La investigación no involucra a la policía local

La policía de Coronel Suárez no está bajo la mira de la Justicia que investiga el caso de coimas y de recaudación de dinero de actividades ilegales, aseguró el secretario de Seguridad del Municipio. En la Plata hay seis comisarios incriminados, sobre quienes se libró una orden de arresto.

El secretario de Seguridad del Municipio, Guillermo Díaz Martínez, afirmó que “no hay indicios, ni denuncia alguna” como para involucrar a la policía local en el sonado caso de coimas que investiga una jueza provincial y que incrimina, por ahora, a seis comisarios de La Plata.

“Por la información que dispongo, las investigaciones no alcanzan a la policía de Coronel Suárez. Si hubiera una denuncia o la sospecha de un presunto ilícito tengo la obligación, como todo funcionario, de abrir un sumario y girar las actuaciones al ministerio de Seguridad y a la fiscalía que corresponda”, indicó durante una entrevista en su despacho que concedió a Nuevo Día.

La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, ordenó el jueves la detención de seis comisarios de la capital provincial bajo los cargos de recibir coimas y de recaudar dinero de actividades ilegales, como el narcotráfico, el juego clandestino y la prostitución, ilícitos en los que también estarían también incriminados policías de otras jurisdicciones.

La orden de arresto, que no se hizo efectiva porque la Cámara de Apelaciones debe resolver las solicitudes de los imputados de ser eximidos de prisión, comprende a los comisarios Darío Camerini, Roberto Caballo, Walter Skramowsky y Ariel Huck, quienes integraban la cúpula de la Departamental de La Plata, y a Raúl Frare y Federico Jurado, a cargo de dos seccionales de esa ciudad.

La causa de inició cuando, por una denuncia anónima, personal de Asuntos Internos de la policía provincial descubrió en una oficina de la jefatura de la Departamental platense 36 sobres tamaño carta con sumas variadas de dinero, que totalizaban 153.700 pesos, y que también tenían números que indicaban las comisarías que los habían enviado.



¿Abuso de autoridad?

Ante otra pregunta, Díaz Martínez indicó que desde diciembre pasado, cuando se hizo cargo de la secretaría de Seguridad, ha elevado al ministerio bonaerense de Seguridad y a fiscalías de Bahía Blanca “algunos casos de presuntos ilícitos” que incriminarían a personal policial de Coronel Suárez, pero se excusó de precisar número y otros detalles “hasta tanto no se expidan” el ministerio de Seguridad o la Justicia.

También se le consultó sobre una información, difundida por un portal de noticias de la vecina Saavedra, respecto al presunto abuso de autoridad contra un menor de edad por parte de un teniente de la policía local.

El secretario de Seguridad relató que ese episodio, de hace unas dos semanas frente a un hotel del centro de la ciudad, se originó por una llamada al 101 (emergencias) sobre la presencia de dos jóvenes aparentemente armados, razón por la cual concurrió un patrullero que estaba de ronda por la zona y personal de la comisaría de Coronel Suárez.

Explicó que, como la denuncia aseguraba que los dos jóvenes portaban armas de fuego, la policía “actuó como establece el protocolo para casos de esa índole”.

“Eran dos canillitas y fue un episodio menor. Uno de los chicos, de 17 años, evidentemente se asustó e intentó irse en un taxi cuando vio al patrullero. El taxista se dio cuenta de la situación y no puso en marcha el automóvil. Ese joven y el otro, uno o dos años menor, fueron llevados a la comisaría y luego entregados a sus padres. No formularon ninguna denuncia sobre abuso policial o malos tratos, así que no entiendo la razón de que ese sitio de noticias haya publicado algo así”, concluyó Díaz Martínez.