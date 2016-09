Un suarense trajo dos loros desde Salta y terminó internado en terapia

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El médico veterinario Héctor Díaz y la infectóloga Soledad Firpo dieron los detalles sobre el internado y sobre la enfermedad que padece

Se trata de un hombre de 50 años que al contacto con uno de los animales que padecía la enfermedad, contrajo psitacosis. Su padre habría muerto por la misma causa.

Tras varios días de espera, los análisis serológicos dieron positivo y se encendió la luz de alerta en Suárez: fue confirmado un caso de psitacosis en la ciudad, enfermedad que transmiten las aves y que, en casos extremos, puede ser mortal.

La persona afectada es un hombre de 50 años que había traído dos loros desde Salta. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Municipal y evoluciona favorablemente, pero antes debió pasar varios días en terapia intensiva.

Además, a partir de una serie de datos recabados en las últimas horas, se sospecha que su padre de 80 años, quien falleció producto de una complicación pulmonar, podría haber sufrido un contagio.

La psitacosis es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la chlamydia psittaci, un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados y se traslada con facilidad a los seres humanos.

Se transmite a través de aves enfermas como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas.

Esas aves, cuando están enfermas, eliminan chlamydias al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas. La bacteria permanece entonces en el aire y las personas pueden llegar a infectarse a través de las vías respiratorias.

El cuadro clínico de la psitacosis es muy variado. Puede manifestarse como una infección sin enfermedad evidente, una enfermedad febril inespecífica o una neumonía. La neumonía comienza con un cuadro de afectación general, cuerpo caliente, dolor de cabeza, decaimiento general, fatiga y cansancio.

La médico infectóloga Soledad Firpo confirmó a La Nueva. el caso y puntualizó que el paciente había traído dos loros de un viaje a Orán, provincia de Salta.

“El paciente llegó al hospital con un cuadro gripal, pero no dijo que había comprado dos loros en forma ambulante y que uno de ellos había muerto. Esto recién lo manifestó con el correr de los días”, lamentó.

En cuanto a la enfermedad, dijo que comienza con un cuadro respiratorio semejante a un síndrome gripal, aunque “puede derivar en otro cuadro semejante a una neumonía”.

“Por lo general, con un tratamiento de antibióticos de 14 a 21 días tiene un comportamiento benigno y no suele transmitirse de persona a persona”, aclaró.

La evolución del paciente, según la doctora, es buena. En cuanto al padre del afectado, reconoció que tuvo síntomas similares, pero no pudo recuperarse por su edad avanzada y una complicación respiratoria; finalmente, falleció.

“Del paciente de 50 años tenemos confirmación absoluta (de que contrajo la enfermedad), pero no así de su padre fallecido. Sin embargo, debido a una serie de análisis post mortem, tenemos altas sospechas de que también contrajo la enfermedad”, indicó Firpo.

La enfermedad no siempre se manifiesta

“Hay una alta carga de psitacosis en loros y cotorras por la forma en la que habitan, en nidos con muchos animales. No siempre la enfermedad está manifiesta y pueden ser portadores latentes de la bacteria pero, al sufrir algún tipo de estrés como el transporte, hacinamiento o cambios de temperatura, la enfermedad se desarrolla”, dijo el veterinario Héctor Díaz.

“La enfermedad puede llevar a la muerte del animal o a causar complicaciones respiratorias, diarreas y debilitamiento general”, agregó.

En cuanto a las medidas de prevención de la enfermedad, Díaz recomendó no capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública; mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas; no permanecer largos períodos en habilitaciones cerradas donde haya aves; y no introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario. (LN)