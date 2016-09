Para Verónica Kenig el arte es un lugar de descubrimiento

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La artista Verónica define su trabajo como un lugar de descubrimiento

En una charla con Nuevo Día en su Taller de la Calle Brown expuso sus inquietudes, sus sensaciones. Dijo que trata de mantener su humildad para seguir creciendo. Recomienda a sus alumnos que no se encierren en un determinado lugar “Hay que abrir la cabeza” dijo. La cerámica y la vitro fusión como expresiones artísticas

Si se trata de encasillar a una persona en determinado ámbito particular, sin duda el lugar será aquel en cual desarrolla su actividad más visible. Pensando de este modo sin duda se podría ubicar a Verónica Kenig como docente de arte. Pero la definición, es un corsé muy ajustado que no expresa ni su mundo creativo, ni su mundo interior y en rigor ningún encasillamiento define a ninguna persona.

En ella por su espíritu creador, su búsqueda interior, su compromiso con lo que hace, la responsabilidad que aplica, su inquietud por llegar un poco más allá no acepta una definición única y exclusiva.

Todo surge a medida que se va charlando con ella, donde desde su figura diminuta, va expresando con mucha fuerza su mundo interior, tanto que un mechón de pelo que amaga con taparle un ojo, se queda en su lugar, acaso porque sabe que no habrá de lograr su cometido por la convicción de su dueña. Convicción, es tal vez la palabra más adecuada para definir el mundo de Verónica, pero no a su persona.

Dicen que las casas toman el espíritu de quien las habita. La afirmación en el caso del Taller de la Calle Brown de Verónica Kenig al menos es real o al menos lo es para quien escribe. Ni bien traspuesto el portón de calle, una escultura en material reciclable, la puerta abierta, una mesa muy grande, las paredes decoradas con cuadros de su dueña son los elementos que hacen sentir que allí la creación está en todos lados, más sabiendo que en ese lugar, la creación le fue ganando espacio a la morada y que hoy esté totalmente dedicado a las diversas actividades que propone Verónica con sus alumnos.

Un lugar de descubrimiento

“Yo veo al arte como un lugar de descubrimientos e investigación”, dijo al hablar de su sentimiento con respecto a sus gustos. “Pero a mí me gustan muchas cosas no solamente el arte. Me gusta la medicina, me gusta la ciencia… Entonces el arte permite, jugar, experimentar, ensayar y eso es espectacular”.

En sus genes habitan mucho las expresiones que alguna vez ensayaron sus abuelas. “Sus actividades era la costura, el bordado… esas cosas están en la memoria. Esas cosas estaban directamente relacionadas con lo estético… Yo le llamo la memoria de las manos. Cosas que están guardadas en lugares que van más allá de la razón y eso cuando uno trabaja empieza a emerger”.

Danzas clásicas

“En mis comienzos hice danzas clásicas”, recordó Verónica. ”Me gustaba mucho la música y siempre estaba con instrumentos. No lo seguí por un tiempo muy prolongado, pero siempre me gustó. Más entrada en la escuela secundaria me comenzó a gustar las artes plásticas y allí encontré mi identidad. Un lugar donde uno tiene su mundo y donde uno puede decir y edificar en un lenguaje distinto, una forma de expresarme”.

“Ahora tengo mucha actividad en lo educativo y la docencia me gusta mucho, respeto ese rol, lo tomo con mucha responsabilidad y me quita mucho tiempo, para la creación en sí misma”, reconoció Kenig.

La cerámica y su lenguaje artístico

“Lo que he estado haciendo mucho este año, es trabajar en la cerámica”, explica Verónica Kenig para poner en contexto su caminar por lo estético en la actualidad. “Para lo cual he viajado mucho. Eso porque es un mundo muy amplio y diverso y que necesita mucho estudio, ya que se aplica la química. Me gusta eso de trabajar con las temperaturas, con diversos suelos. Ver qué sucede con las arcillas si uno le va a agregando elementos. Todo eso me pareció muy interesante”.

“Para aprender todo esto estoy viajando a Bahía Blanca, donde hay gente muy interesante, como Graciela San Román”, explicó Verónica. “Estuve haciendo cursos con Alejandro Correa, que es químico, quien nos aporta esos conocimientos. También con Silvia García que ha trabajado en muchos seminarios que tienen que ver con la impresión en la cerámica, con los calcos vitrificables. Y con todas las cuestiones que hacen que la cerámica se aleje de lo artesanal, para convertirse en lenguaje artístico. Tengo el horno en el taller y estamos haciendo las primeras pruebas”.

“Para instruirme en vitro fusión, estoy viajando a Buenos Aires para estudiar con Daniel Ajaviar. No estoy haciendo vitrales, pero si vitro fusión de a poco, porque todo tiene su técnica”, reconoció. “Es muy importante saber las temperaturas del horno, ya que cada horno es un mundo y hay que aprender a interpretar el lenguaje de las temperaturas y como trabajar los materiales. Es todo muy interesante pero lleva mucho tiempo la investigación. Es como una ciencia, hay que llevar muchos registros”.

