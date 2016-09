Gustavo Anzorena cumplió su sueño: Cruzó el Canal de Beagle sin protección térmica

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

“Quizás me encuentre nadando el próximo año, ya me invitaron y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Estoy feliz, fue una experiencia increíble, estuve muy concentrado para hacer bien cada una de las brazadas y la resistencia en el agua, el entrenamiento que realicé en Coronel Suárez durante todo el año me sirvió, estoy agradecido, orgulloso y satisfecho”, exclamó el profesor Gustavo Anzorena en comunicación telefónica con Nuevo Día a escasos minutos de finalizada la travesía.

A las 6 de la mañana, con los primeros rayos solares que brotaban del horizonte boreal de la fría Ushuaia, partió el suarense profesor Gustavo Anzorena junto a 7 nadadores hacia Puerto Navarino (Chile), preparado para llevar adelante el sueño de cruzar el Canal de Beagle, recorriendo 14 kilómetros por las heladas aguas del Fin del Mundo.

Ya en tierra chilena y tras una sencilla ceremonia de inauguración oficial del “Cruce del Canal de Beagle” por parte de la organización Swin Argentina cuyo director es el destacado nadador Matias Ola, fue una joven descendiente de una comunidad originaria Yaman quien realizó el nado simbólico de apertura, junto al primer relevo un nadador de San Pedro –pcia de Buenos Aires--.

Luego los sucedieron en los relevos, un nadador de Capital Federal, el tercero de la provincia de Tucumán, el cuarto el suarense Gustavo Anzorena, el quinto de Mar del Plata, el sexto de Viedma y el séptimo de Río Grande.

“Con este equipo de nadadores recorrimos el primer tramo sobre aguas chilenas porque finalmente los otros 9 nadadores que integrarían el primer equipo no pudieron hacerlo”, explicó Anzorena en comunicación telefónica y agregó “los relevos que en principio iban a ser de 5 minutos y finalmente fueron de entre 10 a 12 minutos.

“En mi caso fue especial de 12 minutos porque la embarcación que traía mis relevos se rompió y tuve que estar un poco más en el agua, por suerte siempre estuvo muy tranquilo y el entrenamiento realizado me sirvió para resistir sin inconveniente”.

Indicó que según el Reglamento de la Travesía, durante los 14 kilómetros del cruce “siempre debía haber un nadador en el agua” y era obligatorio que al momento del relevo, el nadador que entraba al agua debía tocarle la mano al otro, pero con el cuerpo sumergido totalmente en el agua, sin que ninguno de los dos tocara la embarcación para así seguir nadando.

Así Anzorena llegó a aguas Argentinas, donde además tuvo la oportunidad de realizar otro relevo.

“Hubo muchos nadadores que en los últimos kilómetros estaban acalambrados, cansados o con miedo porque el mar estaba muy picado, había mucho viento con una temperatura del agua que rondó entre los 4° a 5° C”, describió.

“Me sentí muy bien, obviamente que cuando salí del mar tuve temblores como todos los demás nadadores a excepción de los rusos que están muy acostumbrados al frío extremo” indicó al hacer referencia al ruso Roman Karkachef que lo acompaña en la foto, quien es parte de la Comisión de Natación de Invierno Internacional, “Roman aparte de nadar era un veedor, ya que el año que viene es muy probable que una de las fechas de natación de invierno a nivel Mundial se realice en Ushuaia”.