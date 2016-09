“Por más que intimiden con los descuentos los docentes no bajarán los brazos de su lucha por un salario digno”

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

La profesora Natalia Castro y sus compañeras de gremio dieron a conocer las razones del último para docente

Afirmó la secretaria general del gremio UDOCBA profesora Natalia Castro tras analizar el paro docente del último viernes que contó con un acatamiento del 97%. El reclamo docente se basa en la reapertura de paritarias, el blanqueo salarial, mayores cupos de comedores escolares, servicios adecuados de transporte rural y el saneamiento de IOMA. Señaló que un docente con tres cargos es imposible que pueda “…planificar, corregir, capacitarse; la calidad educativa está en relación directa con el salario”.

Bajo la consigna “por qué hacemos paro”, docentes, delegados gremiales y afiliados nucleados a UDOCBA se reunieron en la Sala Bicentenario del Mercado Municipal de las Artes “Jorge Luis Borges” para explicar y analizar los motivos del porqué del paro de 24 horas.

“La idea fue debatir la situación que estamos atravesando los docentes; la semana pasada logramos aunar criterios con los diversos gremios docentes nacionales y provinciales; todos unidos en el mismo reclamo que se basa en la reapertura de paritarias, el blanqueo salarial y el saneamiento de IOMA, entre otros motivos”, señaló.

“Por eso en este encuentro explicamos la composición salarial de un docente, cómo fue el único aumento del 25% del año –escalonado en tres pagos—comparándolo con el proceso inflacionario, para demostrar que hemos perdido el poder adquisitivo”, señaló la profesora Natalia Castro, Secretaria General del gremio UDOCBA.

Recordó que a principio de año se registró la paritaria de la mesa técnica salarial, “donde se acordó un aumento del 25% real. Ellos (el gobierno provincial) dicen que fue del 34%, pero no es efectivamente lo que se logró si se toma en cuenta que cobramos cifras en negro”.

Con contundencia la dirigente gremial indicó que desde el gobierno provincial hay una “negativa a la reapertura de las paritarias ya que consideran que nuestro poder adquisitivo es elevado y que no hay motivos para discutir un aumento salarial”, disparó.

Según indicó Castro, el básico de un maestro de grado está en $ 4.100 y en iguales condiciones o peores está el salario de un profesor ya que debe sumar módulos y recargarse de horas para alcanzar una remuneración digna.

“Un maestro con un salario está cobrando de bolsillo $ 8 mil pesos, sumado a las contradicciones del Gobierno que abona a los docentes el 60% del sueldo en negro, por lo que el aguinaldo no es real”, indicó.

“No hay paridad entre lo que la Gobernadora Vidal (María Eugenia) planteó en su campaña electoral donde llevó como estandarte a la educación y afirmó que trabajaría para mejorar la calidad educativa y lo que realmente está haciendo en la actualidad, donde no encontramos una relación directa entre el salario y esa excelencia pretendida”.

“Es lógico que la calidad será inferior cuando un docente tiene que trabajar tres cargos durante la semana para vivir dignamente”, subrayó Natalia Castro.

Destacó la unión de los gremios docentes en la lucha por un salario justo, “…hay mucha indignación, estamos enojados porque aquellos que votaron al gobierno creyeron en la propuesta de Vidal y hoy la consideran mentirosa porque no está cumpliendo con lo que prometió”, sentenció.

Con más de 150 afiliados nucleados a UDOCBA, el acatamiento al paro del último viernes registró un 97% de adhesión.

“Para ser que es un gremio que hace un año y medio que está en Coronel Suárez estamos muy contentos por el acompañamiento de los afiliados”.

Se mostró satisfecha con el respaldo de la comunidad, asegurando que “la sociedad entiende lo que estamos reclamando, incluso se acercan a la delegación que el gremio tiene en Alem 127, nos preguntan y apoyan el reclamo docente; esas acciones nos satisfacen desde cualquier punto de vista”.

Los pasos a seguir…

Indicó que se analizará el paro del último viernes a la espera de que el Gobierno presente algún tipo de propuesta o acercamiento.

“Veremos si nos llaman a participar de alguna mesa técnica salarial, aunque hasta el momento creemos que esa posibilidad no será considerada como positiva por el Gobierno, por lo que intensificaremos las medidas de protesta de acuerdo al mandato de nuestros afiliados tras una asamblea que celebraremos durante la semana” adelantó.

“Nosotros como gremio estamos solicitando un básico de 12 mil pesos. Pero además hay otras cuestiones por las que estamos reclamando: condiciones dignas de trabajo, ya que hay escuelas en la provincia que se caen a pedazos; tenemos un IOMA que no funciona, no nos cubre, aunque aportamos una cuota de $ 900 mensuales; también reclamamos por los cupos de comedores escolares y los servicios adecuados de transporte rural”.

Descuentos y persecuciones

“Hemos sufrido importantes descuentos en nuestros haberes por llevar adelante un reclamo justo y dentro de la ley” se lamentó la dirigente gremial de UDOCBA, “…los descuentos es una forma que utiliza el gobierno de impartir miedo entre los docentes, limitarnos de alguna manera ya que ante la crisis económica muchos dudan de reclamar, sabiendo que la acción que realizan es justa”.

“Igualmente esa acción intimidatoria no hace que los docentes bajen los brazos de su lucha, porque pese a los descuentos hemos tenido un acatamiento del 97% al paro”, subrayó Castro y agregó “…tampoco existe otra medida de fuerza tan eficaz como el paro, porque hemos intentado mediante las vías jerárquicas llegar a dialogar con el gobierno para reunir a la mesa técnica salarial, agotando todos los medios antes de llegar al paro”.

“El Gobierno tendrá que tomar una medida, abrir el dialogo o nosotros hablar de un paro por tiempo indeterminado; creo que quieren llegar a eso y hacernos aún más descuentos”.

“Los docentes no vamos a entregar la lucha por la educación, queremos tener un salario digno para mejorar los procesos de enseñanza con docentes que vayan a trabajar sin el cansancio de haber llevado adelante una jornada de 12 horas laborales”, sentenció la dirigente gremial.

“Tenemos un Estado ausente y desde las bases gremiales les dimos el tiempo suficiente que ellos mismos nos solicitaron para poder invertir y mejorar la educación; sin embargo no hemos visto ninguna intención de hacerlo, mientras tanto observamos que para ciertos sectores hubo un cambio y una mejora”, se lamentó.

“Me molesta el silencio de Vidal, el discurso contrario al pregonado durante la campaña política; ellos quieren callar nuestras voces, a nuestros afiliados nos han recortado licencias, sabemos que UDOCBA está en la mira, para Alejandro Finocchiaro (ministro de Educación de la provincia) nosotros somos malos porque decimos la verdad”, finalizó la secretaria gremial de UDOCBA la profesora Natalia Castro.