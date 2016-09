Daniel Maier se siente con ganas de avanzar

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Daniel Maier es el nuevo director de la Escuela Agropecuaria luego de una dilatada trauyectoria como docente. Dijo que en ese lugar complementa sus tres pasiones, la docencia, la veterinatia y el campo

Fue puesto en funciones el último 5 de septiembre. Adelantó que avanzan en los exámenes para certificar “Calidad Educativa” a través de la Fundación Bunge y Born y el Proyecto Alfredo Hirsch como así también organizan la próxima Cabalgata 2016, la Bicicleteada para los jóvenes de 3° año y la Expo Agropecuaria.

Con 15 años como docente en la Escuela Agropecuaria, el profesor Daniel Maier en dialogo con Nuevo Día expresó su profundo agradecimiento al equipo directivo de la escuela que confió en él para ocupar el cargo y continuar la tarea de los directivos anteriores, Roberto Palacio y Silvia Kolonskiy; en la importante labor de educar a más de 250 jóvenes alumnos que a diario transitan y viven en las instalaciones de la Escuela Agropecuaria de Coronel Suárez.

“La responsabilidad es muy grande pero tengo a un equipo consolidado que me apoya por lo que me siento muy contento y con ganas de avanzar en diferentes proyectos que coloquen, aún más, a la Escuela Agropecuaria en la excelencia educativa por la que trabajamos durante años”, afirmó Daniel Maier.

Estudiante de la carrera de Veterinaria, faltándole poco tiempo para recibirse, cuestiones familiares hicieron que tuviera que volver a Coronel Suárez y dejara inconclusos sus estudios. Poco tiempo después fue convocado para tomar horas como docente, en el año 1987 en la Escuela Secundaria N° 2 de Pueblo Santa María.

“Me encantó la docencia porque me mantenía en actividad de constante aprendizaje. En mi casa, sobre todo mi padre –Héctor Maier—siempre nos inculcó la importancia de estudiar como medio para la superación como persona”, indicó.

En el año 1994, mientras trabajó durante 15 años en la fábrica –por ese entonces GATIC—y a su vez tenía horas como docente decidió estudiar Técnico Superior en Computación, luego realizó dos años de capacitación docente para formarse en las carreras pedagógicas; para dedicarse exclusivamente a la educación a partir del 2001.

De hobby a profesión

“Allí deje la fábrica y comencé a trabajar en la Escuela Agropecuaria además de contar con diversas horas titulares en otros establecimientos educativos; algo que comenzó como hobby terminó siendo mi profesión; igualmente debo admitir que la parte agropecuaria me encanta, por lo que la labor en la escuela hizo confluir mis tres grandes pasiones, mis estudios veterinarios, mi experiencia en el trabajo en el campo y los estudios de computación”, resumió.

“Si hay algo que tengo de legado de mi familia es que si uno emprende algo con mucha responsabilidad, tesón, pasión y compromiso siempre los resultados son buenos; si bien debo confesar que extraño todavía dar clase, sobre todo el contacto con los chicos; la responsabilidad de la dirección me abre un horizonte donde poder generar proyectos pensando en la educación de todos los alumnos”.

El equipo de la Agropecuaria

“Somos muchos los que queremos a la escuela y que hemos trabajado por la excelencia que ostenta en la actualidad”, afirmó el director al hacer referencia a los valores fundamentales que inculcan a los egresados: valores para la vida. Además valoró el equipo directivo que lo acompaña, calificándolo como: “un puntal importante en su trabajo al frente de la escuela”.

“Marcela Lodos como secretaria hace años trabaja en la institución, Viviana Naomik como Vice-directora sumado a un excelente grupo humano que hace más sencilla mi labor y si bien hace apenas una semana que asumí, mi trabajo como docente, ha hecho que conozca el funcionamiento en la escuela y en estos primeros días me he dedicado a indagar en los temas en que no estaba tan informado”.

Subrayó el aporte y el trabajo comprometido que realiza la Asociación Cooperadora, ya que a través de ellos se canalizan muchas de las acciones que realiza la institución educativa.

“Los egresados sienten a la escuela como propia, tienen un sentido de pertenencia especial; se respira otro aire en la Escuela Agropecuaria, como que no tenemos límites”, afirmó al asegurar que son cada vez más los ex alumnos, ahora profesionales que vuelven a Coronel Suárez y solicitan dar clase en la escuela, como forma de devolver ese bagaje educativo y formativa que ellos mismos experimentaron.

Formación para la Vida

Indicó que unos de los objetivos de la Escuela Agropecuaria es formar a los jóvenes para la vida; brindándoles los conocimientos y herramientas necesarias para que ellos puedan ser emprendedores que generen valor agregado a sus producciones.

En tal sentido destacó las políticas educativas que en la actualidad se proyectan para las Escuelas Agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, encaradas por el nuevo director Oscar Bernal que busca justamente que los jóvenes puedan generar sus propios emprendimientos productivos.

“Desde el primer año los chicos trabajan en apicultura donde trabajan en el armado de los cajones hasta la extracción de la miel al igual que con cunicultura; en segundo año avanzan con avicultura desde la cría de pollos hasta la faena donde realizan tareas de control de peso, calidad, estudian las variables de mortandad; un trabajo muy profesional”, adelantando que con pocos detalles a realizar, según le expresaron técnicos del Ministerio de Agro Industria de la Provincia de Buenos Aires, se podría habilitar para que la producción de la escuela se pueda comercializar a la comunidad.