“La tarea docente abduce”

¿El hecho de dedicarle muchas horas a la docencia no le limita la posibilidad de expresarse?

La tarea docente abduce un poco, porque siempre se está pensando en el otro. Cuando pienso en el lenguaje del otro, va quitando cosas, pero a la vez enriquece un montón. Hay que equilibrar esas cuestiones.

En el taller la gente tiene un espacio de búsqueda personal, que me enriquece en lo espiritual y lo personal. Trato de equilibrar todo eso, porque en el mundo de lo artístico uno tiende a encerrarse mucho en sí mismo, tiende a elevar el ego y algunas cuestiones que trato de evitarlas, de compensar y nutrirme, en las cosas que son interesantes para el espíritu.

Al hablar del ego, sin duda es el ego el que hace que la auto exigencia sea mayor. ¿Verdad?

Sí. Uno debe ser muy crítico, agradecido con lo que se hace y valorar lo que se hace. Cuando uno valora lo que uno hace no significa que uno sea egocéntrico. Quiere decir que tiene mucha autoestima y que valora lo bueno. Pero también tiene objetividad y trata de superarse.

Trato de ubicarme en un punto neutro. Soy crítica con lo que hago y lo valoro, para superarme. Pero siempre con esta cuestión del equilibrio. A veces cuando uno hace algo bueno y le gusta, es como que hay que considerar que uno siempre tiene mucho para aprender. Debo tratar de mantener la humildad para crecer más.

La expresión

Además de lo que hemos venido hablando de la cerámica y la vitro fusión. ¿En qué otras cosas expone su necesidad de expresarse?

Primero estoy con esto de la cerámica y lo tridimensional. Me gusta mucho. El año pasado estuve trabajando con Juan Valenzuela que venía los sábados a dar un taller municipal, que se llamaba los sábados de Cultura y con ello trabajaba en instalaciones. En eso trabajo hoy y leo mucho sobre el tema.

Mi intención es trabajar en obras donde se incorporen los lenguajes de manera integrada. Pretendo que el dibujo, el grabado, la pintura… no estén separados, sino que haya un lenguaje donde uno encuentre el material más apropiado para lo que haya que decir en cada momento.

He hecho experiencias en resina… En distintos materiales que me han permitido ir explorando más el concepto. Tuve un momento donde a través de una clínica con Carla Rey, que viajaba a Isidoro, donde hicimos una investigación y me gustó mucho.

Lo que pasa es que el trabajo conceptual te lleva a indagar, compromete mucho y la obra pasa a un plano que no es protagónico. Es más importante la idea y la experiencia. Que es lo que a veces pasa con el arte. Hay mucho registro de lo que pasa más allá de la obra.

¿La auto exigencia no produce estrés?

No. Porque la exigencia sobre algo propio no lo produce, si sobre algo externo. Cuando la exigencia es para lograr algo es para uno mismo y no para lo que los demás esperan de uno. Hay que saberlo negociar.

A veces pasa que se espera de uno y hay que aprender a diferenciar lo que le interesa y que no le interesa. Aprender a decir que no, es también disfrutarlo. Me parece que está bien exigirse, porque tiene que ver con la evolución de la persona. Con la edad esas cosas se ordenan.

Indagar en varios lenguajes

¿Qué orientación da a sus alumnos al momento de que comienzan a expresarse estéticamente?

Lo que prefiero desde mi rol docente es ir descubriendo. Cada uno de nosotros tiene un fuerte. Yo entonces prefiero que se ejerciten en el dibujo, la pintura… Muchas veces hay quien dice: “Yo quiero dibujar y nada más”… Creo que hay que indagar en varios lenguajes. Si bien siempre hay un lugar donde se logran mejores expresiones. Entonces siempre hay que mantener la cultura del trabajo. Uno puedo ser muy talentoso, pero si no hay trabajo, perseverancia, búsqueda y apertura mental, no se llega a ningún lado.

Sucede que vienen algunos chicos con una idea preconcebida. Pero hay que abrir la cabeza porque es la manera de descubrir cosas distintas y si se quiere seguir con esas ideas que se trajo, lo puede hacer después. Pero primero debe ejercitarse, ver referentes de la historia del arte.

Hay que ampliar su acervo cultural, hay que aprender a ver, hay que ejercitar la mirada, hay que ver libros, o utilizar Internet que es una herramienta impresionante. Allí hay de todo y se puede ver lo que pasa en cualquier parte del mundo y cuál es la búsqueda. No hay que quedarse en lo práctico. A mí me gusta leer sobre arte. Me da una fortaleza importante a mi trabajo.

Además de leer. ¿Escribir?

También. Escribir sobre lo que uno hace organiza mucho. Cuando alguna persona va produciendo. Nos sentamos y hacemos algunas preguntas como para que puedan tener una lectura sobre su práctica. La escritura produce algo muy interesante. El orden.