La voluntad de los trabajadores fue la que resolvió el conflicto

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Rubén Allende analizó lo sucedido y resaltó que seguirán exigiendo lo que les corresponde por ley.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales dijo además que “no nos torcieron el brazo”. Y seguirán reclamando lo que corresponda. Advirtió que el acuerdo salarial no contempla las reales necesidades y recordó que antes de que asuma la actual gestión de gobierno municipal, se habían reunido para plantear la necesidad de firmar un convenio colectivo de trabajo

“Han sucedido una serie de incumplimientos por parte del Ejecutivo Municipal”, sostuvo Rubén Allende, secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, en diálogo con este medio, tras superarse el conflicto con el Ejecutivo municipal que mantenía al gremio en estado de asamblea permanente en demanda de mejoras salariales y otras reivindicaciones.

Si bien no lo dice se le nota aliviado, sostiene la legitimidad de los reclamos y si bien por ahora las aguas están tranquilas y los trabajadores de nuevo en sus puestos de trabajo, las mejoras logradas están lejos de satisfacer las expectativas de la mayoría.

Estado de reclamo permanente

“Esos incumplimientos han hecho que estuviésemos en un permanente estado de reclamo”, agregó el dirigente. “No sólo hemos mantenido nuestra protesta en reclamo de mejoras, sino que además luchamos por la plena vigencia de la ley 14.656 y que se respete lo que se ha firmado”, sostuvo.

“Este conflicto tuvo sus comienzos el día 3 de junio, tras una asamblea de los

trabajadores, que luego devino en una presentación en el municipio, de forma pacífica, sin bombos ni ruidos”, historió Allende “Fuimos al Palacio Municipal. Había reunión de gabinete, esperamos que la misma termine, pero el Intendente se fue y no nos atendió. Por esa razón comenzó una escalada de manifestaciones cada vez más fuertes, que culminaron el 10 de junio con una conciliación obligatoria, que finalizó el 14 de julio, al cabo de lo cual se liberaron las partes” agregó.

“Nosotros le dimos 15 días más al Ejecutivo”, siguió recordando Allende. “En ese momento la mayoría de los funcionarios se fueron de vacaciones. Como no había soluciones ni respuestas a los reclamos, el conflicto se agravó, porque no se entregó la ropa y porque se trasladó a un compañero que había ganado un concurso para ocupar un puesto. No hubo respuestas, se generalizó el estado de asamblea, hasta que ayer (por el martes), luego de 40 días se llegó a un acuerdo” apuntó.

Cosas pendientes

“Si bien se llegó a un acuerdo en lo salarial, todavía quedaba pendiente el cumplimiento de lo firmado el día 22 de enero”, recordó Rubén Allende. “Por eso se acordó que se va a devolver ese 0,91% por una mala liquidación de los salarios de abril, se reconoce el 6% de recomposición salarial, lo que es muy pobre, y 2000 pesos para enero de 2017, y todo ello condicionado a que se devuelvan los dineros ilegítimamente descontados a los trabajadores, en los días de reclamo” señaló el dirigente gremial. “Se levantarían las causas penales, se otorgará un plazo de 45 días para firmar el convenio colectivo de trabajo y se dejaría sin efecto el traslado de compañero Marsal, que no corresponde, porque cuando se puso en vigencia la ley 14656, que dice que los mayores derechos adquiridos por los trabajadores no podrán ser modificados”, indicó más adelante.

Conflicto ríspido

“Fue un conflicto muy ríspido”, reconoció Rubén Allende. ”Con cartas documento, presencia de la infantería de policía, amenazas mafiosas, días descontados, una medida cautelar e inclusive con amenazas de quitarle la personería gremial a nuestro sindicato”, lamentó.

“A pesar de todo esto, luego de la asamblea del pasado día 7, que fue muy discutida, es por decisión de los trabajadores que la comunidad tiene restituidos los servicios”, consideró. “Si analizamos las ofertas salariales del Ejecutivo llevadas al Ministerio de Trabajo, dedujimos que se quería perpetuar el conflicto. Iba a haber otro mes más de conflicto y esto no lo podían soportar ni los empleados ni la comunidad”, enfatizó.

“Si bien el acuerdo salarial es una porquería, en aras de mantener la integridad de los trabajadores y de la comunidad, se acepta la pauta salarial que no cubre las necesidades y el Ejecutivo lo sabe”, acotó.

“Ahora borrón y cuenta nueva. Seguiremos reclamando por nuestros derechos y las necesidades de los trabajadores, pero la asamblea de puños cerrados y dientes apretados dijo aceptemos la propuesta y así se hizo”.

Luego informó que “ahora he hablado con el asesor letrado, César Elorriaga, para ver qué día firmamos el convenio colectivo; me comentó que ya están trabajando en las cuestiones que estábamos reclamando, le pedí el levantamiento de las causas penales, que seguramente llegarán a una mediación o algo por el estilo”.

Trámites lentos

“Luego de hacer un balance lamentamos que los trámites ministeriales sean tan lentos y que por ello tuvimos que recurrir a la acción gremial”, reflexionó el dirigente. “Los compañeros se preguntan porque no se cumple la ley y los acuerdos firmados” apuntó, destacando luego que “lamentablemente hay resistencia a cumplir con los acuerdos y nuestros derechos, pero es la realidad que nos toca vivir”.

“Quiero aclarar que con este gobierno tuvimos una reunión un mes antes de que asuman en nuestra sede y en la cual le presentamos el borrador del convenio colectivo para empezar a discutirlo y nos dijeron que no íbamos a tener ningún tipo de problemas” recordó, resaltando que “a renglón seguido elevaron un proyecto de ordenanza que daba por tierra con todo ello y nos tuvimos que movilizar para que ese proyecto no se tratase en el Concejo Deliberante y que en cambio apruebe algo que ya estaba acordado entre partes”. “Igual seguiremos reclamando, buscaremos alternativas, pero no quedaremos entrampados en un reclamo tan prolongado”, sentenció.

“No nos torcieron el brazo; el trabajador municipal sigue íntegro”, dijo finalmente el secretario General del STM.