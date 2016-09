Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Nuevo Día recorrió las calles de la ciudad para preguntar a suarenses de distintas edades, profesiones y condiciones socio-económicas-culturales, qué obras públicas ordenarían realizar de inmediato y qué medidas adoptarían en caso de que estuvieran, por alguna circunstancia fortuita y al menos por un día, a cargo del Ejecutivo Municipal. Las respuestas no se hicieron esperar, pues los entrevistados se manifestaron predispuestos y lanzaron propuestas sobre una variada gama de asuntos de interés común, aunque predominó el tema de la limpieza de la ciudad y de la recolección de residuos. Las opiniones, que se transcriben a continuación, constituyen –por cierto- una interesante muestra de lo que los vecinos esperan de las autoridades comunales.

Claudio Rosales (empleado)

La limpieza en la calles es una de la cosas que cambiaría. Una de las primeras medidas que ordenaría sería modificar el sistema de barrido y de recolección de residuos. También cambiaría la atención de la guardia del Hospital y un tercer punto que me parece importante es que los funcionarios deberían prestar más atención para que se respeten leyes de tránsito. Trabajo en una esquina céntrica y veo infracciones a diario.

Carolina (odontóloga)

Lo que más me preocupa es la limpieza de la ciudad. Las autoridades tendrían que poner un poquito más de voluntad y accionar sobre ese punto. Otra cuestión es la de la inseguridad. Me parece que se está acrecentando y es un tema muy preocupante.

Darío (jubilado)

Si yo fuera intendente propondría mayor gestión y que todos los integrantes del gabinete participen activamente. También es necesario que haya un contacto más fluido con el Concejo Deliberante para sancionar normas que permitan enfrentar problemas fundamentales que está sufriendo la ciudad, como los relacionados con la venta de drogas y episodios graves de violencia.

Asunción Etcheverry (secretaria)

Cambiaria muchas cosas. Le daría más atención a la cuestión social y a la higiene…, la limpieza del pueblo es lamentable. Así que espero, ¡por favor!, que las autoridades se pongan las pilas para trabajar por la comunidad.

Natalia Weiman (docente)

Organizaría la municipalidad en cuanto a la cantidad de empleados y sus obligaciones. Luego comenzaría por reordenar la ciudad en general y, principalmente, me preocuparía por la nocturnidad.

Otilia (jubilada)

Cambiaría cosas para que la ciudad estuviese más limpia, porque hace un tiempo estaba mucho más ordenada. Cuando asumió este nuevo gobierno pensé que tendríamos una ciudad más linda, pero todo lo contrario, está muy descuidada. Otro tema a tener en cuenta es que la gente de campo está desesperada por el estado de los caminos. Tengo un amigo que vive en el campo y el camino para llegar a su establecimiento tiene pozos tan grandes que no puede transitarlo con su vehículo. Es un desastre y una pena. Sin embargo, como trato de ser positiva, pienso que las cosas van a mejorar.

José Luis (jubilado)

Haría algo con respecto al ruido molesto de las motos, algo que tenga que ver con alguna ordenanza o ley que impida esos ruidosos escapes y obliguen a poner silenciadores. También ordenaría más limpieza en la ciudad. De todas maneras, soy conciente de que no se puede hacer todo de golpe…, hay que “remar” mucho e ir paso a paso.

Teresa Luna (comerciante)

Coronel Suárez necesita más limpieza en las calles, hay muchas ramas tiradas por todos lados. Antes había gente que las barría, pero ya no se ven. En el centro más o menos la vamos pasando y no se nota tanto, pero hay barrios que necesitan orden y limpieza urgente. Si bien tuvimos durante más de un mes un paro municipal y dificultó mucho la limpieza de la ciudad, eso no puede ser excusa para no ponerse las pilas y comenzar a trabajar.

Susana (jubilada)

Hace poco que regresé a vivir a Coronel Suárez, pero recuerdo que antes la barredora municipal pasaba lunes, miércoles y viernes sobre un lado del cordón cuneta y los martes y jueves sobre el otro, cosa que me parecía muy práctico. Ese sistema obligaba a estacionar los autos sobre un lado u otro de la calle según los días establecidos para el trabajo de la barredora. Como ahora se estaciona sobre cualquier lugar, si las barredoras volvieran a funcionar les sería imposible llegar a limpiar bien toda la tierra y la basura que se amontona en el cordón cuneta.

Alejandra Rivera Estrada (martillera)

Lo primero que haría sería ocuparme del basurero municipal. Siempre pongo como ejemplo a Guaminí. Allá no hay basurero a cielo abierto, se limpian las calles de tierra y caminos y, por lo tanto, no se amontonan los residuos, no hay focos para que proliferen las ratas se extermina. Eso me parece impecable. En general no me gusta criticar o protestar, sino aportar ideas y soluciones, pero como creo que ya está todo inventado bien se pueden copiar ejemplos y hacer cosas buenísimas. Además, no permitiría que haya tanta basura tirada por todos lados: Sería más estricta en ese aspecto. También con lo del paro municipal, porque a cualquiera que no vaya a trabajar por muchos días seguro que lo echan. Otra cosa es que no se cobre en el hospital municipal a la gente que no puede pagar. En otros hospitales estatales es así.

Raúl (peluquero)

Si fuera intendente, aunque sea por un día, lo primero que haría sería arreglar las calles y los caminos rurales. Muchos caminos rurales están destruidos.

Dora (jubilada)

Lo primero que haría si fuera intendente es cambiar el sistema de limpieza y de recolección de residuos en la ciudad. Hay lugares donde se junta mucha basura por varios días.

Mirta Díaz (comerciante)

Primero que nada arreglaría las calles, porque algunas son un desastre. Se cobran demasiados impuestos y, a decir verdad, estamos cansados de pagar tantos impuestos. El tema de la limpieza es importante también. Y la gente que trabaja arreglando las calles tiene que estar debidamente capacitada y que haya técnicos supervisores controlando las tareas que se realizan.

Luis Javier Casanovas (ingeniero agrónomo y productor Agropecuario)

Trataría de hacer una buena administración con un Estado municipal chiquito, que permita con muy pocos impuestos mantener todo funcionando bien. Me ocuparía de hacer eficiente la gestión pública.

Sergio (comerciante)

Si yo fuera intendente tendría más sentido común, pondría a trabajar a todos de verdad. Dentro de la municipalidad hay muchos negocios, es un gran kiosquito. Hay que arremangarse y trabajar, hacer rendir el dinero público. Coronel Suárez es una ciudad que se ha quedado en el tiempo y el municipio se llenó de gente sin preparación. La mejor época y cuando esta ciudad progresó fue con el interventor municipal (Raúl) Pedernera (1976-1982). Él fue quien hizo las obras de desagüe pluvial, el edificio nuevo de la municipalidad, el tanque de agua y la distribución de la red, cloacas, la planta depuradora, la ruta 85, la central eléctrica, el hospital municipal, la pista de aterrizaje para aviones y otras cosas. Fueron seis años de progreso y desde ese entonces no se han hecho obras de verdad.

Germán Cabello (jubilado)

Capacitaría de forma eficiente a los trabajadores municipales en general y me ocuparía para tener un sistema eficiente de limpieza de la ciudad y de recolección de la basura.