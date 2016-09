La municipalidad nuevamente de puertas abiertas

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

Luego del cese del conflicto con el S.T.M, el pasado jueves se reunió en sesión ordinaria el Honorable Concejo Deliberante. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza para la repavimentación de varias cuadras de Coronel Suárez.

Tras un costoso enfrentamiento del Gobierno Municipal con los trabajadores municipales, el Honorable Cuerpo sesionó con normalidad, sin custodia policial, ni carpas en la plaza.Los bloques estuvieron completos, a excepción de Cambiemos por la ausencia del concejal Juan José Etchegaray.

En primera instancia, se leyó una comunicación oficial de Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en referencia a la reducción de días de atención, y el retiro de elementos que hacen al soporte electrónico en la oficina de ANSES de Huanguelén. El concejal Diego Gahan, complementó la lectura y aseguró que está muy avanzada la vuelta del sistema a la localidad, posiblemente mañana, o al comienzo de la semana próxima, tendrá nuevamente conectividad ANSES - Huanguelén. Luego de varias gestiones del departamento ejecutivo, encabezadas por el intendente Roberto Palacio, se logró rápidamente que se normalice el servicio del punto de contacto, remarcó Gahan.

Calles transitables

Luego de tratarlo sobre tablas, se aprobó de manera unánime el proyecto de ordenanza sobre licitación pública, para realizar obras de repavimentación de varias cuadras de la ciudad.

También, luego del tratamiento sobre tablas por medio de votación, se obtuvo catorce votos positivos y uno negativo por parte del concejal Guillermo Recalde; para la comunicación del Departamento Ejecutivo, que eleva el proyecto de ordenanza desafectando en forma definitiva, los saldos de los recursos del Fondo Permanente para la Vivienda y Adquisición de Tierras, por un total de $1.500.000 y $ 275.563 respectivamente. La finalidad es dotar a la partida presupuestaria, con productos farmacéuticos y medicinales a los Hospitales de Coronel Suárez y Huanguelén.

Recalde apuntó contra el Ejecutivo

El presidente de bloque por UNOS hizo uso de la palabra, y expresó su disconformidad por la aprobación del proyecto de desafectación de los saldos y por su tratamiento sobre tablas. Dijo que aunque estos recursos estén destinados a la compra de insumos hospitalarios, recordó que el Concejo Deliberante había aprobado con anterioridad el presupuesto a libro cerrado y consideró que estos casos deben ser revistos, pues el incremento de partidas, simplemente deberían ser por aumento de tasas ó mayor coparticipación. Desde su punto de vista, Recalde entiende que antes de hacerse aprobaciones de esta magnitud, amerita por lo menos, una nueva reunión con la secretaria de Hacienda. La Municipalidad cuenta con setenta y siete millones de pesos en disponibilidades, para poder afrontar cuestiones operativas y administrativas.Por otra parte, expresó al presidente del Honorable Concejo Deliberante Carlos Delgado, sentir que desde el oficialismo cortan el diálogo y los fundamentos, y pidió una reunión de presidentes de bloque, para que se mejore en ese aspecto dentro del recinto del debate. “Ustedes están haciendo las cosas mal”, concluyó el edil.

El Movimiento para la Victoria retiró la solicitud de ayuda al Inst. N° 48

Dentro de las minutas de comunicación, el bloque del Movimiento para la Victoria presentó un pedido de informe al Departamento Ejecutivo, sobre el estado de operatividad del sistema de monitoreo por videocámaras, en referencia a los hechos de vandalismo del pasado fin de semana, donde se dañaron domicilios particulares, comercios e instituciones educativas. El pedido, incluye que se informe detalladamente mediante la Oficina de Seguridad, el estado del sistema de vigilancia, funcionamiento, faltantes roturas y cantidad de personas asignadas a la supervisión. También, se solicitó información acerca del plan de patrullaje nocturno y cantidad de móviles afectados.

El proyecto fue acompañado, y el presidente de bloque Augusto Berg invitó a todos los concejales a visitar y recorrer el centro de monitoreo. En la actualidad funcionan cincuenta cámaras en el distrito de Coronel Suárez, y se planifica colocar noventa más, para el año 2017; esto se realizará con el presupuesto que ha ingresado para seguridad. De estas cincuenta, se encuentran en funcionamiento cuarenta y cuatro videocámaras, cuatro de ellas, fueron averiadas por tormentas eléctricas y dos por fallas en el servidor, que debido al paro municipal no habían podido ser reparadas hasta el momento. El concejal de Cambiemos, se refirió también al funcionamiento del grupo de patrulla urbana y cuadrículas de seguridad, recalcó que sigue funcionando todo como antes, con la misma cantidad de personal y que sólo se ha cambiado la cúpula policial.

“Me impacta que pregunten sobre la cantidad de cámaras que hay, porque el concejal Fabián Maier que estuvo en el Ejecutivo anterior, debe saber muy bien cuántas son”, finalizó Berg.

En tanto, Gahan complementó la explicación, e informó que el patrullaje rural se ha comenzado a reestructurar, y se nota el cambio porque están trabajando de manera eficiente ya que ha disminuido la faena clandestina, según el testimonio de productores y residentes de zonas rurales.Por otra parte, el edil Oscar Durand, insistió en fijar una reunión con el Secretario de Seguridad.

En segundo orden, el Movimiento para la Victoria retiró la minuta de comunicación, que se iba a tratar dentro del orden del día y solicitaba al Ejecutivo, que contemple la posibilidad de solventar el costo de la reparación de los daños sufridos en el Instituto N° 48.Según lo acordado con el oficialismo, está en vías de resolución, aclaró su presidente de bloque Oscar Durand.

Repudio a los actos violentos

Mediante un proyecto de resolución, se puso de manifiesto la presentación firmada por varios concejales, la cual repudia los hechos sufridos por los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales y a cualquier acto de violencia, fue aprobado el proyecto por unanimidad.

El concejal Diego Gahan, dijo que hay que aprender de los conflictos y que el límite es la violencia. Mientras que Pedro Rodríguez, aseguró estar de acuerdo en defender los derechos y la lucha de los trabajadores, y coincidió con el repudio absoluto.

“Durante el conflicto nos hemos manejado siempre dentro de la ley, y si en un futuro hay algún reclamo, llamo a la cordura, espero que no haya esta violencia permanente y no se use a los empleados para ir al choque” enfatizó Gahan.

Aplicación para combatir el “Grooming”

Se aprobó el pase a comisión de un proyecto de ordenanza que propone declarar de interés municipal, social y educativo la aplicación para celulares “Emma Grooming”, presentado por el bloque Frente Renovador.

Se trata de una aplicación para celulares, por ahora disponible para plataformas “android”, pero se ampliará para otros sistemas operativos a la brevedad, fue presentada por la organización no gubernamental Mamá en Línea y colabora en la lucha contra los pedófilos, y otras personas ligadas a los delitos de acoso y abuso sexual, que se ponen en contacto y engañan a sus víctimas a través de las redes sociales, fundamentó Fabián González presidente de bloque del Frente renovador.

Comisión de Becas

Se propuso la adjudicación y renovación de nuevas Becas de Honor, así como también la renovación de las ya existentes.

También, se aprobó por unanimidad el proyecto para declarar de interés municipal el 25° aniversario del Jardín de Infantes N° 912, presentado por el bloque de Cambiemos.

Pasó a tratamiento de comisión, el proyecto de ordenanza que dispone el emplazamiento de un monumento evocativo al Señor Juan Carlos Harriot.