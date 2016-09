El padre Leandro Volpe destacó el papel de María en la vida de los cristianos

Por Redaccion Nuevo Dia Digital

El padre Leandro Volpe consideró que María no es sólo la madre del Salvador sino también de los redimidos

Este 8 de septiembre, se conmemoró esta fiesta mariana que tiene su origen en la dedicación de una iglesia en Jerusalén, pues la piedad cristiana siempre ha venerado a las personas y acontecimientos que han preparado el nacimiento de Jesús. María ocupa un lugar privilegiado, y su nacimiento es motivo de gozo profundo.

El sacerdote Leandro Volpe relata y hace una breve reseña sobre este aniversario de nacimiento divino, “nosotros a los aniversarios de nacimiento solemos llamarle cumpleaños, que en todo caso, siempre es motivo de festejo”, asegura el padre.

“En este día se festeja la natividad de María Santísima, pero en un doble sentido, pues cuando se celebra un nacimiento, estamos retomando la capacidad de alegrarnos por el bien del otro, más allá, de nuestro propio bien. Cuando un bebé llega al mundo, no tiene una misión específica, o por lo menos no se puede ver, ni siquiera los padres de María, Joaquín y Ana; no se sabe que va a llegar a ser ese niño, y sin embargo nos alegramos por el bien del prójimo”, asegura el religioso.

“También, debemos valorar el hecho de descubrir algo de misterio en el otro, algo que tiene que ver con un plan de Dios para cada persona, y esto nos hace ver lo valioso en los demás” resaltó.

Otra idea en la que hace hincapié el sacerdote, es sobre la celebración de esta natividad, es la de volver a mirarnos a nosotros mismos como misterio, activar esa capacidad de traspasar nuestros límites, viéndonos siempre como algo que está creciendo y no como algo que está hecho. “Debemos volver a ser ante Dios como niños, y reconocer que no hemos crecido del todo, siempre dentro de la línea del bien, para verse dentro de una línea de crecimiento sin limitaciones” reflexionó más adelante.

Luego el padre Volpe estimó que “muchas veces nos aferramos a cosas, y descubrimos que nos hemos quedado pequeños, y no en sentido de crecimiento físico, sino descubrirnos como sujetos de maduración”

El Padre Leandro agrega que todo esto deriva en la educación de los niños hoy en día, ya que crecen, pero los adultos tienen la obligación de ayudarlos a madurar de manera activa.

“Muchas veces le pedimos cosas externas a Dios, pero pocas veces se le pide al Señor que nos ayude a crecer y volvernos a descubrir hijos de Él”, sentenció.

“Se debe considerar a María Santísima, además de la madre del Salvador, también la de los salvados o redimidos que somos nosotros, desde el momento de nuestro bautismo”, enfatizó el entrevistado sobre la importancia de María en la vida de los feligreses.

Finalmente el padre Leandro Volpe señaló que “esta festividad religiosa hace pensar que cuando hablamos de la Fe no estamos hablando de algo separado de la vida, y cada cristiano tiene que reconocerse como parte de una comunidad y vivir a Dios dentro y fuera de la Iglesia”.