el 2015 la apertura de una nueva sala de dos y en este ciclo lectivo la tercera sección, contando en la actualidad con 7 secciones y una matrícula de 152 alumnos” resaltó.

“En nuestro andar hemos encontrado autoridades y personas que siempre nos apoyaron y nos dieron respuestas positivas a nuestras inquietudes”, continuó Dos Santos.

Agradecimientos

“Un agradecimiento muy especial a todos aquellos anónimos que están con nosotros cada vez que los necesitamos, como también hacia todas las manos tendidas que encontramos y aportan su granito de arena para que podamos seguir creciendo”, puntualizó Dos Santos.

“También un agradecimiento muy profundo a las familias que cada día ponen en nuestras manos a sus hijos para que los acompañemos en esta hermosa tarea de enseñar, y a nuestros pequeños alumnos que nos motivan día a día para seguir creando y trabajando por ellos. Para finalizar solo me queda decir feliz cumpleaños mi querido Jardín de Infantes Nº 912”, cerró expresando con alegría.

Desmemoriada

Tras ella habló Ana Kessler, ex directora de la Escuela Nº 11, en una de cuyas aulas comenzó a funcionar el Jardín hasta que se construyó el edificio propio. “Soy una desmemoriada, siempre miro para adelante, para el futuro”, comenzó diciendo Ana Kessler. “Cuando se inició el Jardín no era esto”, dijo haciendo un gesto con sus manos para señalar el ámbito donde se desarrollaba el acto. “El Jardín comenzó en una sala muy pequeña de la Escuela de acá al lado (la Escuela 11) porque nosotras las maestras veíamos que los nenes que venían a nuestra escuela no tenían la oportunidad de ir a un Jardín porque les quedaba lejos”, recordó.

Luego de ello recordó Ana Kessler que el aula cedida al Jardín era muy pequeña, que un biombo de cartón la separaba de la preceptoría.

“Siempre digo que las instituciones educativas salen adelante por la gestión del directivo que las conduce”, sostuvo Kessler.

Evocó luego la creación de la comisión cooperadora y la campaña del ladrillo que se hizo en la comunidad para comenzar con el nuevo edificio. Además con cariño e ironía expresó: “Hoy los docentes hablan de articulación. Nosotras articulábamos porque no nos quedaba otra. Hacíamos los actos juntos, teníamos clases en conjunto…”.

“El mejor regalo que le podemos hacer a “Mimí” junto con su reconocimiento es que muchos de los papá que están hoy aquí fueron alumnos nuestros”, dijo la ex directora de la Escuela 11. “Si un papá elige la institución educativa a la que fue para sus hijos, es porque realmente allí se sintió cobijado y pudo aprender”.

Finalmente Ana Kessler adelantó que a fin de año Dos Santos se retira, e hizo votos para que quien tome la posta “siga adelante y pueda bregar por el crecimiento de esta hermosa Institución que tenemos hoy”.

Regalos y presencias

Hubo además intercambio de regalos, reconocimientos para la primera directora Vilma Martín, quien al recibir su recuerdo se fundió en un largo abrazo con Dos Santos. Hubo también reconocimientos para los primeros cooperadores, para docentes retirados, personal auxiliar y ex alumnos.

El cierre fue musical, los niños junto a una docente y algunos padres cantaron una canción, lo que llevó la evocación a un pico emocional.

Vale señalar que estuvieron el secretario de Gobierno de la Municipalidad local Guillermo Sol en representación del intendente Palacio, el Inspector jefe regional Fabián Palma, concejales de los distintos bloques que entregaron la declaración de Interés Municipal que aprobó el Concejo Deliberante, la presidenta del Consejo Escolar Sandra Ferreyra, entre otras autoridades políticas y educativas.