Julio Conte-Grand: “Las herramientas que presentamos son revolucionarias”

El Dr. Julio Conte-Grand recalcó la importancia de las herramientas presentadas para fomentar la transparencia en la gestión de los municipios

El secretario legal y técnico de la provincia, Dr. Julio Conte-Grand, dijo que el foro permanente de secretarios legales y técnicos se creó en agosto de este año, con la idea de reunir a todos los asesores de los ciento treinta y cinco municipios de la provincia, para vincularse estrechamente y poder compartir experiencias en distintos ámbitos. Desde ese foro, se incorporan experiencias e iniciativas, y se trasladan algunas herramientas de gestión que tienen que ver con el asesoramiento legal y técnico en lo que respecta a la toma de decisiones de los órganos de gobierno. Un ejemplo es la promoción de los boletines oficiales, que es un medio por el cual se transmite al pueblo en general todas las normativas y las decisiones de gobierno, ésta es una herramienta primordial en la trasparencia de una gestión, continuó Conte-Grand.

“Con esto se cubre la necesidad de las personas para que cuenten con el acceso inmediato a las normas”, indicó.

Por otra parte, ratificó que en algunos municipios no hay boletines y en otros las normas se publican con una periodicidad que no es la deseada. Y no por decisiones políticas sino por dificultades operativas y técnicas.

“Lo que hacemos es desarrollar un instrumento de boletín oficial en línea, con soporte magnético para que, a través, de las páginas de los municipios las personas puedan acceder mediante un ‘link’ a dicho boletín” expresó el Secretario.

“Esto es revolucionario, se puede saber efectivamente lo que se va decidiendo, como las compras que se hacen, las personas que se contratan, las decisiones adoptadas por el ejecutivo, y en función de eso hay otra herramienta de acceso a la normativa provincial por parte de los municipios, que a su vez tienen muchas diferencias de avances y niveles tecnológicos, por ende hay municipalidades que tienen dificultades para acceder a los datos que complican la gestión”, explicó Conte-Grand.

Otra importante herramienta vigente, es la que tiene que ver con la técnica legislativa que está publicada en soporte digital y papel para distribuir los ejemplares, que explican la metodología para el mejor quehacer de las normas para ayudar a facilitar su cumplimiento, continuó el Secretario.

“Muchas veces como ciudadanos, nos encontramos ante normas que se pueden cumplir mal e incluso hasta incumplir, porque no se entienden y esto es un problema de asistencia técnica, todas estas herramientas también facilitan la comprensión”, agregó mas tarde.

“Estamos muy entusiasmados con la tarea, y estamos viendo algo que honestamente quiero decirles contra la opinión pesimista generalizada, y es la participación elevada de municipios y el gran interés que han demostrado por este instrumental de participar, intercambiar experiencias y sobre todo la convicción de hacer las cosas con total honestidad, demostrando que no hay un objetivo político por detrás, sino que hay honestidad intelectual y profesional dispuestas a mejorar” aseguró Conte-Grand.

Por último comentó, que lo que se deja son canales de comunicación de la Secretaría de Asistencia Legal y Técnica con las secretarías de los municipios para interactuar y crear un ámbito de comunicación, “estamos muy entusiasmados y las cosas están saliendo bien, creemos que hacia fin de año vamos a terminar esta primer etapa para ir profundizando en las próximas”, concluyó el Dr. Julio Conte-Grand.