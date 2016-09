Jean Marc Nadalin presentó su nueva muestra de pinturas

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

una de las obras expuestas en el Mercado de las Artes

El artista plástico exhibió sus obras el pasado viernes en la sala Bicentenario del Mercado Municipal de la Artes “Jorge Luis Borges”, con gran convocatoria y la presencia de importantes personalidades suarenses

Jean Marc Nadalín oriundo del sur de Francia, el artista reside en Coronel Suárez desde principios de 2005. Estudioso de la historia del arte y autodidacta, su impresionante obra se destaca por el uso de técnicas mixtas, y el nombre elegido para la obra “Negro de Vaca” se debe a la textura del pelo del ganado vacuno, el cual lo atrajo y llamó poderosamente la atención desde la primera vez que vio de cerca a los animales, según sus dichos en el comienzo de la presentación.

El intendente municipal Roberto Palacio, compartió unas palabras para los presentes y dijo que “como educador he hecho carne en mi no olvidar nuestras tradiciones y cuestiones relativas al campo, es interesantísimo volver a pasar un día en familia y revivir nuestras costumbres gauchas”. También bromeó respecto a un trabajo del artista, que muestra un alambre de púas enmarcado con los pelos de la vaca enredados, y entre risas aclaró “que eso al hombre de campo no le causa gracia, pues significa que el animal está enfermo”, “lo que para vos es arte, para el ganadero significa sarna” y concluyó agregando que le llena de satisfacción que un artista extranjero se halla fijado en algo tan nuestro.

Las obras en exposición están a la venta, y pueden contactarse con su autor a través de su página de facebook Jean Marc Nadalin.