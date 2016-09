“No hay que enfrentar a nadie, el diálogo es la clave del consenso”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El concejal augusto berg remarcó el trabajo que se hace en silencio desde el Concejo Deliberante.

Luego de la sesión de Concejo del pasado jueves, el presidente de bloque de Cambiemos dijo que el fin del conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales va a permitir que el ejecutivo pueda ocuparse de otros asuntos, ya que éste les ha demandado mucho tiempo, pensando estrategias y soluciones no permitiéndoles abocarse a lo necesario y primordial. “Este estancamiento generalizado ya no daba para más, si bien el tema de la basura no se ha sufrido tanto debido a la distribución de contenedores, ya se notaba el pasto alto y sumado la gente que no colaboraba dejando los residuos fuera de la casa no es una linda imagen”, se lamentó Berg.

También dijo que si bien es justo que los trabajadores reclamen por sus derechos y un sueldo digno, no lo es para los vecinos tener que colaborar cuando éstos pagan por el servicio. “Vamos a acompañar y luchar para que la recomposición salarial sea la pretendida, pero este atraso no es de ahora, nuestro Gobierno Municipal les ha dado un 28% de incremento en los primeros seis meses y un 6% más en estos momentos que va a terminar rondando en un 38% anual”. “Vienen maltratados desde hace dieciocho años los trabajadores municipales, no pueden pretender que en el primer año de Cambiemos tengan la recuperación de salario que no tuvieron anteriormente”, subrayó el concejal.

En cuanto al supuesto conflicto interno dentro del sindicato, comentó el edil que se enteró solo por rumores y lo que se ha escuchado en los medios de comunicación. “Aspiramos a mejorar la relación tanto con el STM como con el trabajador municipal”. “A partir de ahora hay que trabajar en equipo como quiere el Intendente, limar asperezas y trabajar en armonía”, agregó luego.

En cuanto a vialidad, añadió que “En principio se está trabajando en una pequeña restructuración con Francisco Franco al frente, en función de llevar adelante el ente vial descentralizado junto con la Sociedad Rural”. “El Ejecutivo tiene buenas noticias, está en permanente contacto con gente experimentada de la zona de Benito Juárez”. “Me ofrecí como nexo en reuniones con la Sociedad Rural y estar predispuesto para trabajar en forma conjunta y colaborar para que todo se realice de la mejor manera”, señaló Berg más adelante.

Dijo además, que se está trabajando sobre muchos frentes de obra, por ejemplo “en Santa Trinidad se están abriendo las calles de los ciento ochenta y ocho terrenos loteados que entregó la gestión anterior, con un muy buen trabajo que está realizando una cooperativa de Los Toldos”, y agregó que sería inmediata la repavimentación de dieciocho arterias en la ciudad de Coronel Suárez, como también el comienzo de pavimentación de seis cuadras en la localidad de Huanguelén, además del ingreso de fondos para comenzar un desagüe pluvial de cuatrocientos cincuenta metros en pueblo Santa Trinidad para aliviar problemas de inundaciones en el barrio Manantiales y el trabajo sobre la construcción de cloacas sobre lotes del plan Pro-crear.

“Me molestó que pregunten los concejales de la oposición dentro del recinto sobre la cantidad de cámaras que hay en el distrito de Coronel Suárez, porque éstos concejales fueron parte del ejecutivo del gobierno anterior y tienen que saber sobre el número de videocámaras”. “Estamos dispuestos a acompañar y contestar todo este tipo de inquietudes, pero no nos olvidemos que en dieciocho años de gestión instalaron sólo cincuenta cámaras, y en este momento se están licitando noventa y se hará una mejora en el sistema de seguridad que van a ayudar a la prevención, más que con el patrullaje” ratificó Augusto Berg.

Y comentó por último que “me parece que en principio no hay que enfrentar a nadie sino dialogar, ahí está la clave para el consenso y quedó demostrado en el Concejo Deliberante con la desafectación de partidas por la cual votaron catorce concejales a favor y sólo uno en contra, esto pone de manifiesto el trabajo que se hace en silencio durante la semana”.