Presentaron herramientas para tomar decisiones políticas transparentes

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El Intendente Roberto Palacio elogió la presencia del Dr. Julio Conte-Grand en Coronel Suárez.

Se realizó la presentación del programa de Cooperación de Asistencia Legal y Técnica, a municipios de la sexta y séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

La jornada para la presentación del programa Asistencia Legal y Técnica, se llevó a cabo ayer por la mañana, en instalaciones de la Asociación Española de Coronel Suárez, siendo esta ciudad sede para dicho encuentro, con la organización de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires.

El encargado de presidir la charla fue el Intendente municipal Roberto Palacio, acompañado por la destacada presencia del Doctor Julio Conte-Grand secretario legal y técnico de la provincia, la senadora provincial Nidia Moirano y el asesor legal y técnico de la municipalidad César Elorriaga.

Información rápida y ágil

César Elorriaga dijo que la importancia de estos programas es acercar a los municipios a los centros de información, y poder compartir de forma ágil y rápida, las experiencias de cada uno, poniendo especial énfasis en la toma de decisiones. Esto va a mejorar las cuestiones legales, que repercutirá en la gestión política que los Intendentes deben llevar a cabo, y en consecuencia, va a mejorar la situación de la sociedad, agregó Elorriaga.

“Tenemos que ser conscientes que estas nuevas herramientas que se están implementando nos sacan de la zona de confort, y nos obliga a comprometernos al desarrollo, la importancia de aprender a usar estas plataformas radica en poder compartir de forma rápida las normativas que cada uno de los municipios van generando” concluyó el Asesor Legal del municipio.

Las leyes son de todos y para todos

La Senadora, por su parte agradeció la presencia de todos los concejales de la sexta sección electoral, y recalcó la carencia técnica y administrativa que se tenía hasta hace un tiempo atrás. “Esta posibilidad de capacitación es algo que hasta hace muy poco no me imaginaba que se podía dar, lo considero fundamental porque la gente quiere legisladores y concejales honestos, pero también capacitados, asique a estas herramientas técnicas y legislativas no debemos dejar de usarlas y aprovecharlas”, indicó Moirano.

“Como dice la gobernadora María Eugenia Vidal, estamos gobernando para todos los bonaerenses, por eso las invitaciones son para Cambiemos y para todos los partidos políticos, porque las leyes son de todos y para todos. Debemos aprovechar estos momentos y seguir en el camino de construcción del ámbito legislativo provincial y municipal” finalizó la senadora Nidia Moirano.

“Debemos capacitarnos a diario”

El Intendente municipal Roberto Palacio, destacó y consideró importante la visita del Dr. Julio Conte-Grand y de todo su equipo que llevó a cabo la jornada de capacitación.

El Intendente expresó que “como educador de toda la vida considero que en todo lo que se refiere a capacitación debemos estar de acuerdo en hacerlo a diario, a los intendentes nos interesa y mucho, en especial lo que respecta a la parte legal y técnica”

“Es importante que los funcionarios, concejales, diputados y demás, estemos capacitados para gobernar a todos entre todos, esa es la idea” opinó Palacio.

“En Suárez, el cambio ha llegado gracias al trabajo en equipo”





El secretario legal y técnico de la provincia de Buenos Aires Dr. Julio Conte-Grand agradeció a los anfitriones, y expresó “no puedo dejar de decirlo así, ‘Pachi’ Palacio un amigo, que viene trabajando con mucho esfuerzo junto a su equipo para la recomposición de Coronel Suárez y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la provincia”.

“Coronel Suárez es un ejemplo de lo que es el trabajo en equipo y las pruebas están a la luz, y van apareciendo resultados que demuestran que el cambio ha llegado” se explayó Conte-Grand.

En tanto, elogió la presencia de la Senadora Provincial y su esfuerzo por participar a la jornada en la ciudad, y agradeció a los demás concurrentes de las diferentes secciones por incorporarse al equipo de trabajo planteado. Además, hizo hincapié en la apertura y predisposición de cada uno de los asesores y secretarios legales y técnicos de los municipios, con independencia de los partidos a los que representan, y sin estar en medio una campaña política o candidatura, sencillamente con la convicción de mejorar las condiciones de las decisiones políticas para poder avanzar en la recomposición de la provincia y poder mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes, manifestó el secretario provincial.

Dijo que algunas de las herramientas de gestión presentadas, son para cubrir la necesidad de desarrollar los boletines oficiales para poder alcanzar el recaudo de la transparencia de los actos de gobierno, para que se conozca lo que se está haciendo y poder perfeccionarlo, a través de la comunicación con el pueblo.

“La perfección obliga al diálogo y el diálogo ayuda a la perfección, y en el plano de las decisiones políticas y los actos de gobierno nada mejor que la transparencia”, indicó.

“Estamos trabajando para toda la comunidad, para mejorar las condiciones de vida y es muy importante entender que trabajamos para las generaciones futuras, que quizás nunca veamos, pero en cada uno de los actos en que nosotros acompañamos con nuestro asesoramiento están presentes”, afirmó Julio Conte-Grand.

El objetivo que se planteó fue el de cubrir las necesidades y contribuir con el fortalecimiento de la gestión municipal, y fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías de información promoviendo la articulación de la sociedad civil en el gobierno de datos abiertos.

Durante el encuentro, se desarrollaron los siguientes instrumentos de gestión: Registro de Adhesión a Normas Provinciales -RANOP-, Sistema de Boletines Oficiales Municipales -SIBOM- y Sistema de Trámites Legislativos, Manual de Técnica Legislativa Municipal y Provincial- Plataforma de Capacitación.

Participaron también del encuentro, por la subsecretaría de Desarrollo Institucional, la Dra. Ana Margarita Hernández y el subsecretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires Dr. Guillermo Aderlic.