Además indicó que como todos los años realizan las evaluaciones para certificar “Calidad Educativa” a través de la Fundación Bunge y Born y el Proyecto Alfredo Hirsch.

“Los alumnos de 6° tuvieron un curso de Agricultura de Precisión y los chicos aprendieron la manipulación de las nuevas tecnologías como el GPS y el Dron para marcar campos; la semana que pasó tuvieron otra capacitación en Problemas Habituales de las Empresas Agropecuarias con varios días de estudios intensivos”, comentó.

Recertificación

Aseguró que para mantener la certificación y poder recertificar cada tres años, se auditan internamente todos los procesos y actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, lo que permite ver y monitorear el desarrollo del Sistema de la Calidad.

En tal sentido ratificó que a partir de la participación en el Proyecto Alfredo Hirch la institución logró cambios sustanciales en materia de calidad educativa.

“La participación en este proyecto posibilitó la certificación bajo normas internacionales (ISO 9001) en el Sistema de Gestión de la Calidad; además mejoró las competencias de los docentes en materia de calidad educativa con intensas capacitaciones; a su vez tenemos la posibilidad de mejorar las mediciones de resultados en matemática, lengua y producción agropecuaria a partir de las evaluaciones cruzadas en esas áreas y sobre todo el control permanente de los distintos procesos críticos, con el apoyo de diferentes observadores externos, mediante la realización de auditorías cruzadas entre escuelas”, indicó.

La cabalgata de la Agropecuaria y bicicleteada para los de 3° año

Al hacer referencia al viaje de estudio que realizan a modo de viaje de egresados los jóvenes de 6° año de la Escuela Agropecuaria, Maier indicó que “…ese proyecto fue una idea brillante que surgió de una charla entre el Gringo (Gustavo) Cerri, Daniel Schmidt y Pachi (Roberto) Palacio y fue realmente extraordinario lo que generó en los jóvenes; yo me integré al equipo en el segundo año de cabalgata y este año cumplimos la número dieciséis”, comentó.

Este año los jóvenes egresados partirán a caballo el próximo 25 de octubre y para ello los alumnos ya comenzaron con las prácticas en la quinta Cutchinave.

“Después de la cabalgata los chicos vuelven de otra manera. Es increíble como ellos mismos desde el momento que ingresan a la escuela en 1° año su objetivo máximo es llegar a la cabalgata, es un viaje donde se trabaja mucho la unión del grupo, lo importante de las pequeñas cosas para la vida; la amistad, el compañerismo, la familia; realmente es una experiencia única”.

Y posteriormente, por segundo año consecutivo se realizará la bicicleteada hasta Santa Clara (40km) para los jóvenes de 3° año del establecimiento educativo.

“Es un campamento de integración que la verdad el año pasado dio muy buenos resultados en los chicos”, afirmó.

La Exposición Rural y la Expo Agropecuaria

Adelantó que la escuela estará presente en la Exposición Rural de Coronel Suárez, por lo que los alumnos ya están trabajando en el stand que presentarán.

Con respecto a la exposición que realiza la propia Escuela Agropecuaria, donde los 6° años de las diversas escuelas del nivel primaria visitan el establecimiento para conocer el plan de estudio que brinda la institución agropecuaria, Maier indicó que, están analizando la posibilidad de darle este año una mirada hacia el sector productivo, como forma de no paralizar por completo la escuela y que en las aulas continúen con el dictado normal de clases.

“Este año fue difícil para los chicos porque se perdieron días de clases, por eso se planteó encarar la expo desde el lado de la producción que va por afuera de la escuela para mostrar cómo trabajan los chicos”, adelantó.

Taller de Prácticas Profesionalizantes

Destacó el apoyo recibido por parte del Director Provincial de Educación Agraria, profesor Oscar Bernal y las políticas educativas proyectadas para las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, haciendo especial hincapié en la producción con valor agregado y en fomentar en los jóvenes la idea del emprendimiento productivo con una mirada empresarial, capacitándolos para que puedan gestar una pyme agropecuaria.

“En su visita Bernal felicitó por el excelente estado en que encontró a la escuela, escuchó nuestras necesidades y se puso a total disposición”, indicó Maier quien agregó que con Bernal analizaron el impulso de los proyectos de prácticas profesionalizantes para los alumnos de 7° año que aspiren al título de Técnico Agropecuario.

En tal sentido explicó que para que los jóvenes accedan a la tecnicatura no sólo tienen que aprobar todas las materias, sino que además deben realizar 200 horas de Prácticas Profesionalizantes en lugares productivos, que les brindan a los alumnos las herramientas para tomar real dimensión de cómo funciona el mundo agroindustrial.

“Tenemos acuerdos con entidades públicas como INTA, Senasa y empresas privadas agrarias como Santo Tomas de las Sierras donde los chicos el año pasado estuvieron trabajando en la parte de cabañas”, señaló.

“En la actualidad tienen prácticas internas, en estos momentos manejan un feedlot en la chacra municipal pero aún falta la aprobación por parte de la Dirección General de Escuelas Agropecuarias para las prácticas externas, pero con el apoyo de Bernal seguramente en breve estaremos trabajando”.

“Las escuelas agrarias son un pilar de la comunidad y por eso nosotros trabajamos con una mirada a largo plazo con el objetivo de brindarles a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que puedan generar sus propios proyectos productivos, dándole valor agregado a la producción", finalizó el flamante director de la Escuela Agropecuaria, profesor Daniel Maier.