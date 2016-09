Calurosa adhesión popular en el desfile cívico

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Las delegaciones que muestran el empuje educativo, social y cultural del pueblo pasaron ante el palco, ubicado frente a la Delegación Municipal en la calle 9. Más de 40 instituciones registraron su paso por el lugar

El desfile cívico es una de las cuestiones que no pueden estar ausentes en estas latitudes cuando de aniversarios o festejos populares se trata.

El 104 aniversario de Huanguelén en ese sentido no se diferencia demasiado de otros, pero si tuvo algunos tintes que son diferentes. Por un lado las más de 40 instituciones lo hacen a paso ágil, lo que no demora demasiado en concretar la manifestación y en el cual además del paso portando banderas y estandartes, se procura hacer una demostración y no siempre se logra, de lo que cada institución puede ofrecer.

La animación musical estuvo a cargo de la banda de los Húsares de Pueyrredón con asiento en Pigüé y como en casi todo desfile, un amplio e irrestricto apoyo popular. También para destacar la actitud del intendente Palacio y sus funcionarios. Lo normal ha sido que ni bien da la espalda al palco el último en desfilar, las autoridades se suban a sus vehículos saludando a poquitos y con rápido destino Coronel Suárez. Palacio no, se quedó, miró bailes, recorrió los stands de la plaza, dialogó con todos, sus funcionarios también se mantuvieron en el lugar.

La tradicional solicitud de permiso estuvo a cargo de tres instituciones que trabajan con la discapacidad: la agrupación de equinoterapia, ADISCA (Asociación de Derechos para Personas con Discapacidad) Huanguelén y el Taller Protegido tuvieron la tarea. Luego en una mesa fue depositada la imagen de San Patricio, en honor a los 50 años de la capilla, de cuyos pormenores se habla en otra parte de este suplemento.

Vale sin embargo explicar que tanto Casey, como Gahan, que estaban emparentados, eran irlandeses y como se sabe el santo patrono de esa república es San Patricio y de allí que cuando el padre Jacobo Fidersek impulsó la erección de esa y otras capillas, la familia Cavanagh, también del mismo origen, solicitó que llevase el nombre de ese santo y así se hizo.

Al terminar el desfile, la imagen marchó en manos de sus portadores, de nuevo a la capilla del Barrio San Cayetano que fue desde donde fue traída.

Fuerzas vivas

Desfilaron instituciones educativas de los distintos niveles, varias de ellas, sobre todo los jardines, lo hicieron de manera alegórica, hasta acompañados por una comparsa que bailaba al son temas populares que representan esta expresión artística.

Los Bomberos Voluntarios de Huanguelén y Coronel Suárez con todo su potencial ubicaron en uno de los laterales de la plaza la monumental escalera, para presentar a la población una demostración de los servicios y las utilidades que prestan.

EL Club Atlético Huanguelén hizo su paso portando una gigantesca bandera verde y blanca, los colores que identifican al club y una gran cantidad de deportistas de todas las disciplinas que tienen manifestación en la entidad.

También lo hicieron el Hospital Municipal, las fuerzas policiales con asiento en Huanguelén, la Cooperativa Eléctrica, entidades privadas, entidades tradicionalistas de a caballo con sus respectivos emprendados; aperos que tanto gustan y que al mismo tiempo desvelan a quienes hacen del caballo una de sus pasiones.

El desfile fue organizado por la Delegación Municipal y actuaron de locutores Natalia Ciani y Marcelo Castorina, mientras que en el comienzo el Intendente Municipal Roberto Palacio brindó un breve mensaje saludando a la comunidad por este nuevo aniversario.

Palacio dijo: “Seguramente a ustedes le va a ser mucho más grato ver la cantidad de instituciones que se van a presentar en este desfile. Como siempre decimos y transmitimos, sostenemos que todos juntos podemos hacer más. Feliz cumpleaños Huanguelén”

En el momento en que hacía su paso frente al palco oficial un automóvil llevando a varios de los Destacados de la Noche de Gala, el Intendente invitó a que suban al palco y en un lugar de privilegio lo ubicó a don Martín “Chito” González.

El día se presentó verdaderamente especial para estar en el lugar del desfile mientras en todo el contorno de la plaza San Martín se ubicaron carpas y puestos de comida o ventas de distintos artículos, todo a beneficio de las entidades de bien público. La tarde se prolongó con diversas presentaciones artísticas que se organizaron en un palco montado frente a la Delegación Municipal.