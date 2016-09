Este año los comerciantes acompañaron a sus empleados

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

En el Día del Empleado de Comercio, fueron mayoría los comercios suarenses que dieron asueto a sus empleados, en lo que marca una novedad con respecto a años anteriores, en los que los comercios atendían normalmente. Incluso, las principales cadenas de supermercados fueron las primeras en sumarse a este día en beneficio de los trabajadores del comercio

Así, la ciudad lució el lunes como un día feriado, ya que sólo aquellos comercios atendidos por sus dueños abrieron sus puertas. El combo de bancos abiertos y comercios cerrados presentó una imagen poco común en la ciudad.

Fabián González, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio remarcó que este hecho marca una diferencia sustancial con otras oportunidades, cuando debió salir a pedir coherencia y que los empresarios cumplieran con el día de descanso para sus empleados.

“Hicimos una recorrida por la ciudad y pudimos observar que esta vez los empresarios y comerciantes han respetado el día del empleado de comercio. Esto es fruto de largas conversaciones y un logro para los trabajadores”, remarcó.

“También me he encontrado con comercios que no tienen empleados, que también cerraron sus puertas en el día de hoy. Podemos decir que en Coronel Suárez se respeta a los empleados, y eso habla a las claras de la calidad de personas”, añadió.

Ahora, explicó el dirigente, queda conversar para que a fin de año se respeten los días de las fiestas, y “que se cierre a un horario coherente para que todos puedan festejar con sus familias”.

Recomposición salarial

González también se refirió al reclamo realizado a nivel federación al gobierno nacional, para que se reabra la paritaria con las cámaras empresariales. Los mercantiles habían logrado un 20% de aumento para los primeros seis meses del año.

“Acá tenemos que hablar de una gran mentira del gobierno nacional, que nos hizo arreglar por los primeros meses del año y ahora quedamos muy por detrás de la inflación general”, dijo.